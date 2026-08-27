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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Thursday, 27 August 2026 (16:18 IST)

नेपाल बाढ़ में फंसे अभिनेता खराज मुखर्जी और उनकी पत्नी, संपर्क टूटा, कैलाश मानसरोवर यात्रा से लौट रहे अंकुर रतन बाल-बाल बचे

Nepal Flood
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Thu, 27 Aug 2026 (16:20 IST)
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नेपाल में प्रकृति के रौद्र रूप ने चारों तरफ चीख-पुकार मचा दी है। नेपाल में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई है। इस आपदा में अब तक सैकड़ों लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है, जबकि हजारों लोग लोग लापता बताए जा रहे हैं। लापता लोगों में करीब 300 भारतीय भी शामिल हैं, जिससे भारत में भी चिंता की लहर दौड़ गई है। 
 
इस मानवीय त्रासदी के बीच भारतीय सिनेमा जगत से जुड़ी दो बड़ी खबरें सामने आई हैं। मशहूर बंगाली अभिनेता खराज मुखर्जी जहां इस बाढ़ के बीच अपनी पत्नी के साथ फंसे हुए हैं, वहीं अभिनेता अंकुर रतन इस खौफनाक मंजर का शिकार होने से महज कुछ घंटे पहले ही सुरक्षित निकल आए।  
शूटिंग के सिलसिले में नेपाल गए थे खराज मुखर्जी, संपर्क टूटा  
बंगाली सिनेमा के दिग्गज अभिनेता, गायक और कॉमेडियन खराज मुखर्जी 20 अगस्त को अपनी पत्नी प्रतिवा मुखर्जी और प्रोडक्शन टीम के सदस्यों के साथ शूटिंग के लिए नेपाल गए थे। खराज के बेटे तमोघ्न (बिहू) और रिश्तेदार सरस्वती मुखर्जी के अनुसार, शुरुआत में खराज ने फोन कर परिवार को अपने सुरक्षित होने की खबर दी थी। बुधवार को उनकी पत्नी से भी बात हुई थी, लेकिन गुरुवार को अचानक पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड के कारण पूरा संचार नेटवर्क ठप हो गया। 
 
इसके बाद से ही परिवार का उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। 'कहानी', 'द नेमसेक' और 'पातालघर' जैसी चर्चित फिल्मों में अभिनय कर चुके खराज मुखर्जी के प्रशंसक और परिजन लगातार उनकी सुरक्षा की दुआ कर रहे हैं। हालांकि नेटवर्क ध्वस्त होने के बावजूद परिजनों को पूरी उम्मीद है कि वे टीम के साथ सुरक्षित होंगे और जल्द ही वापस लौटेंगे।  
एक्टर अंकुर रतन ने बताई आपबीती
दूसरी ओर, फिल्म 'ऑफिसर' में साउथ सुपरस्टार नागार्जुन के साथ काम कर चुके अभिनेता अंकुर रतन ने आपदा के बीच चमत्कारिक रूप से बचने का अनुभव साझा किया। अंकुर अपनी पत्नी शिल्पा सुचक और कजिन सोनाली कपाडिया के साथ कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए थे।
 
मुंबई लौटते समय उनका ग्रुप रसुवा जिले के उसी मुख्य मार्ग से गुजरा, जो कुछ ही घंटों बाद जलमग्न और तबाह हो गया। अंकुर ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में बताया, हम कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर बेहद उत्साहित थे। जिस जगह पर बाढ़ ने भारी तबाही मचाई, ठीक 12 से 16 घंटे पहले हम सब वहीं रुककर तस्वीरें खिंचवा रहे थे। ईश्वर का शुक्र है कि हम सही समय पर वहां से निकल गए।
 
कैसे आई भीषण बाढ़?  
काठमांडू स्थित अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संस्था 'इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट' (ICIMOD) की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार, इस अचानक आई भयानक बाढ़ का मुख्य कारण नेपाल की सीमा की तरफ ग्लेशियर से बर्फ और भारी चट्टानों का खिसकनाहै।
 
वैज्ञानिकों का कहना है कि लेंडे खोला नदी में पिछले चौदह महीनों के भीतर यह दूसरी बार आई भीषण बाढ़ है। ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिरने से नदी का स्वाभाविक बहाव अस्थायी रूप से रुक गया। इसके बाद जब बर्फ और मलबे का बांध टूटा, तो प्रचंड जलधारा नीचे की ओर बही। भोटेकोशी नदी का जलस्तर अचानक 30 फीट तक बढ़ गया और पानी तटीय इलाकों को रौंदता हुआ बाहर निकल आया। 
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