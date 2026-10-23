सनी देओल की 'सूर्या' पर विवाद, IMA ने लगाया मेडिकल प्रोफेशन की छवि खराब करने का आरोप

बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'सूर्या: अंत से आरंभ तक' अपनी रिलीज से पहले ही एक विवाद में घिर गई है। हाल ही में जारी हुए फिल्म के टीजर के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने इसके कंटेंट और मेडिकल प्रोफेशन के चित्रण पर कड़ा ऐतराज जताया है।

इस बीच केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (I&B) ने मामले में महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिया है। IMA ने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव को एक औपचारिक पत्र भेजकर फिल्म के प्रमोशनल कंटेंट की निष्पक्ष समीक्षा करने का अनुरोध किया है। संगठन का आरोप है कि फिल्म का टीजर स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में भ्रष्टाचार का सामान्यीकरण करता है, जिससे आम जनता के मन में पूरे मेडिकल समाज के प्रति नकारात्मक छवि बन सकती है।

संगठन का मानना है कि कुछ व्यक्तियों के गलत आचरण की वजह से पूरे मेडिकल पेशे को कटघरे में खड़ा करना अनुचित है। इससे सालों से ईमानदारी से काम कर रहे डॉक्टरों की निष्ठा पर सवाल उठते हैं। टीजर में डॉक्टरों और अस्पताल कर्मचारियों पर हमले के दृश्यों को जिस तरह 'नायकत्व' या जायज ठहराते हुए दिखाया गया है, उससे अस्पतालों में काम कर रहे स्वास्थ्यकर्मियों के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा मिल सकता है।

IMA ने सरकार से मांग की है कि यदि कानून के तहत उचित पाया जाए, तो फिल्म में जरूरी बदलाव कराए जाएं या फिर इसके प्रदर्शन पर रोक लगाई जाए।

सेंसर बोर्ड का रुख: अभी तक नहीं सौंपा गया सर्टिफिकेट आवेदन

इस बढ़ते विवाद के बीच केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) ने स्पष्ट किया है कि निर्माताओं ने 'सूर्या: अंत से आरंभ तक' को अभी तक प्रमाणीकरण के लिए बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत ही नहीं किया है। CBFC के अनुसार, फिल्म का आधिकारिक मूल्यांकन सेंसर बोर्ड की गठित समिति द्वारा तभी किया जाएगा जब मेकर्स औपचारिक रूप से आवेदन जमा करेंगे। इसके बाद ही फिल्म के दृश्यों और संवादों पर बोर्ड का निर्णय सामने आएगा।

क्या है फिल्म 'सूर्या' की कहानी?

एम. पद्मकुमार के निर्देशन में बनी यह फिल्म एक क्राइम थ्रिलर ड्रामा है। टीजर के अनुसार, कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो अपने व्यक्तिगत नुकसान और अतीत के गहरे जख्मों से उबरते हुए मेडिकल सिस्टम के पीछे छिपे काले सच का पर्दाफाश करने निकलता है। जो लड़ाई व्यक्तिगत त्रासदी से शुरू होती है, वह धीरे-धीरे स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में फैले एक बड़े और संगीन तंत्र के खिलाफ जंग में बदल जाती है।

फिल्म में सनी देओल मुख्य भूमिका में हैं। उनके साथ रवि किशन, प्रज्ञा जायसवाल, तनुश्री चक्रवर्ती, मनीष वाधवा, टीनू आनंद, विरती वाघानी, जीशु सेनगुप्ता, खालिद सिद्दीकी, अनूप त्रिवेदी और रोहित तिवारी जैसे दिग्गज कलाकार नजर आएंगे। फिल्म को 20 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज करने की योजना बनाई गई है।