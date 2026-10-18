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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Sunday, 18 October 2026 (12:29 IST)

लालू परिवार के घर पहुंचीं मल्लिका शेरावत, तेज प्रताप यादव संग मुलाकात का वीडियो वायरल, राबड़ी देवी से भी मिला आशीर्वाद

Mallika Sherawat
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Sun, 18 Oct 2026 (12:30 IST)
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बॉलीवुड की मशहूर और ग्लैमरस अभिनेत्री मल्लिका शेरावत इन दिनों बिहार की राजधानी पटना के दौरे को लेकर अचानक सुर्खियों में आ गई हैं। मल्लिका शेरावत हाल ही में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पटना पहुंची थीं, लेकिन वहां उनकी मुलाकात जिस खास शख्सियत से हुई, उसकी चर्चा अब पूरे देश में हो रही है। 
 
राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के वरिष्ठ नेता और जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) के प्रमुख तेज प्रताप यादव से मल्लिका शेरावत की मुलाकात का वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं।
 
पटना में अचानक क्यों हुई मुलाकात?
खबरों के अनुसार, मल्लिका शेरावत पटना में एक इवेंट का हिस्सा बनने आई थीं। इसी दौरान उनकी मुलाकात तेज प्रताप यादव से हुई। तेज प्रताप यादव ने इस मुलाकात की पृष्ठभूमि साझा करते हुए बताया कि इससे पहले भी वे मल्लिका शेरावत से रिलायंस जियो के एक कार्यक्रम और 'भोजपुर बवाल' शो के दौरान मिल चुके थे। ऐसे में जब मल्लिका शेरावत पटना आईं और दोनों की बातचीत हुई, तो उन्होंने लालू यादव के परिवार से मिलने की अपनी हार्दिक इच्छा जताई।
 
मल्लिका शेरावत की इस आत्मीय इच्छा का मान रखते हुए तेज प्रताप यादव उन्हें सीधे अपने पटना स्थित 10 सर्कुलर रोड वाले सरकारी आवास पर ले गए। जैसे ही मल्लिका लालू परिवार की देहरी पर पहुंचीं, माहौल पूरी तरह पारिवारिक रंग में रंग गया। आवास पर बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और तेज प्रताप की बहन रोहिणी आचार्य ने मल्लिका शेरावत का पारंपरिक और गर्मजोशी से स्वागत किया। 
 
मल्लिका ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से मुलाकात कर उनका हाल-चाल जाना और उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान मल्लिका शेरावत ने रोहिणी आचार्य के साथ भी काफी समय बिताया और दोनों के बीच खुशनुमा बातचीत हुई।
आवास पर आमने-सामने की मुलाकात के अलावा, तेज प्रताप यादव ने मल्लिका की बात परिवार के अन्य सदस्यों से भी करवाई। जो सदस्य उस समय आवास पर उपस्थित नहीं थे, उनसे मल्लिका शेरावत की बातचीत वीडियो कॉल के जरिए कराई गई। इस तरह मल्लिका शेरावत ने लालू परिवार के लगभग सभी सदस्यों के साथ एक यादगार और आत्मीय वक्त बिताया।
 
तेज प्रताप यादव का भावुक सोशल मीडिया पोस्ट
मुलाकात के बाद तेज प्रताप यादव ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर इस खास पल का एक खूबसूरत वीडियो साझा किया। वीडियो में मल्लिका शेरावत लालू परिवार के सदस्यों के साथ बेहद सहज और मुस्कुराते हुए बातचीत करती नजर आ रही हैं।
 
इस वीडियो के साथ तेज प्रताप ने एक भावुक संदेश भी लिखा। उन्होंने लिखा, "आज का दिन मेरे और मेरे पूरे परिवार के लिए बेहद खास और यादगार रहा। मल्लिका शेरावत जी के सरल, सहज स्वभाव और उनके अपनेपन ने हमारा दिल जीत लिया। कुछ मुलाकातें केवल औपचारिकता नहीं होतीं, बल्कि वे ताउम्र के लिए खूबसूरत यादें बन जाती हैं।"
 
इंटरनेट और सोशल मीडिया पर छाया वीडियो
बॉलीवुड और राजनीति के इस अनोखे संगम को इंटरनेट पर यूजर्स बेहद पसंद कर रहे हैं। मल्लिका शेरावत का सादगी भरा अंदाज और लालू परिवार की पारंपरिक मेहमाननवाजी की तस्वीरें सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंड कर रही हैं। 
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