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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Wednesday, 28 October 2026 (13:30 IST)

'मैं फक्र से कहता हूं... दिमागी नक्सल हूं', जामिया प्रदर्शन के बीच नसीरुद्दीन शाह के तीखे बोल, छात्रों का किया समर्थन

Naseeruddin Shah
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Wed, 28 Oct 2026 (13:34 IST)
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दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में जारी छात्र प्रदर्शनों और प्रशासनिक गतिरोध के बीच बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अपने बेबाक अंदाज और सामाजिक-राजनीतिक मुद्दों पर मुखर टिप्पणियों के लिए जाने जाने वाले नसीरुद्दीन शाह ने इस वीडियो के जरिए केंद्र सरकार की नीतियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में चल रही कार्रवाई पर तीखा हमला बोला है। 
 
वीडियो में नसीरुद्दीन शाह सरकार के रवैये को लेकर बेहद आक्रामक नजर आ रहे हैं और खुद को 'दिमागी नक्सल' बताते दिखे हैं। वे जामिया हॉस्टल परिसर में बिजली-पानी बंद किए जाने व छात्रों की मांगों को लगातार नजरअंदाज किए जाने पर बिफर पड़े। 
 
अभिनेता ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा, "मैं फक्र के साथ कहता हूं.. मैं दिमागी नक्सल हूं। दिमागी नक्सल के अलावा मालूम नहीं क्या-क्या लकब दिए हैं चौकीदार ने मुझ जैसे लोगों को—एंटी-नेशनल, टुकड़े-टुकड़े गैंग और मालूम नहीं क्या-क्या। टुकड़े-टुकड़े गैंग अगर कोई है इस मुल्क में, तो वो यह नाजायज हुकूमत है।"
 
उन्होंने कहा, "मैं इस हुकूमत से एक सवाल पूछना चाहता हूं... और क्या-क्या करोगे तुम? हमारे मुल्क के नौजवानों की हिम्मत को तोड़ने के लिए, शिक्षा संस्था को बर्बाद करने के लिए और हमारे लोकतंत्र को खतरे में डालने के लिए, कितना करोगे? तुम और तुमने जो अपने इर्द-गिर्द जो बेवकूफ, बेईमानों की पलटन इकट्ठी की है, कहां तक जाओगे?"
JNU, SRFTI से जामिया तक: सब याद रखा जाएगा 
देश की प्रमुख यूनिवर्सिटीज में हाल के दिनों में उभरे तनाव का जिक्र करते हुए नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि छात्र समुदाय पर हो रही कार्रवाई इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी। उन्होंने कहा, पहले जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU), फिर सत्यजित रे फिल्म इंस्टीट्यूट (SRFTI) और अब जामिया मिल्लिया... में जो छात्रों पर जुल्म किया जा रहा है, वो याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा। कर लो जितना हो सके तुमसे, और तुम्हारे वो जाहिल, नाकारा लोग जो बीजेपी आईटी सेल के मुलाजिम हैं, कितना करोगे तुम? 
 
वीडियो के आखिरी में उन्होंने युवाओं और प्रदर्शनकारी छात्रों का हौसला बढ़ाते हुए कहा, "करते रहो, पूरी ताकत लगा लो अपनी। ना हमारे मुल्क के नौजवानों का हौसला टूटने वाला है, ना हमारी शिक्षा संस्था बर्बाद होने वाली है और ना हमारा लोकतंत्र खतरे में पड़ने वाला है। जो करना है करके देख लो, देख लेंगे कितना जोर है बाजू-ए-कातिल में।"   
 
क्या है जामिया मिल्लिया इस्लामिया का पूरा विवाद?
दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया में विवाद का मुख्य कारण विश्वविद्यालय में लंबे समय से निलंबित छात्र संघ चुनावों को फिर से बहाल करने की मांग है। परिसर में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI), नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) समेत प्रमुख छात्र संगठन एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहे हैं।   
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