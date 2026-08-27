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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Thursday, 27 August 2026 (16:46 IST)

सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की ‘द वन’ का टीजर रिलीज, रहस्यमयी दुनिया में दिखी पहली झलक

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Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Thu, 27 Aug 2026 (16:47 IST)
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सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया अभिनीत फिल्म 'द वन' का टीजर रिलीज हो गया है। टीजर में दोनों कलाकार पहली बार साथ नजर आ रहे हैं और एक रहस्यमयी दुनिया में प्रवेश करते दिखाई देते हैं, जहां हर कदम पर नया रहस्य उनका इंतजार कर रहा है।
 
बालाजी मोशन पिक्चर्स द्वारा प्रस्तुत 'द वन' भारतीय लोककथाओं और फैंटेसी की ऐसी दुनिया की झलक दिखाती है, जिसे बड़े पर्दे पर कम ही देखने को मिला है। प्राचीन मान्यताओं, रहस्यों और अलौकिक शक्तियों से जुड़ी फिल्म की कहानी का केंद्र एक रहस्यमयी जंगल है, जहां सूर्यास्त के बाद प्रवेश करना वर्जित है।
 
टीजर में फिल्म के भव्य विजुअल्स और रहस्यमयी माहौल के साथ दमदार साउंडस्केप भी आकर्षित करता है। फिल्म के संगीत में रहस्य और रोमांच के साथ भारतीय परिवेश और भक्ति का स्पर्श नजर आता है। सिद्धार्थ और तमन्ना की जोड़ी भी टीजर का प्रमुख आकर्षण है। दोनों की स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म की रहस्यमयी दुनिया में भावनात्मक जुड़ाव जोड़ती है।
 
‘द वन’ के जरिए टीवीएफ के अरुणाभ कुमार, निर्देशक दीपक मिश्रा और एकता कपूर भारतीय फोकलोर को नए सिनेमाई अंदाज में पेश कर रहे हैं। फिल्म में रोमांच, रहस्य और हास्य का मेल देखने को मिलेगा। फिल्म की दुनिया पर आधारित ‘द लीजेंड ऑफ वन’ नाम की कॉमिक बुक भी पहले ही जारी की जा चुकी है।
 
फिल्म की कहानी अरुणाभ कुमार ने लिखी है और निर्देशन दीपक मिश्रा ने किया है। मनु आनंद डीओपी और विजुअल डायरेक्टर हैं। फिल्म का निर्माण शोभा कपूर, एकता आर कपूर, अरुणाभ कुमार और नीरज कोठारी ने किया है। बालाजी मोशन पिक्चर्स ने टीवीएफ और 11.11 प्रोडक्शन के साथ मिलकर इसे प्रस्तुत किया है। ‘द वन’ 25 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
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