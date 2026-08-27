‘ऐ मेरी जिंदगी, तू छुपी है कहां’ से फिर गूंजेगी आशा भोसले की आवाज, इस दिन रिलीज होगा गाना

भारतीय संगीत जगत की सुरमयी धरोहर और अपनी मखमली आवाज से सात दशकों से अधिक समय तक दर्शकों के दिलों पर राज करने वाली गायिका आशा भोसले भले ही इस साल अप्रैल में 92 वर्ष की आयु में दुनिया को अलविदा कह गईं, लेकिन उनकी जादुई आवाज आज भी संगीत प्रेमियों के बीच अमर है।

आशा जी के प्रशंसकों के लिए एक बेहद भावुक और खास खबर सामने आई है। उनका रिकॉर्ड किया गया आखिरी फिल्मी गाना उनके जन्मदिवस यानी 8 सितंबर को आधिकारिक तौर पर रिलीज किया जाएगा। यह गाना आगामी बहुचर्चित ड्रामा-कॉमेडी फिल्म 'ओम का हरि' का हिस्सा है, जिसके निर्माताओं ने इसकी आधिकारिक घोषणा की।

इस विशेष गीत के बोल "ऐ मेरी जिंदगी, तू छुपी है कहां" हैं। इसे आशा भोसले ने साल 2023 के अंत में रिकॉर्ड किया था, जब वह 90 वर्ष से अधिक की उम्र की थीं। इतनी उम्र में भी उनकी गायकी का उत्साह और सुरों पर पकड़ वैसी ही देखने को मिली, जैसी दशकों से फैंस सुनते आए हैं।

निर्माताओं के अनुसार, यह गाना महज एक फिल्मी ट्रैक नहीं है, बल्कि जिंदगी को जीने की खुशी, निस्वार्थ प्रेम और अपने मन के जज्बातों को समय रहते बयां करने का एक बेहद खूबसूरत संदेश है। 8 सितंबर को आशा जी की जयंती पर इसे लॉन्च करके मेकर्स उन्हें एक संगीतमय श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं।

हरीश व्यास के निर्देशन में बनी फिल्म 'ओम का हरि' एक ऐसी पारिवारिक कहानी है जो दो पीढ़ियों के बीच के वैचारिक अंतर और पिता-पुत्र के जटिल रिश्ते को दर्शाती है। फिल्म में अंशुमन झा, दिग्गज अभिनेता रघुबीर यादव, सोनी राजदान और आयशा कपूर मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे।