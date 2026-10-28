  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. yash ramayana rise of a legend global premiere hollywood speech kannada cinema pride indian culture
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Wednesday, 28 October 2026 (11:56 IST)

हॉलीवुड में यश ने बढ़ाया भारत का मान, 'रामायण' के ग्लोबल प्रीमियर में कन्नड़ सिनेमा पर कही दिल छू लेने वाली बात

Yash Ramayana Global Premiere
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Wed, 28 Oct 2026 (11:58 IST)
google-news
कन्नड़ सिनेमा की गलियों से निकलकर वैश्विक पटल पर अपनी पहचान बना चुके सुपरस्टार यश ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि सफलता की ऊंचाइयों को छूने के बाद भी वह अपनी जड़ों से गहराई से जुड़े हुए हैं। लॉस एंजेलिस के 'एकेडमी म्यूजियम ऑफ मोशन पिक्चर्स' के ऐतिहासिक डेविड गेफेन थिएटर में जब भारतीय पौराणिक महाकाव्य पर आधारित फिल्म 'रामायण: राइज ऑफ अ लीजेंड' का विश्व प्रीमियर हुआ, तो यश के संबोधन ने हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया।   
 
फिल्म में लंकापति 'रावण' की भूमिका निभाने के साथ-साथ सह-निर्माता की जिम्मेदारी संभाल रहे यश ने मंच पर आते ही पारंपरिक "नमस्कारम" कहकर अपने संबोधन की शुरुआत की। उन्होंने अपने करियर और पहचान पर बात करते हुए कहा, आप कहां से शुरुआत करते हैं, यह कभी यह तय नहीं कर सकता कि आप कितनी दूर तक जा सकते हैं। 
 
यश ने स्पष्ट किया कि कन्नड़ अभिनेता के रूप में उनकी पहचान भारतीय सिनेमा में उनकी यात्रा का सबसे अहम और गर्व का हिस्सा बनी रहेगी।   
 
रामायण केवल एक कहानी नहीं, हमारी जीवंत संस्कृति है
विश्व मंच पर भारतीय पौराणिक गाथा के महत्व को समझाते हुए यश ने कहा कि भारत में 'रामायण' को केवल सुनाया या पढ़ा नहीं जाता, बल्कि इसे पीढ़ी-दर-पीढ़ी जिया जाता है और सहेजा जाता है। उन्होंने गर्व जताते हुए कहा कि हजारों वर्षों से चली आ रही इस महान विरासत को दुनिया के सामने लाना एक खास अनुभव है। उन्हें उम्मीद है कि यह फिल्म वैश्विक दर्शकों को भारत की समृद्ध संस्कृति, परंपरा और नैतिक मूल्यों का एक बेहद सुंदर संदेश देगी।
 
रेड कार्पेट पर छाया भारतीय परिधान का जादू
हॉलीवुड के केंद्र में आयोजित इस भव्य प्रीमियर में अंतरराष्ट्रीय निर्देशकों, हॉलीवुड की नामचीन हस्तियों और वैश्विक मीडिया का जमावड़ा देखने को मिला। इस रेड कार्पेट की सबसे खास बात यह रही कि आयोजकों ने मेहमानों से पारंपरिक भारतीय पोशाक पहनकर आने का अनुरोध किया था। हॉलीवुड के दिग्गजों को भारतीय परिधानों में देखना इस बात का प्रतीक था कि भारतीय संस्कृति किस तरह पूरे विश्व पर अपना रंग चढ़ा रही है।   
 
नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी इस भव्य सिनेमाई कृति में भारतीय सिनेमा की बेहतरीन प्रतिभाएं एक साथ आई हैं। फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता, यश लंकापति रावण, सनी देओल भगवान हनुमान के किरदार में दिखेंगे। इनके अलावा फिल्म में रवि दुबे (लक्ष्मण), रकुल प्रीत सिंह (शूर्पणखा) और शीबा चड्ढा (मंथरा) जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म का पहला भाग 5 नवंबर 2026 को दिवाली के खास मौके पर दुनिया भर के सिनेमाघरों में हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज होगा। 
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
श्रीदेवी के निधन के बाद जाह्नवी कपूर का सहारा बने थे शिखर पहाड़िया, पढ़ाई छोड़ लंदन से लौट आए थे मुंबई

हॉलीवुड में यश ने बढ़ाया भारत का मान, 'रामायण' के ग्लोबल प्रीमियर में कन्नड़ सिनेमा पर कही दिल छू लेने वाली बात

हॉलीवुड में यश ने बढ़ाया भारत का मान, 'रामायण' के ग्लोबल प्रीमियर में कन्नड़ सिनेमा पर कही दिल छू लेने वाली बातकन्नड़ सिनेमा की गलियों से निकलकर वैश्विक पटल पर अपनी पहचान बना चुके सुपरस्टार यश ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि सफलता की ऊंचाइयों को छूने के बाद भी वह अपनी जड़ों से गहराई से जुड़े हुए हैं। लॉस एंजेलिस के 'एकेडमी म्यूजियम ऑफ मोशन पिक्चर्स' के ऐतिहासिक डेविड गेफेन थिएटर में जब भारतीय पौराणिक महाकाव्य पर आधारित फिल्म 'रामायण: राइज ऑफ अ लीजेंड' का विश्व प्रीमियर हुआ।

श्रीदेवी के निधन के बाद जाह्नवी कपूर का सहारा बने थे शिखर पहाड़िया, पढ़ाई छोड़ लंदन से लौट आए थे मुंबई

श्रीदेवी के निधन के बाद जाह्नवी कपूर का सहारा बने थे शिखर पहाड़िया, पढ़ाई छोड़ लंदन से लौट आए थे मुंबईबॉलीवुड अभिनेत्री जाह्नवी कपूर अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में बनी रहती हैं। जाह्नवी हाल ही में हाल ही में वह अपने को-स्टार वरुण धवन के साथ करण जौहर के चैट शो 'कॉफी विद करण' के नए सीजन में नजर आईं। इस दौरान शो के होस्ट करण जौहर के सामने जाह्नवी ने अपनी निजी जिंदगी और रिश्तों को लेकर कुछ ऐसे भावनात्मक खुलासे किए, जिसने दर्शकों और प्रशंसकों के दिलों को छू लिया है।

सूरज बड़जात्या की ‘ये प्रेम मोल लिया’ में दिखेगा फैमिली ड्रामा और दिवाली की तैयारियों का खूबसूरत संगम

सूरज बड़जात्या की ‘ये प्रेम मोल लिया’ में दिखेगा फैमिली ड्रामा और दिवाली की तैयारियों का खूबसूरत संगमदिवाली करीब है और भारतीय घरों में रोशनी, मिठाइयों और जश्न से पहले एक जरूरी काम शुरू हो जाता है—साफ-सफाई! घर के हर कोने की धूल साफ करने से लेकर मेहमानों के स्वागत के लिए घर तैयार करने तक, दिवाली की सफाई हर साल त्योहार का अहम हिस्सा होती है। और जब इस काम में पूरा परिवार साथ जुट जाए, तो मुश्किल काम भी आसान हो जाता है।

King Poster: खून से सना चेहरा, होंठों में गुलाब और खतरनाक अंदाज... शाहरुख खान बोले- 'कातिल नहीं, आशिक हूं'

King Poster: खून से सना चेहरा, होंठों में गुलाब और खतरनाक अंदाज... शाहरुख खान बोले- 'कातिल नहीं, आशिक हूं'बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने अपनी आगामी बहुप्रतीक्षित एक्शन थ्रिलर ‘किंग’ का विस्फोटक फर्स्ट लुक पोस्टर जारी कर दिया है। पोस्टर में शाहरुख जख्मी चेहरे और होठों के बीच गुलाब दबाए एक अनोखे और उग्र अवतार में नजर आ रहे हैं, जिस पर लिखा है— “कातिल नहीं.. आशिक हूं...”। ‘पठान’ के बाद निर्देशक सिद्धार्थ आनंद संग उनकी यह अगली बड़ी पेशकश है, जिसमें सुहाना खान और अभिषेक बच्चन भी प्रमुख भूमिकाओं में नजर आएंगे।

बॉक्स ऑफिस रामायण का मुकाबला करने उतरेगी अक्षय कुमार की ये फिल्म

बॉक्स ऑफिस रामायण का मुकाबला करने उतरेगी अक्षय कुमार की ये फिल्मबॉलीवुड की कल्ट एक्शन थ्रिलर ‘मोहरा’ 32 साल बाद नए तेवर के साथ सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है। 6 नवंबर 2026 को इसका रीमास्टर्ड वर्जन थिएटर्स में उतारा जाएगा। खास बात यह है कि यह रिलीज रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘रामायण’ के ठीक एक दिन बाद हो रही है। एक तरफ 90 के दशक का कल्ट नॉस्टैल्जिया होगा, तो दूसरी तरफ आधुनिक दौर का सबसे बड़ा पौराणिक सिनेमाई तमाशा।

उड़ता तीर मूवी रिव्यू: आयुष्मान खुराना की फिल्म में दिलचस्प आइडिया, लेकिन कॉमेडी के नाम पर निराशा

उड़ता तीर मूवी रिव्यू: आयुष्मान खुराना की फिल्म में दिलचस्प आइडिया, लेकिन कॉमेडी के नाम पर निराशाआयुष्मान खुराना की ‘उड़ता तीर’ एक पाकिस्तानी जासूस की कहानी है, जिसकी याददाश्त जाने के बाद वह भारत के लिए काम करने लगता है। दिलचस्प विचार के बावजूद फिल्म कमजोर पटकथा, अविश्वसनीय घटनाक्रम और फीकी कॉमेडी के कारण असर नहीं छोड़ पाती। सारा अली खान समेत कलाकारों को भी पर्याप्त मौके नहीं मिलते। जल्दबाजी भरा निर्देशन, कमजोर सहायक ट्रैक और औसत संगीत फिल्म की कमियों को बढ़ाते हैं। पढ़ें पूरा रिव्यू और जानें कैसी है फिल्म।

न बंदूक चली, न पड़ा थप्पड़: फिर भी सिनेमाघरों में क्यों चला 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' का जादू?

न बंदूक चली, न पड़ा थप्पड़: फिर भी सिनेमाघरों में क्यों चला 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' का जादू?अजय देवगन स्टारर 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। बिना हिंसा और खून-खराबे के यह क्राइम थ्रिलर फैमिली ड्रामा के दम पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। फ्रेंचाइज की लोकप्रियता, पुराने किरदारों से जुड़ाव, जयदीप अहलावत और प्रकाश राज की जोरदार एंट्री और अभिषेक पाठक के सधे हुए निर्देशन ने फिल्म को मास्टरपीस बना दिया। जानिए आखिर किन 5 मजबूत कारणों ने फिल्म को दर्शकों की पहली पसंद बना दिया है।

नाना पाटेकर की पत्नी कौन थीं? 1978 में हुई थी शादी, फिर क्यों अलग रहने लगे दोनों, जानिए अनकही कहानी

नाना पाटेकर की पत्नी कौन थीं? 1978 में हुई थी शादी, फिर क्यों अलग रहने लगे दोनों, जानिए अनकही कहानीनाना पाटेकर और नीलकांति पाटेकर की शादी 1978 में हुई थी। नीलकांति मराठी थिएटर से जुड़ी अभिनेत्री थीं और शुरुआती दौर में बैंक अधिकारी के तौर पर काम करती थीं। नाना ने माना था कि उनके संघर्ष के दिनों में पत्नी की आर्थिक मदद और भरोसे ने उन्हें अभिनय में करियर बनाने का मौका दिया। बाद में दोनों अलग रहने लगे, लेकिन तलाक नहीं लिया। नाना ने इसकी वजह समय के साथ पैदा हुए मतभेदों को बताया था।

रेखा की जिंदगी में अमिताभ सहित आए ये 6 पुरुष, पर क्यों नहीं मिला सच्चा प्यार?

रेखा की जिंदगी में अमिताभ सहित आए ये 6 पुरुष, पर क्यों नहीं मिला सच्चा प्यार?रेखा की जिंदगी जितनी ग्लैमरस दिखी, उतनी ही दर्द भरी रही। कभी नवीन निश्चल से लेकर अमिताभ बच्चन तक, हर रिश्ता उन्हें कुछ सिखा गया। रेखा को चाहने वाले कई थे, पर समझने वाला कोई नहीं। उनके जीवन के ये रिश्ते बतौर इंसान रेखा के दिल के दर्द और मजबूती की कहानी बयां करते हैं।

रेखा की जिंदगी के 25 अनसुने किस्से: जब 'अग्ली डकलिंग' कहकर उड़ाया गया मजाक, मजबूरी में बनीं बॉलीवुड की 'एवरग्रीन दीवा'

रेखा की जिंदगी के 25 अनसुने किस्से: जब 'अग्ली डकलिंग' कहकर उड़ाया गया मजाक, मजबूरी में बनीं बॉलीवुड की 'एवरग्रीन दीवा'बॉलीवुड की रहस्यमयी और दिलकश अदाकारा रेखा की जिंदगी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। आर्थिक तंगी के चलते बचपन में स्कूल छूटने से लेकर इंडस्ट्री में 'अग्ली डकलिंग' का ताना झेलने तक, उन्होंने हर संघर्ष को मात दी। अफेयर्स के किस्से, टूटी शादियां, अनूठे शौक और अपनी शर्तों पर खुद को एक स्टाइल आइकन के रूप में गढ़ने की दास्तान रेखा को सिनेमा की सबसे दिलचस्प पहेली बनाती है। जानिए उनकी जिंदगी के 25 अनसुने पहलू।