  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. prabhas birthday kalki 2898 ad 2 bhairava is back bts video
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Friday, 23 October 2026 (13:45 IST)

प्रभास के जन्मदिन पर 'कल्कि 2' के मेकर्स का बड़ा धमाका, 'भैरव' बनकर पर्दे पर लौटे 'रेबल स्टार', देखें बीटीएस वीडियो

Prabhas Birthday
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Fri, 23 Oct 2026 (13:47 IST)
google-news
भारतीय सिनेमा के 'रेबल स्टार' और लाखों दिलों की धड़कन प्रभास के जन्मदिन के खास मौके पर 'कल्कि 2898 AD' की टीम ने फैंस को एक बेहद शानदार सरप्राइज दिया है। साल 2024 की ब्लॉकबस्टर साइंस-फिक्शन फिल्म 'कल्कि 2898 AD' के निर्देशक नाग अश्विन और पूरी प्रोडक्शन टीम ने इस बहुप्रतीक्षित फ्रेंचाइजी के दूसरे भाग से प्रभास की वापसी का एक रोमांचक बीटीएस वीडियो जारी किया है। 
 
फिल्म के निर्माताओं ने अभिनेता को जन्मदिन की बधाई देते हुए एक बेहद खास संदेश साझा किया। उन्होंने लिखा, "भारतीय सिनेमा के सुपरहीरो... हर पीढ़ी के चहेते, रेबल स्टार प्रभास को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। हम आपके साथ एक और भव्य और महाकाव्य सिनेमाई यात्रा शुरू करने के लिए बेहद उत्साहित हैं... #Kalki2898AD।"   
 
32 सेकंड के वीडियो में दिखा 'भैरव' का स्वैग   
वीडियो भले ही महज 32 सेकंड का है, लेकिन यह दर्शकों में उत्सुकता जगाने के लिए काफी है। वीडियो की शुरुआत ब्लू-स्क्रीन सेट की तैयारियों के साथ होती है, जहां क्रू मेंबर्स बाउंटी हंटर 'भैरव' की वापसी के लिए मंच तैयार कर रहे हैं। इसके बाद स्क्रीन पर बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा आता है— 'Bhairava is Back' 
 
वीडियो में प्रभास अपने ट्रेडमार्क कवच, लंबे बालों और दाढ़ी वाले दमदार लुक में सेट पर कदम रखते नजर आ रहे हैं। जैसे ही निर्देशक नाग अश्विन 'एक्शन' बोलते हैं, प्रभास अपने प्रसिद्ध हाई-टेक वाहन 'बुज्जी' में जाकर बैठ जाते हैं। हालांकि, निर्माताओं ने इस वीडियो में प्रभास का पूरा चेहरा उजागर नहीं किया है और उन्हें एक ऊंचे ढांचे पर परछाई के रूप में दिखाया गया है, जिस पर 'हैप्पी बर्थडे भैरव' लिखा नजर आता है।   
बीटीएस प्रोमो सामने आते ही प्रभास के दुनिया भर में फैले फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रभास के इस सिलुएट लुक की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। एक फैन ने कमेंट करते हुए लिखा, "क्या गजब की स्क्रीन प्रेजेंस है!" वहीं दूसरे फैन ने लिखा, "जरा उनका औरा तो देखिए, यह तो तबाही मचाने वाला है।" 
 
क्या होगी 'कल्कि 2898 AD' सीक्वल की स्टारकास्ट और कहानी?   
'कल्कि 2898 AD' का पहला भाग एक काल्पनिक डिस्टोपियन भविष्य पर आधारित था, जहां दुनिया के सारे संसाधन 'सुप्रीम यास्किन' के पास केंद्रित हैं और आम जनता त्राहि-त्राहि कर रही है। फिल्म के अंत में एक बड़ा मोड़ आया था जब यह खुलासा हुआ कि साधारण बाउंटी हंटर भैरव असल में महाभारत के महान योद्धा 'कर्ण' का पुनर्जन्म है। सीक्वल की कहानी वहीं से आगे बढ़ेगी जहां पहला भाग समाप्त हुआ था।
 
सीक्वल में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन (अश्वत्थामा के रूप में) और कमल हासन (सुप्रीम यास्किन के रूप में) अपनी-अपनी भूमिकाओं में वापसी कर रहे हैं। पहली फिल्म में 'SUM-80' यानी सुमति का किरदार निभाने वाली दीपिका पादुकोण अब इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं हैं। 
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
उड़ता तीर मूवी रिव्यू: आयुष्मान खुराना की फिल्म में दिलचस्प आइडिया, लेकिन कॉमेडी के नाम पर निराशा

प्रभास के जन्मदिन पर 'कल्कि 2' के मेकर्स का बड़ा धमाका, 'भैरव' बनकर पर्दे पर लौटे 'रेबल स्टार', देखें बीटीएस वीडियो

प्रभास के जन्मदिन पर 'कल्कि 2' के मेकर्स का बड़ा धमाका, 'भैरव' बनकर पर्दे पर लौटे 'रेबल स्टार', देखें बीटीएस वीडियोभारतीय सिनेमा के 'रेबल स्टार' और लाखों दिलों की धड़कन प्रभास के जन्मदिन के खास मौके पर 'कल्कि 2898 AD' की टीम ने फैंस को एक बेहद शानदार सरप्राइज दिया है। साल 2024 की ब्लॉकबस्टर साइंस-फिक्शन फिल्म 'कल्कि 2898 AD' के निर्देशक नाग अश्विन और पूरी प्रोडक्शन टीम ने इस बहुप्रतीक्षित फ्रेंचाइजी के दूसरे भाग से प्रभास की वापसी का एक रोमांचक बीटीएस वीडियो जारी किया है।

उड़ता तीर मूवी रिव्यू: आयुष्मान खुराना की फिल्म में दिलचस्प आइडिया, लेकिन कॉमेडी के नाम पर निराशा

उड़ता तीर मूवी रिव्यू: आयुष्मान खुराना की फिल्म में दिलचस्प आइडिया, लेकिन कॉमेडी के नाम पर निराशाआयुष्मान खुराना की ‘उड़ता तीर’ एक पाकिस्तानी जासूस की कहानी है, जिसकी याददाश्त जाने के बाद वह भारत के लिए काम करने लगता है। दिलचस्प विचार के बावजूद फिल्म कमजोर पटकथा, अविश्वसनीय घटनाक्रम और फीकी कॉमेडी के कारण असर नहीं छोड़ पाती। सारा अली खान समेत कलाकारों को भी पर्याप्त मौके नहीं मिलते। जल्दबाजी भरा निर्देशन, कमजोर सहायक ट्रैक और औसत संगीत फिल्म की कमियों को बढ़ाते हैं। पढ़ें पूरा रिव्यू और जानें कैसी है फिल्म।

मधुर भंडारकर ने किया नई फिल्म 'श्यामा – द मिसिंग चैप्टर' का ऐलान, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कहानी आएगी पर्दे पर

मधुर भंडारकर ने किया नई फिल्म 'श्यामा – द मिसिंग चैप्टर' का ऐलान, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कहानी आएगी पर्दे परराष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता मधुर भंडारकर एक बार फिर इतिहास के पन्नों से एक ऐसी कहानी लेकर आ रहे हैं, जिसने स्वतंत्र भारत की राजनीति की नींव रखी। अपनी यथार्थवादी और संवेदनशील फिल्मों के लिए पहचाने जाने वाले भंडारकर ने अपनी नई फिल्म 'श्यामा - द मिसिंग चैप्टर' की आधिकारिक घोषणा कर दी है।

ब्लैक लेदर आउटफिट में करीना कपूर ने बढ़ाया इंटरनेट का पारा, बोल्ड लुक देख फैंस को याद आईं ‘पू’

ब्लैक लेदर आउटफिट में करीना कपूर ने बढ़ाया इंटरनेट का पारा, बोल्ड लुक देख फैंस को याद आईं ‘पू’बॉलीवुड की 'बेबो' यानी करीना कपूर खान जब भी कैमरे के सामने आती हैं, तो अपना जलवा बिखेरने में कभी पीछे नहीं हटतीं। फैशन और स्टाइल के मामले में ट्रेंड सेट करने वाली करीना ने हाल ही में अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्हें देखकर फैंस की सांसें थम गई हैं।

'तुम्बाड 2' में कैसे हुई आलिया भट्ट की एंट्री? सोहम शाह ने बताई पूरी कहानी

'तुम्बाड 2' में कैसे हुई आलिया भट्ट की एंट्री? सोहम शाह ने बताई पूरी कहानीभारतीय सिनेमा के इतिहास में एक अनूठी और कल्ट पहचान बना चुकी फिल्म 'तुम्बाड' के सीक्वल को लेकर दर्शकों के बीच भारी उत्साह है। फिल्म निर्माता और अभिनेता सोहम शाह ने 'तुम्बाड 2' को लेकर एक बेहद दिलचस्प खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट को इस लोककथा-फंतासी सीक्वल का हिस्सा बनाना कितना आसान और सहज रहा।

न बंदूक चली, न पड़ा थप्पड़: फिर भी सिनेमाघरों में क्यों चला 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' का जादू?

न बंदूक चली, न पड़ा थप्पड़: फिर भी सिनेमाघरों में क्यों चला 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' का जादू?अजय देवगन स्टारर 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। बिना हिंसा और खून-खराबे के यह क्राइम थ्रिलर फैमिली ड्रामा के दम पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। फ्रेंचाइज की लोकप्रियता, पुराने किरदारों से जुड़ाव, जयदीप अहलावत और प्रकाश राज की जोरदार एंट्री और अभिषेक पाठक के सधे हुए निर्देशन ने फिल्म को मास्टरपीस बना दिया। जानिए आखिर किन 5 मजबूत कारणों ने फिल्म को दर्शकों की पहली पसंद बना दिया है।

नाना पाटेकर की पत्नी कौन थीं? 1978 में हुई थी शादी, फिर क्यों अलग रहने लगे दोनों, जानिए अनकही कहानी

नाना पाटेकर की पत्नी कौन थीं? 1978 में हुई थी शादी, फिर क्यों अलग रहने लगे दोनों, जानिए अनकही कहानीनाना पाटेकर और नीलकांति पाटेकर की शादी 1978 में हुई थी। नीलकांति मराठी थिएटर से जुड़ी अभिनेत्री थीं और शुरुआती दौर में बैंक अधिकारी के तौर पर काम करती थीं। नाना ने माना था कि उनके संघर्ष के दिनों में पत्नी की आर्थिक मदद और भरोसे ने उन्हें अभिनय में करियर बनाने का मौका दिया। बाद में दोनों अलग रहने लगे, लेकिन तलाक नहीं लिया। नाना ने इसकी वजह समय के साथ पैदा हुए मतभेदों को बताया था।

रेखा की जिंदगी में अमिताभ सहित आए ये 6 पुरुष, पर क्यों नहीं मिला सच्चा प्यार?

रेखा की जिंदगी में अमिताभ सहित आए ये 6 पुरुष, पर क्यों नहीं मिला सच्चा प्यार?रेखा की जिंदगी जितनी ग्लैमरस दिखी, उतनी ही दर्द भरी रही। कभी नवीन निश्चल से लेकर अमिताभ बच्चन तक, हर रिश्ता उन्हें कुछ सिखा गया। रेखा को चाहने वाले कई थे, पर समझने वाला कोई नहीं। उनके जीवन के ये रिश्ते बतौर इंसान रेखा के दिल के दर्द और मजबूती की कहानी बयां करते हैं।

रेखा की जिंदगी के 25 अनसुने किस्से: जब 'अग्ली डकलिंग' कहकर उड़ाया गया मजाक, मजबूरी में बनीं बॉलीवुड की 'एवरग्रीन दीवा'

रेखा की जिंदगी के 25 अनसुने किस्से: जब 'अग्ली डकलिंग' कहकर उड़ाया गया मजाक, मजबूरी में बनीं बॉलीवुड की 'एवरग्रीन दीवा'बॉलीवुड की रहस्यमयी और दिलकश अदाकारा रेखा की जिंदगी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। आर्थिक तंगी के चलते बचपन में स्कूल छूटने से लेकर इंडस्ट्री में 'अग्ली डकलिंग' का ताना झेलने तक, उन्होंने हर संघर्ष को मात दी। अफेयर्स के किस्से, टूटी शादियां, अनूठे शौक और अपनी शर्तों पर खुद को एक स्टाइल आइकन के रूप में गढ़ने की दास्तान रेखा को सिनेमा की सबसे दिलचस्प पहेली बनाती है। जानिए उनकी जिंदगी के 25 अनसुने पहलू।

विनोद खन्ना: खलनायक से सुपरस्टार तक का सफर, अमिताभ बच्चन के सामने भी नहीं पड़े फीके

विनोद खन्ना: खलनायक से सुपरस्टार तक का सफर, अमिताभ बच्चन के सामने भी नहीं पड़े फीकेविनोद खन्ना की कहानी हिंदी सिनेमा के उन दुर्लभ सफर में से एक है, जिसमें एक खूबसूरत चेहरा पहले खलनायक बना, फिर नायक और देखते ही देखते अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार के सामने भी अपनी अलग पहचान कायम कर गया। गुलजार की फिल्मों से मिली नई पहचान, ‘अमर अकबर एंथोनी’ और ‘मुकद्दर का सिकंदर’ जैसी फिल्मों की सफलता, अचानक संन्यास और फिर बॉलीवुड में वापसी—विनोद खन्ना का जीवन उतार-चढ़ाव से भरी असाधारण सिनेमाई कहानी है।