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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: शुक्रवार, 24 अप्रैल 2026 (12:02 IST)

ओम पुरी ने प्रेग्नेंसी में दिया था पहली पत्नी सीमा को धोखा, अन्नू कपूर ने बयां किया बहन का दर्द

Om Puri Personal Life
बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता ओम पुरी अपनी शानदार एक्टिंग के लिए आज भी याद किए जाते हैं, लेकिन उनकी निजी जिंदगी के कुछ पन्ने बेहद काले और दर्दनाक रहे हैं। हाल ही में सिद्धार्थ कन्नन के साथ बातचीत में अभिनेता अन्नू कपूर ने अपनी बहन सीमा कपूर और ओम पुरी के असफल वैवाहिक जीवन पर बेबाक टिप्पणी की है। 
 
अन्नू ने बताया कि एक कलाकार के तौर पर ओम पुरी 'महान' थे, लेकिन एक पति के तौर पर उन्होंने जो किया, वह माफी के लायक नहीं था। सीमा कपूर और ओम पुरी की मुलाकात तब हुई थी जब सीमा महज 19 साल की थीं। दोनों के बीच 11 साल का अंतर था, लेकिन वे एक-दूसरे के प्यार में थे। 
 
करीब 11 साल की लंबी डेटिंग के बाद 1990 में ओम पुरी और सीमा ने शादी की। अन्नू कपूर और उनके परिवार को उम्मीद थी कि अब सीमा की जिंदगी खुशहाल होगी, लेकिन शादी के कुछ ही महीनों बाद सब कुछ बिखर गया।
 
खबरों के मुताबिक, जब सीमा कपूर गर्भवती थीं, तब उन्हें पता चला कि ओम पुरी का पत्रकार नंदिता पुरी के साथ अफेयर चल रहा है। अन्नू कपूर ने खुलासा किया कि ओम पुरी ने एक महिला को धोखा दिया और वह महिला उनकी अपनी सगी बहन थी।
 
इंटरव्यू के दौरान अन्नू कपूर ने कहा, वे एक असाधारण स्टार थे, उनके जैसा महान अभिनेता कोई नहीं था। लेकिन वे किसी के पति बने और पति बनने के बाद उन्होंने एक महिला को धोखा दिया। मैं उसी महिला का भाई हूं। मुझे इस बात का गहरा अफसोस है कि मेरी बहन सीमा को वह सहारा और सम्मान नहीं मिला, जिसकी वह हकदार थीं। 
 
अन्नू कपूर ने बताया कि ओम पुरी अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में काफी अकेले और बीमार हो गए थे। उन्होंने कहा, वे 10 साल पहले ही चले गए होते, मेरी बहन ने ही उनकी अंत समय में देखभाल की। जब शरीर कमजोर और नाजुक हो जाता है, तब आप वापस आते हैं। यह बात दर्शाती है कि जिस महिला को ओम पुरी ने सबसे ज्यादा दुख दिया, उसी ने उनके अंत समय में उनका साथ निभाया।
 
इतने सालों बाद अन्नू कपूर ने स्पष्ट किया कि अब उनके मन में ओम पुरी के प्रति कोई नफरत नहीं है। उन्होंने कहा कि ओम पुरी अब इस दुनिया में नहीं हैं, और वे उनके बेटे और दूसरी पत्नी नंदिता के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। हालांकि, एक भाई के तौर पर अपनी बहन की 'बर्बाद' हुई जिंदगी का मलाल उन्हें हमेशा रहेगा।
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