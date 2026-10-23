सिंगापुर फिल्म फेस्टिवल में छलके आमिर खान के आंसू, बोले- 30 साल तक पागल की तरह काम किया, खो दिए रिश्ते

बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान हाल ही में सिंगापुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (SGIFF) में पहुंचे, जहां उन्हें सिनेमा में उनके असाधारण योगदान के लिए 'स्क्रीन आइकॉन अवॉर्ड' से सम्मानित किया गया। इस खास सम्मान को मशहूर हॉन्गकॉन्ग डायरेक्टर पीटर चान हो-सन ने आमिर खान को सौंपा।

हालांकि, इस अवॉर्ड नाइट का सबसे चर्चा में रहने वाला पल तब आया जब स्टेज पर बातचीत के दौरान आमिर खान अपने जीवन के सबसे कमजोर और भावुक लम्हों को याद करते हुए रो पड़े।

काम के जुनून में पीछे छूट गया परिवार

सिंगापुर के प्रसिद्ध कॉमेडियन ऋषि बुधरानी द्वारा मॉडरेट किए गए इस सेशन में जब आमिर से उनके सफर के सबसे कठिन दौर के बारे में पूछा गया, तो वे अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाए। आमिर ने महामारी के दिनों को याद करते हुए कहा, जब मैं कोविड के समय घर पर बैठा सोच रहा था, तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी जिंदगी के करीब 30 साल बीत चुके हैं।

उन्होंने कहा, एक या दो साल, या फिर पांच साल तक अपने काम के प्रति जुनूनी होकर पागलों की तरह मेहनत करना ठीक है। लेकिन जब यह सिलसिला 30 सालों तक लगातार चलता रहता है, तो आप अपने बेहद करीबी रिश्तों को खो देते हैं। मेरे बच्चे बड़े हो गए, वे अब वयस्क हैं... और मुझे इस बात का बहुत गहरा अफसोस महसूस हुआ।

अपनी बात कहते-कहते आमिर खान भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने कुछ पल रुककर अपनी आंखों को पोंछा, दर्शकों से माफी मांगी और खुद को संभाला। इस पर हॉल में मौजूद सभी दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका हौसला बढ़ाया।

आमिर ने आगे कहा कि वे इस बात से राहत महसूस करते हैं कि उन्हें यह बात 56 साल की उम्र में समझ आ गई, 86 साल की उम्र में नहीं, जब बहुत देर हो चुकी होती। उन्होंने बताया कि बीते चार सालों से वे जानबूझकर अपने परिवार और दोस्तों के लिए वक्त निकाल रहे हैं।

'वन-फिल्म वंडर' कहलाने का वो दर्दनाक दौर

बातचीत के दौरान आमिर ने अपने करियर के शुरुआती संघर्षों का भी जिक्र किया। 1988 में ब्लॉकबस्टर फिल्म 'कयामत से कयामत तक' के साथ धमाकेदार डेब्यू करने के बाद उन्होंने महज 6 महीनों के भीतर 9 फिल्में साइन कर ली थीं। उन्हें लगा था कि जैसे बड़े स्टार्स एक साथ कई प्रोजेक्ट्स संभालते हैं, वे भी संभाल लेंगे।

लेकिन जैसे ही शूटिंग शुरू हुई, आमिर को अपनी गलती का अहसास हुआ। वे घर लौटकर अपनी तत्कालीन पत्नी रीना के सामने रोया करते थे। इसके बाद उनकी एक के बाद एक कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गईं और फिल्म इंडस्ट्री ने उन्हें 'वन-फिल्म वंडर' का टैग दे दिया था। आमिर ने उस दौर की तुलना दलदल से करते हुए कहा कि वे मानसिक और भावनात्मक रूप से ऐसे फंस गए थे, जहां से निकलने की जितनी कोशिश करते थे, उतना ही अंदर धंसते चले जाते थे।

'3 इडियट्स' के सीक्वल पर आमिर खान का बड़ा खुलासा

इवेंट के दौरान जब दर्शकों और मीडिया ने उनसे 2009 की आइकॉनिक कॉमेडी-ड्रामा फिल्म '3 इडियट्स' के सीक्वल को लेकर सवाल पूछा, तो आमिर के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। आमिर ने कहा, मुझे ज्यादा कुछ बोलने की इजाजत नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि हां, निर्देशक राजकुमार हिरानी इसकी स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि अगले कुछ हफ्तों में जब मैं वापस लौटूंगा, तो वे मुझे फाइनल नरेशन देंगे। तो बस फिंगर्स क्रॉस्ड!