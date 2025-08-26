बुधवार, 27 अगस्त 2025
रोजाना 4 बजे क्यों उठ जाती हैं तमन्ना भाटिया? जान कर रह जाएंगे हैरान

सुबह 4:30 बजे वर्कआउट, 8-12 घंटे काम और दिन में कोई आराम नहीं: तमन्ना भाटिया ने बताई अपनी सुबह की दिनचर्या

Tamannah Bhatia fitness secret
हाल ही में, अभिनेत्री तमन्ना भाटिया ने अपने ट्रेनर के साथ एक बातचीत में अपनी सुबह की दिनचर्या का खुलासा किया, जिसने सभी को चौंका दिया है। तमन्ना ने बताया कि वह बहुत जल्दी उठती हैं। उन्होंने कहा, "मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ और 4:30 बजे वर्कआउट करती हूँ।"
 
यह सुनकर कि क्या वह वर्कआउट के बाद सोती हैं, तमन्ना ने जवाब दिया, "नहीं, दिन में कोई आराम नहीं, कोई नींद नहीं। मैं पूरे दिन काम करती हूँ।"
 
काम के घंटों के बारे में पूछे जाने पर, 35 वर्षीय अभिनेत्री ने कहा कि यह निश्चित नहीं होता। "यह एक सरप्राइज की तरह है। कभी 8 घंटे होते हैं तो कभी 12 घंटे।"
 
अभिनेत्री ने सुबह जल्दी उठने के फायदों पर भी जोर दिया' कहा, "सुबह जल्दी उठने का और कोई विकल्प नहीं है।" उन्होंने यह भी बताया कि डाइट को नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है, लेकिन वर्कआउट का कोई विकल्प नहीं है। "आपको ट्रेनिंग करनी ही पड़ती है। मुझे इसमें मज़ा आता है।"
रोजाना 4 बजे क्यों उठ जाती हैं तमन्ना भाटिया? जान कर रह जाएंगे हैरानअभिनेत्री तमन्ना भाटिया ने हाल ही में अपनी अविश्वसनीय दिनचर्या का खुलासा किया है, जो फिटनेस के प्रति उनके समर्पण को दर्शाती है। वह सुबह 4 बजे उठकर 4:30 बजे वर्कआउट करती हैं और उसके बाद दिन में बिना किसी ब्रेक या झपकी के 8 से 12 घंटे लगातार काम करती हैं। उनका मानना है कि फिट रहने के लिए वर्कआउट का कोई विकल्प नहीं है। यह खबर उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपने जीवन में अनुशासन और सफलता पाना चाहते हैं।

योगी आदित्यनाथ पर बनी फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट देने का आदेश, बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

योगी आदित्यनाथ पर बनी फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट देने का आदेश, बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसलाबॉम्बे हाईकोर्ट ने योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित फिल्म अजेय: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी को राहत देते हुए सेंसर बोर्ड का निर्णय रद्द कर दिया है। CBFC ने 17 अगस्त को कुछ दृश्यों पर आपत्ति जताते हुए सर्टिफिकेशन रोका था। कोर्ट ने कहा कि सर्टिफिकेट न देने का कोई ठोस कारण नहीं है और CBFC को फिल्म को प्रमाणपत्र जारी करने का आदेश दिया।

सुनीता आहूजा ने तोड़ी चुप्पी, तलाक की अफवाहों के बीच किया बड़ा खुलासा, जानिए क्या कहा

सुनीता आहूजा ने तोड़ी चुप्पी, तलाक की अफवाहों के बीच किया बड़ा खुलासा, जानिए क्या कहागोविंदा और सुनीता आहूजा की शादी पर तलाक की अफवाहें तेज हो गई हैं। सुनीता ने अपने यूट्यूब व्लॉग और इंटरव्यू में खुलासा किया कि गोविंदा ने उन्हें कभी खास महसूस नहीं कराया। उन्होंने मजाक में कहा कि उन्हें ‘बच्चा’ कहने पर आपत्ति है और अगर बच्चा हूं तो गोद में लेकर घूमें। खबरों के मुताबिक, फरवरी 2025 में तलाक की अर्जी दी गई थी और जून से दोनों कोर्ट काउंसलिंग में शामिल हो रहे हैं।

Bigg Boss 19 में कुनिका का गुस्सा फूटा, इस कंटेंस्टंट को सबके सामने कह दिया शट अप

Bigg Boss 19 में कुनिका का गुस्सा फूटा, इस कंटेंस्टंट को सबके सामने कह दिया शट अपबिग बॉस 19 शुरू होते ही ड्रामा और विवाद का दौर शुरू हो गया है। शो के ताज़ा प्रोमो में एक्ट्रेस-एडवोकेट कुनिक्का सदानंद और बसीर अली के बीच जबरदस्त बहस देखने को मिली। ओमलेट बनाने के मामूली मुद्दे से शुरू हुआ यह झगड़ा इतना बढ़ गया कि कुनिक्का ने बसीर को सबके सामने “शट अप” कह दिया। सोशल मीडिया पर फैंस कुनिक्का की स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी और उनके आत्मविश्वास की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

क्या रितिक रोशन की लोकप्रियता कम हो रही है? क्या गलत स्क्रिप्ट्स और लंबा गैप स्टारडम को कर रहा है प्रभावित?

क्या रितिक रोशन की लोकप्रियता कम हो रही है? क्या गलत स्क्रिप्ट्स और लंबा गैप स्टारडम को कर रहा है प्रभावित?यह आलेख अभिनेता ऋतिक रोशन की हालिया बॉक्स ऑफिस असफलताओं पर एक विश्लेषण है। 'वॉर' (2019) की सफलता के बाद, उनकी फिल्में जैसे 'विक्रम वेधा' और 'फाइटर' बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहीं। लेख में इस बात पर चर्चा की गई है कि क्या यह उनकी लोकप्रियता में कमी का संकेत है, या फिर यह गलत स्क्रिप्ट्स चुनने और फिल्मों के बीच लंबे गैप का नतीजा है। यह आलेख ऋतिक के स्टारडम और भविष्य की रणनीति पर गहराई से विचार करता है।

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षा

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षारितिक रोशन और एनटीआर स्टारर War 2 ‘स्पाई यूनिवर्स’ की बड़ी पेशकश मानी जा रही थी, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत निर्देशन ने इसे निराशाजनक बना दिया। शानदार एक्शन सीक्वेंस और एनटीआर के दमदार परफॉर्मेंस के बावजूद फिल्म का सेकंड हाफ बिखर गया। कहानी में स्पष्टता और कसावट की कमी, कमजोर क्लाइमैक्स और लचर ड्रामा ने दर्शकों का उत्साह ठंडा कर दिया। यह एक मिस्ड ऑपर्च्युनिटी साबित हुई।

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेक

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेकसुपरस्टार रजनीकांत ने अपने 50 साल के फिल्मी करियर के खास मौके पर ‘कुली: द पावर हाउस’ से धमाकेदार वापसी की है। 74 साल की उम्र में भी उनका स्वैग, एक्शन और करिश्मा दर्शकों को दीवाना बना देता है। फिल्म में बड़े-बड़े कैमियो, चौंकाने वाले ट्विस्ट और दमदार स्क्रीन प्रेज़ेंस है, लेकिन लंबी कहानी और ढीला स्क्रीनप्ले थोड़ी निराशा भी देता है। रजनी फैंस के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक फिल्म है।

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक15 अगस्त 2025 को 'शोले' की रिलीज़ के 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा का एक ऐतिहासिक अध्याय है। जय, वीरू, गब्बर और बसंती जैसे किरदारों के साथ यह फिल्म आज भी दर्शकों के दिलों में ज़िंदा है। यहाँ हम आपको 'शोले' से जुड़ी 50 ऐसी रोचक और अनसुनी बातें बता रहे हैं, जो इस फिल्म के जादू को और भी बढ़ा देंगी।

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म 'वॉर 2' का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन मिला-जुला रहा है। यह कहना कि फिल्म हिट है या फ्लॉप, अभी थोड़ा जल्दबाज़ी होगी, लेकिन इसके शुरुआती आंकड़े और रुझान कुछ अहम बातें बताते हैं। फिल्म ने शुरुआती दिनों में अच्छी कमाई की है, लेकिन वीकेंड के बाद हुई भारी गिरावट चिंता का विषय है। अगर कमाई की यही रफ्तार जारी रही, तो फिल्म के लिए हिट होना मुश्किल हो सकता है। कुछ व्यापार विश्लेषकों ने तो इसे 'गेम ओवर' तक कह दिया है।

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टरभारतीय सिनेमा की महान मनोरंजक फिल्मों में से एक 'शोले' 15 अगस्त 2025 को 50 साल पूरे कर रही है। रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े बल्कि जय-वीरू की दोस्ती, गब्बर का आतंक और बसंती के यादगार किरदारों से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। सलीम-जावेद के लिखे अमर संवादों और आरडी बर्मन के संगीत ने इसे एक ऐसी अमर कृति बना दिया है, जिसे आज भी लाखों लोग देखते और पसंद करते हैं।
