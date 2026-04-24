ईद 2027 पर सलमान खान का कब्जा, 'SVC63' के ऐलान से फैंस एक्साइटेड

ईद बॉक्स ऑफिस को एक बार फिर अपनी सबसे बड़ी हेडलाइन मिल गई है, और यह खबर सलमान खान से जुड़ी है। हाल ही में सुपरस्टार सलमान खान ने आधिकारिक तौर पर ईद 2027 के लिए अपनी अगली फिल्म का ऐलान कर दिया है। इस खबर ने फैंस के बीच खलबली मचा दी है और उस परंपरा को फिर से ताजा कर दिया है जिसने एक दशक से ज्यादा समय से हिंदी सिनेमा को परिभाषित किया है।

​इस नई फिल्म का नाम फिलहाल 'SVC63' रखा गया है, जिसे डायरेक्टर वंशी पैदीपल्ली निर्देशित कर रहे हैं। इस फिल्म में नयनतारा भी नजर आएंगी और इसे दिल राजू प्रोड्यूस कर रहे हैं।

सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए सलमान ने लिखा, थोड़ा दूर की सोचना चाहिए, इसीलिए ईद का ऐलान कर दिया... फिक्र मत करो, इस वाली का भी बताएंगे, जब सही वक्त आएगा... पेशेंस, थोड़ा सा सब्र... मेरे जितना ही इंतजार करना पड़ेगा, बहरहाल जो आपका हाल है वही मेरा भी हाल है... हाहा

सलमान खान की फिल्म सिर्फ एक मूवी नहीं होती, बल्कि एक त्योहार की तरह होती है। और जब यह मौका ईद का हो, तो यह पूरे देश के लिए एक जश्न बन जाता है। सालों से सलमान ने ईद के इस मौके को जैसे अपने नाम कर लिया है, एक के बाद एक ऐसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं जिनमें एक्शन, इमोशन, म्यूजिक और जबरदस्त मास अपील का तड़का होता है।

'वांटेड' और 'दबंग' से लेकर 'बॉडीगार्ड', 'एक था टाइगर', 'किक', 'बजरंगी भाईजान', 'सुल्तान' और 'भारत' तक, ईद पर उनका ट्रैक रिकॉर्ड कमाल का रहा है। ​वह बॉलीवुड के पहले ऐसे एक्टर थे जिन्होंने लगातार 17 फिल्में 100 करोड़ के क्लब में पहुंचाईं, जिसने बॉक्स ऑफिस के सारे पैमाने बदल दिए।

सलमान खान के नाम कई 200 करोड़ रुपए की हिट फिल्में हैं और कम से कम दो फिल्में तो ऐसी हैं जिन्होंने भारत में 300 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया है, जैसे 'बजरंगी भाईजान' और 'सुल्तान' जिसने नए रिकॉर्ड बनाए।

​सलमान खान की फैन फॉलोइंग को भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे बड़ी क्यों माना जाता है, उसकी वजह है फैंस का प्यार और उनके प्रति वफादारी। बड़े शहरों से लेकर गांव-कस्बों तक, उनके फैंस हर उम्र के हैं, जो उनकी हर रिलीज को एक सामूहिक उत्सव में बदल देते हैं। अब जब ईद 2027 लॉक हो चुकी है, तो सलमान खान के एक और धमाकेदार धमाके का काउंटडाउन आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुका है।