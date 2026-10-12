Jailer 2 Movie Review: रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में नहीं धार

सिनेमा की दुनिया में कुछ सितारे ऐसे होते हैं, जिनका कद किसी स्क्रिप्ट या किरदार की सीमाओं से परे होता है। रजनीकांत उसी फेहरिस्त में सबसे ऊपर आते हैं। पर्दे पर उनकी धीमी चाल, चश्मा घुमाने का चिर-परिचित अंदाज और संवाद बोलने से पहले का वह जादुई ठहराव आज भी सिनेमाघरों को स्टेडियम के शोर में बदलने का माद्दा रखता है। भले ही रजनीकांत की उम्र हो चली हो, लेकिन उनके फैंस उन्हें खास अंदाज में ही देखना पसंद करते हैं और रजनी भी उसी स्टाइल को दोहराते रहते हैं।

2023 की ब्लॉकबस्टर ‘जेलर’ के बाद निर्देशक नेल्सन दिलीपकुमार एक बार फिर ‘टाइगर’ मुथुवेल पांडियन की दुनिया को बड़े कैनवास पर लेकर लौटे हैं। एक्शन, डार्क ह्यूमर और सितारों के भारी-भरकम काफिले से सजी ‘जेलर 2’ में कई ऐसे लम्हें आते हैं जब दर्शक सीटियां और तालियां बजाने पर मजबूर हो जाते हैं, लेकिन जब बात एक मुकम्मल कहानी की आती है, तो मामला थोड़ा डगमगाता नजर आता है।

पहली फिल्म के हिंसक घटनाक्रम और अपने बेटे को खोने के बाद, मुथुवेल पांडियन (रजनीकांत) अब कोयंबटूर में शांत जिंदगी जी रहा है। मकसद सिर्फ एक है, अपने परिवार को सामान्य माहौल देना। लेकिन अपराध की दुनिया छोड़ना इतना आसान नहीं है। पिछले हिस्से के खलनायक वर्मन का बेहद करीबी दिलीप (सूरज वेंजारामूडू) अपने बॉस के कातिल को ढूंढते हुए टाइगर की चौखट तक पहुंच जाता है।

इस चूहे-बिल्ली के खेल में असली मोड़ तब आता है, जब गोवा से चलने वाले कल्पक परिवार के क्राइम सिंडिकेट की एंट्री होती है। चक्री कल्पक (मिथुन चक्रवर्ती), उसका सनकी बेटा बोधि (एस.जे. सूर्या) और बेटी कांता (विद्या बालन) टाइगर के सामने नई दीवार बनकर खड़े होते हैं। अब मुथुवेल की लड़ाई सिर्फ अपने अतीत को दफन करने की नहीं, बल्कि अपने परिवार के वजूद को बचाने की है। कागज पर यह प्लॉट जितना रोमांचक लगता है, पर्दे पर इसकी भावनात्मक परतें उतनी ही सतही रह जाती हैं।

‘जेलर 2’ की रीढ़ बिना किसी शक के रजनीकांत हैं। 75 वर्ष की उम्र में वह भारी-भरकम स्टंट्स करने के बजाय अपनी आंखों के रौब और 'स्क्रीन प्रेजेंस' से विरोधियों को पस्त करते हैं। नेल्सन की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने सुपरस्टार की उम्र को छिपाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसे उनके किरदार की सबसे बड़ी ताकत बनाया है। लोकल टी-स्टॉल पर होने वाला शूटआउट हो, ब्रिज फाइट हो या फिर रोंगटे खड़े कर देने वाला इंटरवल,रजनीकांत बिना ज्यादा हाथ-पैर चलाए सिर्फ अपने 'स्वैग' से पूरा फ्रेम लूट लेते हैं।

हालांकि, पहली ‘जेलर’ में एक शांत और रिटायर्ड इंसान का अचानक खूंखार अवतार में बदलना दर्शकों के लिए बड़ा सरप्राइज था। सीक्वल में टाइगर पहले ही फ्रेम से अजेय नजर आता है, जिससे कहानी में अनिश्चितता का रोमांच कम हो जाता है। निर्देशक कई जगह पटकथा की खामियों को ढंकने के लिए पूरी तरह से 'रजनी-मेनिया' के भरोसे बैठ जाते हैं।

फिल्म को दो अलग-अलग हिस्सों में बांटकर देखा जा सकता है। पहला हिस्सा पूरी तरह से नेल्सन दिलीपकुमार के ट्रेडमार्क 'डार्क कॉमेडी' और थ्रिल के नाम है। यहां मूर्ति (नमो नारायण) और योगी बाबू के साथ मुथुवेल की जुगलबंदी हंसाती है। गंभीर माहौल के बीच सपाट चेहरे से होने वाली कॉमेडी फिल्म को सरपट दौड़ाती है। लेकिन इंटरवल के बाद जैसे ही कहानी गोवा के कल्पक सिंडिकेट की तरफ मुड़ती है, फिल्म की रफ्तार और पकड़ दोनों ढीली पड़ने लगती हैं।

पहली फिल्म में विनायकन ने 'वर्मन' के रूप में जो खौफ पैदा किया था, वैसा आतंक कल्पक परिवार पैदा नहीं कर पाता। कई दृश्य दोहराव का शिकार लगते हैं और प्री-क्लाइमैक्स तक आते-आते कहानी खिंचती हुई महसूस होती है।

अभिनय के मोर्चे पर मलयालम अभिनेता सूरज वेंजारामूडू और नमो नारायण सबसे बड़ा सरप्राइज पैकेज हैं। सूरज ने पहले हिस्से में एक गंभीर और शातिर अपराधी के रूप में जान डाल दी है, वहीं नमो नारायण अपनी कॉमिक टाइमिंग से महफिल लूटते हैं। इसके उलट, जिन बड़े नामों से सबसे ज्यादा उम्मीद थी, उन्हें कमजोर लेखन का खामियाजा भुगतना पड़ा है।

एस.जे. सूर्या जैसे समर्थ अभिनेता ने बोधि के किरदार में ऊर्जा तो खूब झोंकी है, लेकिन उनका किरदार बहुत जल्द लाउड और प्रेडिक्टेबल हो जाता है। विद्या बालन और मिथुन चक्रवर्ती जैसे दिग्गजों को बेहद अधपके किरदार मिले हैं, जो टाइगर के कद के सामने कोई बड़ी चुनौती पेश नहीं कर पाते। राम्या कृष्णन और मिर्ना ने अपने सीमित दायरे में ठीक काम किया है। कैमियो की बात करें तो मोहनलाल, शिव राजकुमार, जैकी श्रॉफ और विजय सेतुपति की झलकियां फैंस को खुश करती हैं, जबकि क्लाइमैक्स के करीब ऋतिक रोशन की विस्फोटक एंट्री थिएटर में नई जान फूंक देती है और तीसरे भाग की तरफ इशारा भी करती है।

अगर रजनीकांत इस फिल्म की आत्मा हैं, तो संगीतकार अनिरुद्ध रविचंदर इसकी धड़कन हैं। उनका बैकग्राउंड स्कोर हर साधारण दृश्य को भी बड़े धमाके में बदल देता है। हालांकि, गानों के मामले में इस बार 'कावाला' जैसा जादू गायब है; नोरा फतेही और पूर्णा के स्पेशल डांस नंबर्स कहानी में जबरन ठूंसे हुए लगते हैं। विजय कार्तिक कन्नन की सिनेमैटोग्राफी लाजवाब है, जो रजनीकांत के क्लोज-अप्स और एक्शन को बेहद स्टाइलिश बनाती है। निर्मल की एडिटिंग टेबल पर दूसरे हिस्से में कम से कम 15-20 मिनट की कैंची चलाई जाती, तो पौने तीन घंटे की यह फिल्म कहीं ज्यादा धारदार हो सकती थी।

कुल मिलाकर, ‘जेलर 2’ विशुद्ध रूप से रजनीकांत के करिश्मे का उत्सव है। यह फिल्म पहली ‘जेलर’ जैसी ताजगी और कसावट तो नहीं परोस पाती, लेकिन इसका धमाकेदार फर्स्ट हाफ, नमो नारायण की कॉमेडी, अनिरुद्ध का बीजीएम और थलाइवा का बेजोड़ स्वैग इस फिल्म के बड़े प्लस पॉइंट्स हैं। यदि आप लॉजिक और गहरी कहानी को थोड़ा किनारे रखकर सिर्फ बड़े पर्दे पर सुपरस्टार के स्टारडम का आनंद लेना चाहते हैं, तो फिल्म पर समय खर्च कर सकते हैं।