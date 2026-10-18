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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Sunday, 18 October 2026 (13:00 IST)

रजनीकांत का बॉक्स ऑफिस पर तूफान, 'जेलर 2' ने दुनियाभर में मचाया गदर, 3 दिन में किया इतना कलेक्शन

Jailer 2 Box Office Collection
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Sun, 18 Oct 2026 (13:02 IST)
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साउथ सुपरस्टार रजनीकांत एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा साबित कर दिया है। नेल्सन दिलीपकुमार के निर्देशन में बनी एक्शन-ड्रामा फिल्म 'जेलर 2' ने सिनेमाघरों में आते ही कमाई के नए कीर्तिमान स्थापित कर दिए हैं। फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। 
 
बॉक्स ऑफिस ट्रैकर Sacnilk के आंकड़ों के अनुसार, फिल्म ने अपनी रिलीज के महज 3 दिनों के भीतर दुनिया भर में 317.15 करोड़ रुपये का शानदार ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। 'टाइगर' मुथुवेल पांडियन के रूप में रजनीकांत की वापसी ने न केवल घरेलू बाजार में, बल्कि ओवरसीज (विदेशों) में भी ऐसा गदर मचाया है कि कई बड़े रिकॉर्ड धराशायी हो चुके हैं।
 
शनिवार को घरेलू बॉक्स ऑफिस पर उछाल   
रिलीज के पहले दिन 59.70 करोड़ रुपये की बम्पर ओपनिंग और दूसरे दिन 37.10 करोड़ रुपये कमाने के बाद, शनिवार (तीसरे दिन) को फिल्म की कमाई में जबरदस्त उछाल देखा गया। 'जेलर 2' ने शनिवार को भारत में 47.80 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया।   
 
इसके साथ ही, 3 दिनों का भारत में कुल नेट कलेक्शन 144.60 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि भारत का ग्रॉस कलेक्शन 169.65 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है।
 
शनिवार का भाषा-वार बिजनेस और शो काउंट:
तीसरे दिन देशभर में 14,604 शो आयोजित किए गए, जिनमें अलग-अलग भाषाओं का योगदान इस प्रकार रहा-
 
  • तमिल वर्जन: 7,802 शो से 34.60 करोड़ रुपये का सबसे बड़ा योगदान।   
  • तेलुगु वर्जन: 2,100 शो से 8.50 करोड़ रुपये।   
  • हिंदी डब्ड वर्जन: 4,554 शो से 4.25 करोड़ रुपये की कमाई।   
ओवरसीज में 'धुरंधर 2' को छोड़ा पीछे
विदेशों में सुपरस्टार रजनीकांत की फैन फॉलोइंग हमेशा से बेमिसाल रही है। 'जेलर 2' ने शुरुआती तीन दिनों में ओवरसीज से 147.50 करोड़ रुपये ग्रॉस बटोरे हैं। इस अंतरराष्ट्रीय कमाई के साथ फिल्म ने 'धुरंधर: द रिवेंज' के पहले तीन दिनों के 142.35 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है।
 
रजनीकांत की चौथी सबसे बड़ी फिल्म बनी 'जेलर 2' 
ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 317.15 करोड़ रुपये का आंकड़ा छूते ही 'जेलर 2' ने रजनीकांत की पुरानी हिट्स जैसे 'कबाली' (295 करोड़ रुपये) और 'रोबोट/एंथिरन' (290 करोड़ रुपये) का ऑल-टाइम रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब यह फिल्म रजनीकांत के करियर की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है।
 
मल्टीस्टारर कास्ट और अनिरुद्ध का संगीत
'जेलर 2' की सफलता का बड़ा श्रेय इसके विशाल स्टारकास्ट और तकनीकी टीम को जाता है। नेल्सन दिलीपकुमार के निर्देशन में बनी इस फिल्म में रजनीकांत के साथ-साथ मोहनलाल, शिव राजकुमार, राम्या कृष्णन, विजय सेतुपति, विद्या बालन और मिथुन चक्रवर्ती जैसे दिग्गज कलाकारों ने अपने अभिनय का जलवा बिखेरा है।   
 
वहीं, अनिरुद्ध रविचंदर के धांसू बैकग्राउंड स्कोर और संगीत ने थिएटर्स में दर्शकों के अनुभव को दोगुना कर दिया है। रविवार (चौथे दिन) के एडवांस बुकिंग रुझानों को देखते हुए यह माना जा रहा है कि फिल्म वीकेंड खत्म होते-होते कमाई के नए शिखर को छुएगी। 
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