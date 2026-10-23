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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Friday, 23 October 2026 (13:06 IST)

मधुर भंडारकर ने किया नई फिल्म 'श्यामा – द मिसिंग चैप्टर' का ऐलान, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कहानी आएगी पर्दे पर

Madhur Bhandarkar new movie
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Fri, 23 Oct 2026 (13:07 IST)
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राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता मधुर भंडारकर एक बार फिर इतिहास के पन्नों से एक ऐसी कहानी लेकर आ रहे हैं, जिसने स्वतंत्र भारत की राजनीति की नींव रखी। अपनी यथार्थवादी और संवेदनशील फिल्मों के लिए पहचाने जाने वाले भंडारकर ने अपनी नई फिल्म 'श्यामा - द मिसिंग चैप्टर' की आधिकारिक घोषणा कर दी है। 
 
यह फिल्म महान शिक्षाविद, देशभक्त और भारतीय राजनीति के स्तंभ रहे डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन और उनके अभूतपूर्व योगदान पर आधारित होगी।
 
राजनीतिक थ्रिलर और ऐतिहासिक ड्रामा के रूप में तैयार की जा रही यह फिल्म न केवल डॉ. मुखर्जी के राजनीतिक जीवन के स्वर्णिम अध्यायों को दिखाएगी, बल्कि उन ऐतिहासिक घटनाओं पर भी रोशनी डालेगी, जिन्हें इतिहास के पन्नों में अक्सर नजरअंदाज कर दिया गया।
 
कैसा होगा फिल्म का ताना-बाना?
'श्यामा - द मिसिंग चैप्टर' का कथानक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन के कई महत्वपूर्ण पड़ावों को समेटे हुए है। फिल्म में उनके शुरुआती करियर और कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे युवा उपकुलपति बनने की यात्रा को दर्शाया जाएगा। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साथ वैचारिक मतभेदों के चलते मंत्रिमंडल से उनका ऐतिहासिक त्यागपत्र।
फिल्म का निर्माण 'भंडारकर एंटरटेनमेंट' और 'एकेएच वेंचर्स' के बैनर तले संयुक्त रूप से किया जा रहा है, जिसके निर्माता आदित्य कुमार हलवासिया हैं।
 
फिल्म को लेकर अपने विचार साझा करते हुए निर्देशक मधुर भंडारकर ने कहा, एक फिल्म निर्माता के रूप में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन को पहली बार पर्दे पर तलाशना मेरे लिए चुनौतीपूर्ण और जिम्मेदारी से भरा काम है। 'स्यामा' के जरिए मेरी कोशिश भारत के इतिहास के इस अहम अध्याय को पूरी ईमानदारी, संवेदनशीलता और एक नए दृष्टिकोण के साथ दर्शकों के सामने लाने की होगी।
 
वहीं, निर्माता आदित्य कुमार हलवासिया ने कहा कि डॉ. मुखर्जी का जीवन साहस, समर्पण और राष्ट्रसेवा का एक महान प्रतीक है। यह फिल्म आज की युवा पीढ़ी को अपने इतिहास और देश की नींव को समझने की प्रेरणा देगी।
 
'श्यामा - द मिसिंग चैप्टर' की शूटिंग 2027 से शुरू होने की संभावना है। मधुर भंडारकर अपनी मौजूदा फिल्म 'द वाइव्स ऑफ बॉलीवुड' का काम पूरा करने के बाद इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम शुरू करेंगे। फिलहाल फिल्म की स्टारकास्ट और अन्य तकनीशियनों के नामों का खुलासा नहीं किया गया है।
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