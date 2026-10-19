टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में पुलिस का बड़ा एक्शन, 15 टीमें गठित, दो संदिग्ध हिरासत में

मायानगरी मुंबई एक बार फिर गोलियों की गूंज से थर्रा उठी है। बॉलीवुड के जाने-माने एक्शन स्टार टाइगर श्रॉफ रविवार शाम विले पार्ले स्थित पुष्पा पार्क इलाके के पास एक भयानक हमले का शिकार होने से बाल-बाल बच गए। बाइक सवार तीन अज्ञात हमलावरों ने उनकी कार को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ पांच राउंड फायरिंग कर दी।

हालांकि इस घटना में टाइगर श्रॉफ पूरी तरह सुरक्षित हैं, लेकिन उनके ड्राइवर और पास में खड़े एक ऑटो-रिक्शा चालक को गोली लगने से गंभीर चोटें आई हैं। हमले के तुरंत बाद टाइगर श्रॉफ ने साहस का परिचय दिया और खुद गाड़ी चलाकर अपने घायल ड्राइवर को नजदीकी अस्पताल पहुँचाया। डॉक्टरों के अनुसार घायल ड्राइवर और ऑटो चालक दोनों की स्थिति फिलहाल खतरे से बाहर और स्थिर बनी हुई है।

Mumbai - The first visuals of Bollywood actor Tiger Shroff following the reported firing incident in Mumbai’s Juhu area have surfaced. In the video, Tiger Shroff is seen getting into the driver’s seat of a car and leaving the area shortly after the firing. https://t.co/ZwC4CwStfM — NextMinute News (@nextminutenews7) October 18, 2026

सीसीटीवी से खुलासा: अंधेरी स्टेशन छोड़कर लोकल ट्रेन से भागे शूटर

घटना की सूचना मिलते ही मुंबई पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए। हमलावर वारदात को अंजाम देने के बाद जिस दोपहिया वाहन से भागे थे, उसे पुलिस ने अंधेरी रेलवे स्टेशन के पास लावारिस हालत में बरामद कर लिया है।

तफ्तीश के दौरान पुलिस ने जब घटनास्थल और आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, तो पता चला कि बाइक डीएन नगर (अंधेरी वेस्ट) की तरफ से आई थी। गोलीबारी के बाद आरोपी अंधेरी रेलवे स्टेशन पहुंचे और पहचान छिपाने के लिए वहां से भीड़भाड़ वाली लोकल ट्रेन में सवार होकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस स्टेशन के सीसीटीवी कैमरों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित 'फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर' की मदद से संदिग्धों के चेहरों की पहचान करने में जुटी है।

लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली हमले की जिम्मेदारी, दी सीधी धमकी

घटना के कुछ ही घंटों बाद सोशल मीडिया पर एक विवादित पोस्ट और वॉइस मैसेज वायरल हुआ, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कथित गुर्गों अनिल पंडित और हरमन संधू ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। वायरल पोस्ट में दावा किया गया कि यह हमला टाइगर श्रॉफ के लिए एक चेतावनी था।

कथित पोस्ट में लिखा गया, हमने फोन करके समझाया था, लेकिन वह समझे नहीं। आज हमने अच्छी तरह समझा दिया है। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में जो भी हमारी बात नहीं मानेगा या सलमान खान के साथ काम करेगा, उसका नंबर अगला होगा। वेट एंड वॉच।

पुलिस एक्शन: 15 टीमें गठित, दो संदिग्ध हिरासत में

घटना की गंभीरता को देखते हुए मुंबई पुलिस ने केस की जांच के लिए 15 विशेष टीमों का गठन किया है। पुलिस हर पहलू से मामले की तफ्तीश कर रही है, जिसमें रंगदारी, आपसी रंजिश और गैंगवार के एंगल शामिल हैं। मामले की शुरुआती जांच में पुलिस ने दो संदिग्धों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने घटना स्थल से कारतूस के खोल, फिंगरप्रिंट्स और अन्य तकनीकी सबूत एकत्र किए हैं।

रविवार रात हुई इस गोलीबारी की घटना के बाद पूरी फिल्म इंडस्ट्री सदमे में है और सेलेब्रिटीज की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। राज्य सरकार और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने शहर में सुरक्षा बढ़ा दी है। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी आपराधिक गैंग को मुंबई का माहौल खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी और इस साजिश में शामिल आरोपियों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजा जाएगा।