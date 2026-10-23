सलमान खान ने पैपराजी को लगाई फटकार, बोले- पीछे का याद रखना, इतनी इज्जत तो दे ही सकते हो

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान एक बार फिर पैपराजी कल्चर और मशहूर हस्तियों की प्राइवेसी पर खुलकर बोलते नजर आए हैं। मुंबई में आयोजित आईफा अवॉर्ड्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब फोटोग्राफर्स रेड कार्पेट पर उनकी तस्वीरें खींच रहे थे, तब सलमान ने उन्हें सख्त लहजे में मर्यादा में रहने की हिदायत दी।

सलमान खान ने फोटोग्राफर्स को याद दिलाते हुए कहा, "पीछे का याद रखना। इतनी इज्जत तो दे ही सकते हो सब लोग।" अभिनेता का यह इशारा अभिनेत्रियों की पीछे से या असहज करने वाले एंगल से ली जाने वाली तस्वीरों की ओर था।

गलत एंगल पर पहले भी जता चुके हैं नाराजगी

यह पहला मौका नहीं है जब सलमान खान ने कैमरों के गलत इस्तेमाल पर अपनी बात रखी है। इससे पहले टीवी रियलिटी शो के मंच से लेकर टॉक शो तक में वह पैपराजी के इस रवैये की कड़ी आलोचना कर चुके हैं।

Salman Khan once again warned the paparazzi today, saying, "Peechhe ka yaad rakhna," a clear warning against taking back shots of actresses. There’s a different level of fear when Salman speaks in Bollywood. Everyone knows to listen. https://t.co/k6G26rSpsk — Amit Kumar Sindhi (@AMIT_GUJJU) October 22, 2026

सलमान ने स्पष्ट कहा कि पीआर (PR) और सेलिब्रिटी साइटिंग्स के दौर में कई बार बिना इजाजत के गलत एंगल से तस्वीरें ली जाती हैं, जिससे विशेष रूप से महिला कलाकार काफी असहज महसूस करती हैं। मोबाइल कैमरों के बढ़ते इस्तेमाल और सोशल मीडिया पर बिना सोचे-समझे फोटो शेयर करने की होड़ पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि निजता और सम्मान का ध्यान रखना हर किसी की जिम्मेदारी है।

ऑनलाइन ट्रोलिंग और पेड ट्रोलर्स को लिया आड़े हाथ

पैपराजी के साथ-साथ सलमान खान ने सोशल मीडिया पर होने वाली ट्रोलिंग और इस पूरे इकोसिस्टम पर भी कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि आज के समय में दूसरों को नीचा दिखाकर पैसे कमाने का चलन सा बन गया है।

सलमान के अनुसार, कुछ लोग महज व्यूज और पैसों के लिए किसी का भी मजाक उड़ाते हैं। उन्होंने फिल्मों की रेटिंग और रिव्यू के खेल पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जब लोग चंद पैसों के लिए गलत चीजों को बढ़ावा देते हैं, तो फिर नैतिकता और सिद्धांतों की बातें बेमानी हो जाती हैं।