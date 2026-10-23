प्रभास के जन्मदिन पर 'कल्कि 2' के मेकर्स का बड़ा धमाका, 'भैरव' बनकर पर्दे पर लौटे 'रेबल स्टार', देखें बीटीएस वीडियो

भारतीय सिनेमा के 'रेबल स्टार' और लाखों दिलों की धड़कन प्रभास के जन्मदिन के खास मौके पर 'कल्कि 2898 AD' की टीम ने फैंस को एक बेहद शानदार सरप्राइज दिया है। साल 2024 की ब्लॉकबस्टर साइंस-फिक्शन फिल्म 'कल्कि 2898 AD' के निर्देशक नाग अश्विन और पूरी प्रोडक्शन टीम ने इस बहुप्रतीक्षित फ्रेंचाइजी के दूसरे भाग से प्रभास की वापसी का एक रोमांचक बीटीएस वीडियो जारी किया है।

फिल्म के निर्माताओं ने अभिनेता को जन्मदिन की बधाई देते हुए एक बेहद खास संदेश साझा किया। उन्होंने लिखा, "भारतीय सिनेमा के सुपरहीरो... हर पीढ़ी के चहेते, रेबल स्टार प्रभास को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। हम आपके साथ एक और भव्य और महाकाव्य सिनेमाई यात्रा शुरू करने के लिए बेहद उत्साहित हैं... #Kalki2898AD।"

To the superhero of Indian Cinema… Happy Birthday to the Darling of every generation, Rebel Star #Prabhas. We are excited to embark on another epic cinematic journey with you… #Kalki2898AD https://t.co/uE5GQAOr4c — Kalki 2898 AD (@Kalki2898AD) October 23, 2026

32 सेकंड के वीडियो में दिखा 'भैरव' का स्वैग

वीडियो भले ही महज 32 सेकंड का है, लेकिन यह दर्शकों में उत्सुकता जगाने के लिए काफी है। वीडियो की शुरुआत ब्लू-स्क्रीन सेट की तैयारियों के साथ होती है, जहां क्रू मेंबर्स बाउंटी हंटर 'भैरव' की वापसी के लिए मंच तैयार कर रहे हैं। इसके बाद स्क्रीन पर बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा आता है— 'Bhairava is Back'

वीडियो में प्रभास अपने ट्रेडमार्क कवच, लंबे बालों और दाढ़ी वाले दमदार लुक में सेट पर कदम रखते नजर आ रहे हैं। जैसे ही निर्देशक नाग अश्विन 'एक्शन' बोलते हैं, प्रभास अपने प्रसिद्ध हाई-टेक वाहन 'बुज्जी' में जाकर बैठ जाते हैं। हालांकि, निर्माताओं ने इस वीडियो में प्रभास का पूरा चेहरा उजागर नहीं किया है और उन्हें एक ऊंचे ढांचे पर परछाई के रूप में दिखाया गया है, जिस पर 'हैप्पी बर्थडे भैरव' लिखा नजर आता है।

बीटीएस प्रोमो सामने आते ही प्रभास के दुनिया भर में फैले फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रभास के इस सिलुएट लुक की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। एक फैन ने कमेंट करते हुए लिखा, "क्या गजब की स्क्रीन प्रेजेंस है!" वहीं दूसरे फैन ने लिखा, "जरा उनका औरा तो देखिए, यह तो तबाही मचाने वाला है।"

क्या होगी 'कल्कि 2898 AD' सीक्वल की स्टारकास्ट और कहानी?

'कल्कि 2898 AD' का पहला भाग एक काल्पनिक डिस्टोपियन भविष्य पर आधारित था, जहां दुनिया के सारे संसाधन 'सुप्रीम यास्किन' के पास केंद्रित हैं और आम जनता त्राहि-त्राहि कर रही है। फिल्म के अंत में एक बड़ा मोड़ आया था जब यह खुलासा हुआ कि साधारण बाउंटी हंटर भैरव असल में महाभारत के महान योद्धा 'कर्ण' का पुनर्जन्म है। सीक्वल की कहानी वहीं से आगे बढ़ेगी जहां पहला भाग समाप्त हुआ था।

सीक्वल में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन (अश्वत्थामा के रूप में) और कमल हासन (सुप्रीम यास्किन के रूप में) अपनी-अपनी भूमिकाओं में वापसी कर रहे हैं। पहली फिल्म में 'SUM-80' यानी सुमति का किरदार निभाने वाली दीपिका पादुकोण अब इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं हैं।