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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Monday, 19 October 2026 (13:15 IST)

रजनीकांत की 'जेलर 2' का बॉक्स ऑफिस पर तूफान, 4 दिन में दुनियाभर में कमाए 400 करोड़ रुपए

Rajinikanth Jailer 2
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Mon, 19 Oct 2026 (13:17 IST)
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भारतीय सिनेमा के एकमात्र 'थलाइवा' यानी सुपरस्टार रजनीकांत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि बॉक्स ऑफिस के असली राजा वही हैं। 75 साल की उम्र में जहां सितारे अक्सर विश्राम की राह पकड़ते हैं, वहीं रजनीकांत अपने अभिनय और स्टारडम के दम पर युवा अभिनेताओं को पानी पिला रहे हैं। 
 
निर्देशक नेल्सन दिलीपकुमार के निर्देशन में बनी एक्शन-ड्रामा फिल्म 'जेलर 2' ने सिनेमाघरों में दस्तक देते ही ऐसा तूफानी गदर मचाया है कि बॉक्स ऑफिस के पुराने सभी आंकड़े ध्वस्त हो गए हैं। रिलीज के महज 4 दिनों के लंबे ओपनिंग वीकेंड में फिल्म ने दुनिया भर में कमाई का नया इतिहास रच दिया है। 
बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, 'जेलर 2' ने 4 दिनों के भीतर वर्ल्डवाइड 424.25 करोड़ रुपए का भारी-भरकम ग्रॉस कलेक्शन हासिल कर लिया है। इस ऐतिहासिक आंकड़े के साथ यह फिल्म साल 2026 की दक्षिण भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी और सबसे तेज़ कमाई करने वाली ब्लॉकबस्टर बन चुकी है।   
 
फिल्म ने अपने पहले ही दिन से भारतीय सिनेमाघरों में धाक जमा ली थी। हालांकि, शुक्रवार को वर्किंग डे होने के कारण कारोबार में मामूली गिरावट दर्ज की गई, लेकिन शनिवार और रविवार को ट्रेड एनालिस्ट्स की उम्मीदों से भी बेहतर उछाल देखने को मिला।   
 
रविवार को फिल्म की कमाई में शनिवार के मुकाबले 18.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई। चौथे दिन फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अकेले 55.85 करोड़ रुपए का नेट बिजनेस किया। भारतीय बाजार में अब तक फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 234.25 करोड़ रुपए हो गया है। ट्रेड विशेषज्ञों का मानना है कि सोमवार के आंकड़े आते ही फिल्म भारत में 200 करोड़ रुपए नेट का माइलस्टोन आसानी से पार कर जाएगी।
 
विदेशों में 'धुरंधर 2: द रिवेंज' का रिकॉर्ड ध्वस्त   
'जेलर 2' की सफलता का परचम केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ओवरसीज मार्केट्स में भी रजनीकांत का जादू फैंस के सिर चढ़कर बोल रहा है। अंतरराष्ट्रीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 4 दिनों के अंदर ही 190 करोड़ रुपए का ओवरसीज ग्रॉस बिजनेस कर लिया है।   
 
ओवरसीज ओपनिंग डे की बात करें तो 'जेलर 2' ने पहले ही दिन विदेश में 57 करोड़ बटोरकर रणवीर सिंह की मेगा-बजट बॉलीवुड स्पाई-थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर 2: द रिवेंज' के पहले दिन के कलेक्शन (52 करोड़) को मात दे दी। इसके साथ ही 'जेलर 2' साल 2026 में विदेशी बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़ी ओपनिंग दर्ज करने वाली नंबर-1 भारतीय फिल्म बन गई है।
 
नेल्सन दिलीपकुमार के अनोखे डार्क कॉमेडी और हाई-ऑक्टेन एक्शन वाले स्टाइल ने दर्शकों को सिनेमाघरों में बांधकर रखा है। वहीं, फिल्म में रजनीकांत के साथ-साथ मोहनलाल, शिव राजकुमार और जैकी श्रॉफ की धमाकेदार स्क्रीन प्रेजेंस ने इसे 'मस्ट-वॉच' मल्टी-स्टारर फिल्म बना दिया है। 
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