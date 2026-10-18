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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Sunday, 18 October 2026 (12:04 IST)

Bigg Boss 20: सलीम खान और सलमा की शादी से नाराज थे सलमान खान के नाना, 5 साल तक नहीं की बात, भाईजान ने बताया किस्सा

Salman Khan Bigg Boss 20
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Sun, 18 Oct 2026 (12:06 IST)
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रियलिटी शो 'बिग बॉस' के मंच पर बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। कंटेस्टेंट्स को समझाने और वीकेंड का वार में मार्गदर्शन करने के साथ-साथ 'भाईजान' अक्सर अपनी निजी जिंदगी के अनसुने पन्ने भी खोलते हैं। 
 
हाल ही में 'बिग बॉस 20' के एक एपिसोड में सलमान खान ने अपने परिवार से जुड़ा एक ऐसा भावुक किस्सा साझा किया, जिसने दर्शकों का दिल जीत लिया।  सलमान ने खुलासा किया कि उनके माता-पिता यानी मशहूर पटकथा लेखक सलीम खान और सलमा खान की शादी से उनके नाना बेहद नाराज थे और उन्होंने 5 सालों तक सलीम खान से कोई बात नहीं की थी। इसके साथ ही सलमान ने यह भी बताया कि उन्होंने हाल ही में अपने पिता से दिल से माफी मांगी है।   
 
मैंने अपने पिता से मांगी माफी
शो में अनुशासन और रिश्तों में पछतावे पर बात करते हुए सलमान खान काफी भावुक नजर आए। उन्होंने बताया कि उन्होंने हाल ही में अपने पिता सलीम खान से बातचीत की और उनसे माफी मांगी। सलमान ने कहा, "मैंने अपने पापा से कहा कि अगर मैंने कभी भी उनका दिल दुखाया हो, उन्हें निराश किया हो या कुछ गलत कह दिया हो, तो मुझे माफ कर दें।"   
 
सलमान ने कंटेस्टेंट्स को यह समझाने की कोशिश की कि अपनों से दूरियां बनाकर केवल पछतावा ही हाथ लगता है, इसलिए समय रहते गलतियों को सुधार लेना चाहिए।
 
इस बात से नाराज थे नाना 
अक्सर अंतरधार्मिक शादियों को लेकर कई तरह की बातें बनाई जाती हैं, लेकिन सलमान खान ने साफ किया कि उनके नाना की नाराजगी की वजह धर्म बिल्कुल नहीं थी। सलमान ने उस दौर को याद करते हुए बताया, जब मेरे पेरेंट्स की शादी हुई, तो उसमें कोई धार्मिक एंगल नहीं था। मेरी मां के भाई-बहन मेरे पिता को बहुत पसंद करते थे। परेशानी सिर्फ मेरे नाना को थी। 
 
सलमान ने कहा, उनकी चिंता यह थी कि उनकी बेटी एक ऐसे इंसान से शादी कर रही है, जो बेहद हैंडसम है और फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर बनने के सपने देख रहा है। मेरे नाना सोच में पड़ गए थे कि उनकी बेटी उस माहौल में कैसे ढल पाएगी।
 
सोहेल के जन्म पर मिठाई लेकर पहुंचे थे नाना   
शादी के बाद सलमान के नाना ने लगभग 5 साल तक सलीम खान से दूरी बनाए रखी और उनसे बात नहीं की। हालांकि, इस रिश्ते में मोड़ तब आया जब परिवार में सोहेल खान का जन्म हुआ। सलमान ने बताया, जब सोहेल का जन्म हुआ, तब मेरे नाना माहिम से बांद्रा मिठाइयों का डिब्बा लेकर आए। उन्होंने अपनी गलती मानी और अफसोस जताया कि नाराजगी के चक्कर में वे अपने नाती-पोतों को बड़ा होते नहीं देख पाए। उन्होंने सलीम साहब जैसे बेहतरीन इंसान को समझने में देर कर दी। इस बात का पछतावा उन्हें जिंदगी की आखिरी सांस तक रहा। 
 
सलमान ने यह भी बताया कि उनके नाना उसूलों के बेहद पक्के थे। अगर कभी उनकी मां (सलमा खान) और पिता के बीच झगड़ा होता था और मां मायके आती थीं, तो नाना उन्हें घर में प्रवेश नहीं करने देते थे। वे साफ कहते थे, यह तुम्हारा घर है, तुम कभी भी आ सकती हो, लेकिन पति से झगड़कर यहां मत आना। वापस जाओ और मामला सुलझाओ। 
 
सलीम-सलमा की लव स्टोरी और हेलन से शादी
सलीम खान और सलमा खान (शादी से पहले सुशीला चरक) की मुलाकात एक ही इलाके में आमने-सामने के अपार्टमेंट्स में रहने के दौरान हुई थी। दोनों के बीच प्यार हुआ और साल 1964 में उन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद सुशीला ने अपना नाम बदलकर 'सलमा' रख लिया। इस शादी से उनके चार बच्चे हैं—सलमान, अरबाज, सोहेल और अलविरा।   
 
सालों बाद, साल 1981 में सलीम खान ने मशहूर अभिनेत्री और डांसर हेलन से दूसरी शादी की। शुरुआती दौर में यह फैसला पूरे परिवार के लिए काफी कठिन था। सलमान ने भी स्वीकार किया कि बच्चों और मां के लिए हेलन को स्वीकार करना आसान नहीं था, लेकिन समय के साथ सभी दूरियां मिट गईं। आज पूरा खान परिवार एक साथ रहता है और उनके बीच अटूट प्यार और मिसाल देने योग्य बॉन्डिंग है।
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