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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Saturday, 17 October 2026 (17:41 IST)

दीपिका पादुकोण के लीला लुक्स ने बदली गरबा फैशन की परिभाषा, 10 आइकॉनिक अंदाज़ आज भी हैं यादगार

Deepika Padukone Navratri Looks
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Sat, 17 Oct 2026 (17:48 IST)
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कुछ किरदार ऐसे होते हैं, जो फिल्म के क्रेडिट्स खत्म होने के बाद भी दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाए रखते हैं। फिल्म गोलियों की रासलीला राम-लीला में दीपिका पादुकोण का निभाया लीला का किरदार भी उन्हीं में से एक है। ‘नगाड़ा संग ढोल’ के यादगार डांस सीक्वेंस से लेकर उनके रंग-बिरंगे परिधानों तक, दीपिका की लीला ने फैशन की ऐसी विरासत बनाई, जो आज भी कायम है। चाहे उनके आइकॉनिक गरबा लुक्स को रीक्रिएट करना हो या उनके फेस्टिव वॉर्डरोब से प्रेरणा लेना, हर नवरात्रि में लीला का अंदाज़ फैशन के शौकीनों के लिए एक खास प्रेरणा बना रहता है।
 
इस उत्सव का मौसम में आइए, दीपिका पादुकोण के उन 10 आइकॉनिक लुक्स पर एक नज़र डालें, जो साबित करते हैं कि नवरात्रि फैशन की बात हो, तो लीला का अंदाज़ हमेशा सबसे खास रहेगा।
 

1. लाल घाघरा-चोली, जिसने ‘नगाड़ा संग ढोल’ को बना दिया यादगार

‘नगाड़ा संग ढोल’ में दीपिका का शानदार लाल घाघरा-चोली लुक सामने आते ही एक यादगार फेस्टिव फैशन मोमेंट बन गया। पारंपरिक कारीगरी, खास डिज़ाइन वाली चोली, लहराता घाघरा और आकर्षक जूलरी ने लीला के रंगीन गुजराती अंदाज़ को बखूबी दर्शाया। आज भी यह बॉलीवुड के सबसे पहचाने जाने वाले गरबा लुक्स में से एक है और नवरात्रि के लिए लोगों का पसंदीदा फैशन इंस्पिरेशन बना हुआ है।
 

2. सफेद और लाल रंग का खूबसूरत लुक, जिसमें दिखी उनकी नज़ाकत

खूबसूरत सफेद लहंगे के साथ गहरे रंगों की कढ़ाई वाली काली-लाल चोली ने पारंपरिक कारीगरी और सहज खूबसूरती का बेहतरीन मेल पेश किया। लहंगे का घेर, बारीक कढ़ाई और स्टेटमेंट जूलरी ने इस लुक को खास बनाया, वहीं दीपिका के ग्रेसफुल डांस मूव्स ने इसकी खूबसूरती को और बढ़ा दिया।
 

3. सादगी से भरा सफेद लुक

दीपिका का सादे सफेद रंग का कढ़ाईदार परिधान, सहज स्टाइलिंग और कम से कम एक्सेसरीज़ लीला के कोमल और भावुक पक्ष को सामने लाते हैं। उनके भव्य फेस्टिव लुक्स से अलग, यह अंदाज़ दिखाता है कि उनकी खूबसूरती सिर्फ पारंपरिक गरबा फैशन तक सीमित नहीं थी।
 

4. रंग-बिरंगी चोली, जिसने दिखाया लीला का चुलबुला अंदाज़

लाल, हरे और कई रंगों की खूबसूरत कारीगरी वाली इस पारंपरिक चोली ने लीला के चुलबुले और जीवंत व्यक्तित्व को बखूबी पेश किया। रंगों का मेल, बारीक डिज़ाइन और पारंपरिक स्टाइलिंग गुजराती फैशन की खूबसूरती को दर्शाते हैं, वहीं दीपिका का अंदाज़ इस लुक को और खास बना देता है।
 

5. लाल दुपट्टे और हरे ब्लाउज़ का शानदार मेल

गहरे हरे रंग के कढ़ाईदार ब्लाउज़ के साथ दीपिका का लाल दुपट्टा एक आकर्षक पारंपरिक लुक तैयार करता है। रंगों का खूबसूरत कॉन्ट्रास्ट, बारीक कारीगरी और सादगी भरी जूलरी इस पहनावे को एक सदाबहार अंदाज़ देते हैं।
 

6. गहरे रंगों का कढ़ाईदार लुक, जिसने दिखाई लीला की मज़बूती

लीला का अंदाज़ सिर्फ रंगों और फेस्टिव ग्लैमर तक सीमित नहीं था, बल्कि उसके परिधान उसके मज़बूत और दृढ़ व्यक्तित्व को भी दर्शाते थे। बारीक कढ़ाई और खूबसूरत डिज़ाइन वाले दुपट्टे से सजा यह गहरे रंगों का पारंपरिक पहनावा उनके किरदार के एक गंभीर और प्रभावशाली पहलू को सामने लाता है।
 

7. पीले रंग का लुक, जिसने दिखाया लीला का निडर अंदाज़

लीला का पीले रंग का पहनावा उनके वॉर्डरोब में रंगों की एक खूबसूरत चमक जोड़ता है और उनके बेबाक व्यक्तित्व को भी दर्शाता है। पारंपरिक कारीगरी और आकर्षक स्टाइलिंग के साथ यह लुक उनके जीवंत अंदाज़ को सामने लाता है और साबित करता है कि लीला हर रंग को अपने अंदाज़ में खास बना सकती थीं।
 

8. गुलाबी और काले रंग का लुक, जिसमें परंपरा के साथ दिखा मॉडर्न अंदाज़

काली स्कर्ट के साथ चमकदार गुलाबी चोली ने लीला के पारंपरिक वॉर्डरोब को एक युवा और मॉडर्न टच दिया। रंगों का कॉन्ट्रास्ट, खूबसूरत कारीगरी और चुलबुली स्टाइलिंग इस लुक को खास बनाते हैं। यह पहनावा दिखाता है कि कैसे पारंपरिक फेस्टिव फैशन को आधुनिक अंदाज़ के साथ पेश किया जा सकता है।
 
9. बहुरंगी पारंपरिक लुक, जिसमें दिखी गुजराती कारीगरी की खूबसूरती
बारीक डिज़ाइन, चटख रंगों और पारंपरिक कारीगरी से सजा यह पहनावा लीला के खास अंदाज़ को दर्शाता है। इस लुक में गुजराती सौंदर्यशास्त्र और संजय लीला भंसाली की फिल्मों की भव्य दृश्यात्मक शैली का खूबसूरत मेल देखने को मिलता है, जो इसे एक और यादगार फैशन मोमेंट बनाता है।
 

10. काले और सुनहरे रंग का लुक, जिसने बिखेरा अपना जलवा

सुनहरी कारीगरी वाले ब्लाउज़ और कॉन्ट्रास्टिंग दुपट्टे के साथ दीपिका का काला लहंगा लीला के पारंपरिक वॉर्डरोब में एक आधुनिक अंदाज़ जोड़ता है। रंगों का आकर्षक मेल, बारीक कढ़ाई और शानदार सिल्हूट इस लुक को खास बनाते हैं। यह साबित करता है कि लीला का फैशन जितना आइकॉनिक था, उतना ही बहुआयामी भी।
 
फैशन के ट्रेंड्स बदलते रहते हैं, लेकिन कुछ आइकॉन हमेशा के लिए यादगार बन जाते हैं। नवरात्रि फैशन की बात हो, तो दीपिका पादुकोण की लीला हमेशा एक मिसाल बनी रहेंगी।
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