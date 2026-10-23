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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Friday, 23 October 2026 (12:20 IST)

'तुम्बाड 2' में कैसे हुई आलिया भट्ट की एंट्री? सोहम शाह ने बताई पूरी कहानी

Tumbbad 2
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Fri, 23 Oct 2026 (12:22 IST)
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भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक अनूठी और कल्ट पहचान बना चुकी फिल्म 'तुम्बाड' के सीक्वल को लेकर दर्शकों के बीच भारी उत्साह है। फिल्म निर्माता और अभिनेता सोहम शाह ने 'तुम्बाड 2' को लेकर एक बेहद दिलचस्प खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट को इस लोककथा-फंतासी सीक्वल का हिस्सा बनाना कितना आसान और सहज रहा।
 
हाल ही एक इंटरव्यू में सोहम शाह ने साझा किया कि आलिया भट्ट को फिल्म में साइन करने की प्रक्रिया बेहद सुगम रही। आमतौर पर बड़े सितारों को किसी प्रोजेक्ट के लिए तैयार करने में काफी समय लगता है, लेकिन 'तुम्बाड 2' के मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ।
सोहम शाह के अनुसार, टीम ने सबसे पहले आलिया को कहानी की नरेशन दी। इसके बाद आलिया ने पूरी स्क्रिप्ट खुद पढ़ी। स्क्रिप्ट पढ़ने के तुरंत बाद उन्होंने फिल्म में काम करने की सहमति दे दी। सोहम शाह ने बताया कि हमने आलिया को सिर्फ दो बार स्क्रिप्ट और रोल को लेकर मुलाकात की और उन्होंने हां कह दिया। आमतौर पर इतना बड़ा सौदा इतनी जल्दी तय नहीं होता, लेकिन आलिया को स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई और उन्होंने इसके कंटेंट की गहराई को समझा।
 
पेशेवर रवैये और बिजनेस सेंस की तारीफ
सोहम शाह ने न केवल आलिया भट्ट की अदाकारी की सराहना की, बल्कि उनके पेशेवर रवैये और व्यावसायिक समझ की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि आलिया बेहद संजीदा, प्रोफेशनल और तेज-तर्रार कलाकार हैं।
 
सोहम ने यह भी स्पष्ट किया कि उनके पास किसी बहुत बड़े फिल्म निर्माता या निर्देशक का बैकअप नहीं था। उन्हें केवल अपनी स्क्रिप्ट की ताकत पर भरोसा था। सोहम का मानना है कि 'तुम्बाड 2' की जादूगर उसकी कहानी ही है, जिसने आलिया जैसे बड़े सितारे को आकर्षित किया।
 
लोककथा फंतासी ड्रामा है 'तुम्बाड'
अक्सर दर्शक और ट्रेड एनालिस्ट्स 'तुम्बाड' को हॉरर शैली में श्रेणीबद्ध करते हैं। हालांकि, सोहम शाह इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हैं। उनका मानना है कि फिल्म में डरावने तत्व जरूर हैं, लेकिन मूल रूप से यह एक 'लोककथा फंतासी ड्रामा' है।
 
दिलचस्प बात यह है कि आलिया भट्ट ने भी पहला भाग देखा हुआ था और वे भी सोहम शाह के इस दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत थीं। आलिया का मानना था कि इस फिल्म को महज एक हॉरर फिल्म तक सीमित रखना सही नहीं होगा।
 
बड़े पैमाने पर बनेगी 'तुम्बाड 2'
फिल्म के स्केल और बजट को लेकर उठ रहे सवालों पर सोहम शाह ने कहा कि सीक्वल का दायरा पिछले भाग से काफी बड़ा और भव्य होने वाला है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे फिल्म की कहानी की जरूरत के हिसाब से काम कर रहे हैं और किसी भी तरह के दबाव में नहीं हैं।
 
कब रिलीज होगी 'तुम्बाड 2'?
2018 में रिलीज हुई पहली 'तुम्बाड' ने अपनी अनोखी कहानी और विजुअल स्टाइल से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। अब लगभग 8 साल के लंबे इंतजार के बाद, इसका सीक्वल 3 दिसंबर 2027 को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है। फिल्म प्रेमियों के लिए आलिया भट्ट और सोहम शाह की यह जुगलबंदी बड़े पर्दे पर एक नया इतिहास रचने का दम रखती है।
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