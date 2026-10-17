यामी गौतम की फिल्म 'नई नवेली' की बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत, पहले दिन कमाए इतने करोड़

'आर्टिकल 370' में अपनी शानदार अदाकारी के लिए नेशनल अवॉर्ड हासिल करने वाली और फिल्म 'हक' से समीक्षकों की तारीफें बटोरने वाली अभिनेत्री यामी गौतम एक बार फिर मुख्य भूमिका में सिनेमाघरों में लौट आई हैं। उनकी बहुचर्चित महिला-केंद्रित फिल्म 'नई नवेली' बड़े पर्दे पर रिलीज हो चुकी है।

हालांकि, फिल्म को लेकर जैसा बज और हाइप बना हुआ था, उसके मुकाबले पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफी सुस्त नजर आ रहा है। Sacnilk के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, 'नई नवेली' ने अपने ओपनिंग डे पर दुनिया भर में 4.58 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया है। अगर घरेलू यानी भारतीय बॉक्स ऑफिस की बात करें, तो फिल्म ने भारत में 3.25 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है।

फिल्म को देशभर में करीब 6,281 शो मिले थे, लेकिन इतनी बड़ी स्क्रीन काउंट के बावजूद सिनेमाघरों में दर्शकों की उपस्थिति निराशाजनक रही। फिल्म का ओवरऑल ऑक्यूपेंसी रेट महज 11% दर्ज किया गया, जिसका मतलब है कि पहले दिन लगभग 1.5 लाख दर्शक ही इस फिल्म को देखने थिएटर पहुंचे। दिल्ली-एनसीआर और मुंबई जैसे बड़े सेंटर्स में सबसे ज्यादा शो होने के बावजूद दर्शकों का रिस्पॉन्स ठंडा ही रहा।

'प्रहार' और 'जेलर 2' (हिंदी) को पछाड़ा

भले ही 'नई नवेली' की शुरुआत धीमी रही हो, लेकिन इसने अपने साथ रिलीज हुई राजकुमार राव की फिल्म 'प्रहार' को पछाड़ दिया है। राजकुमार राव स्टारर 'प्रहार' ने अपने पहले दिन 2.35 करोड़ रुपये की कमाई की। हालांकि, ध्यान देने वाली बात यह भी है कि 'प्रहार' को 'नई नवेली' के मुकाबले 2,000 शो कम मिले थे।

इसके अलावा, यामी गौतम की फिल्म ने सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' के हिंदी वर्जन को भी कलेक्शन के मामले में पीछे छोड़ दिया, जिसने 3,850 शो में केवल 2.75 करोड़ रुपये का कारोबार किया।

क्या फेस्टिव वीकेंड बचा पाएगा फिल्म?

हाल ही में नेशनल अवॉर्ड अपने नाम करने के बाद यामी गौतम से दर्शकों और ट्रेड एक्सपर्ट्स को काफी उम्मीदें थीं। लेकिन रिलीज के साथ ही फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों की तरफ से मिले-जुले रिव्यू मिले हैं। खराब रिव्यू के चलते आने वाले दिनों में फिल्म की कमाई पर असर पड़ना तय माना जा रहा है।