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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Thursday, 27 August 2026 (14:43 IST)

राणाबाली रिलीज डेट का ऐलान: दशहरे के खास मौके पर आएगी विजय देवरकोंडा-रश्मिका मंदाना स्टारर एपिक पीरियड ड्रामा

Ranabaali movie release date
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Thu, 27 Aug 2026 (14:46 IST)
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'राणाबाली' 2026 की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्मों में से एक बन गई है। फिल्म में फैंस के पसंदीदा स्टार्स विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना एक बार फिर साथ नजर आएंगे। माइथ्री मूवी मेकर्स के बैनर तले बन रही यह फिल्म एक भव्य ऐतिहासिक कहानी पर आधारित है। 
 
फिल्म के फर्स्ट लुक, किरदारों की झलक और म्यूजिक को लेकर सामने आए हर अपडेट ने फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ाई है। मशहूर डायरेक्टर राहुल सांक्रित्यायन के निर्देशन में बन रही ‘राणाबाली’ एक बड़े सिनेमाई अनुभव का वादा करती है।
 
अब इस मोस्ट अवेटेड पीरियड सागा की रिलीज डेट का भी ऐलान हो गया है। विजय देवरकोंडा की इस बिग-बजट फिल्म के मेकर्स ने नए पोस्टर के साथ इसकी ग्लोबल थिएट्रिकल रिलीज डेट अनाउंस कर दी है। ‘राणाबाली’ दुनियाभर के सिनेमाघरों में 16 अक्टूबर 2026 को रिलीज होगी।
 
दशहरे के शुभ मौके के आसपास रिलीज होने वाली राणाबाली की कहानी भी अच्छाई की बुराई पर जीत के जज्बे को दिखाती है। ऐसे में मेकर्स ने फिल्म की रिलीज के लिए दशहरे के इस खास और शुभ मौके को चुनकर बिल्कुल सही दिन चुना है। फिल्म का दमदार और इंटेंस बैकड्रॉप अच्छाई और बुराई के बीच की इस लड़ाई को और खास बनाता है, जिससे राणाबाली की रिलीज का यह मौका दर्शकों के लिए भी काफी खास होने वाला है।
मेकर्स ने सोशल मीडिया पर फिल्म का नया पोस्टर शेयर किया है, जिसमें विजय देवरकोंडा का इंटेंस और रॉ पीरियड लुक देखने को मिल रहा है। पोस्टर के साथ टीम ने लिखा, हमारे इतिहास का सबसे अंधकारमय अध्याय इस अक्टूबर में खुलेगा। #Ranabaali 16.10.26 को दुनिया भर में ग्रैंड रिलीज।
 
राहुल संकृत्यायन के निर्देशन में बनी राणाबाली दर्शकों को एक दमदार और रोमांचक कहानी के साथ बीते दौर में ले जाने वाली है। नए पोस्टर में फिल्म की झलक काफी इंटेंस नजर आ रही है, जहां आग और धुएं से भरे माहौल के बीच विजय देवरकोंडा एक रफ और खतरनाक अवतार में दिख रहे हैं। उनके हाथ में एक भारी घुमावदार हथियार भी नजर आ रहा है।
 
बड़े स्केल, शानदार विजुअल्स और अजय–अतुल के म्यूजिक से सजी राणाबाली 2026 के आखिर की बड़ी फिल्मों में शामिल होने के लिए तैयार है। फिल्म का निर्देशन राहुल संकृत्यायन ने किया है, जबकि इसे माइथ्री मूवी मेकर्स के वाई. रवि शंकर और नवीन येरनेनी ने टी-सीरीज के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है।
 
फिल्म में विजय देवरकोंडा के साथ रश्मिका मंदाना फीमेल लीड रोल में नजर आएंगी। दोनों एक बार फिर स्क्रीन पर साथ दिखाई देंगे और उनकी जोड़ी को लेकर भी फैंस के बीच काफी एक्साइटमेंट है। फिल्म में इंटरनेशनल एक्टर अर्नोल्ड वॉस्लू भी अहम भूमिका में नजर आएंगे, जिससे फिल्म का ग्लोबल अपील और बढ़ गया है। राणाबाली 16 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
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