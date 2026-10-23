ब्लैक लेदर आउटफिट में करीना कपूर ने बढ़ाया इंटरनेट का पारा, बोल्ड लुक देख फैंस को याद आईं ‘पू’

बॉलीवुड की 'बेबो' यानी करीना कपूर खान जब भी कैमरे के सामने आती हैं, तो अपना जलवा बिखेरने में कभी पीछे नहीं हटतीं। फैशन और स्टाइल के मामले में ट्रेंड सेट करने वाली करीना ने हाल ही में अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्हें देखकर फैंस की सांसें थम गई हैं।

ऑल-ब्लैक लेदर आउटफिट में करीना का यह ग्लैमरस और हॉट अवतार सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उनका यह लेटेस्ट फोटोशूट उनकी बेबाक शख्सियत और बेमिसाल फैशन सेंस को बयां करता है।





तस्वीरों में करीना का कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड दर्शकों को 'कभी खुशी कभी गम' की आइकॉनिक 'पू' की याद दिला रहा है। उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया है कि जब बात ऑल-ब्लैक मोनोक्रोमैटिक लुक को कैरी करने की आती है, तो उनसे बेहतर यह स्टाइल कोई नहीं अपना सकता।

करीना के इस बोल्ड लुक को मशहूर सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट लक्ष्मी लेहर ने स्टाइल किया है। करीना ने इंटरनेशनल डिजाइनर ब्रांड क्रिस्टिना फिडेल्सकाया का स्ट्रक्चर्ड लेदर पेपलम जैकेट पहना है। इसमें डीप V-नेकलाइन, स्ट्रक्चर्ड शोल्डर्स और स्लिट-कट वाली फुल स्लीव्स हैं, जो उनकी फिगर को परफेक्ट शेपिंग दे रही हैं।

जैकेट के साथ उन्होंने मैचिंग ऑल-ब्लैक लेदर पेंसिल स्कर्ट पेयर की है, जिसमें सामने की तरफ एक बोल्ड थाई-हाई स्लिट दिया गया है। यह फ्रंट स्लिट उनके लुक को काफी सिडक्टिव और ऐजी टच दे रहा है।

करीना ने अपने लुक को ऑल-ब्लैक थीम पर रखते हुए क्लासिक ब्लैक पॉइंटेड-टो हील्स के साथ पेयर किया। एक्सेसरीज के नाम पर करीना ने केवल स्लीक ब्लैक सनग्लासेस, डायमंड स्टड इयररिंग्स और एक स्टेटमेंट रिंग कैरी की है।

करीना ने अपने बोल्ड आउटफिट के संतुलन को बनाए रखने के लिए मिनिमल और सॉफ्ट-ग्लेम मेकअप चुना है। साइड-पार्टेड सॉफ्ट वेवी खुले बाल हवा में लहराते हुए उनके पूरे लुक में एक नेचुरल ड्रामा जोड़ रहे हैं।

करीना कपूर की इन तस्वीरों पर फैंस दिल खोलकर कमेंट्स कर रहे हैं। किसी ने उन्हें "अनस्टॉपेबल क्वीन" तो किसी ने "हॉटेस्ट बेबो" कहा है। कई बॉलीवुड सेलेब्स ने भी उनके इस ग्लैमरस फोटोशूट पर फायर और हार्ट वाले इमोजी पोस्ट किए हैं।