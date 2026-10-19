टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के बाद सलमान खान की सुरक्षा बढ़ी, गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर पुलिस तैनात

मायानगरी मुंबई में एक बार फिर गोलियों की गूंज से दहशत का माहौल बन गया है। रविवार शाम जुहू इलाके में बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार को निशाना बनाते हुए संदिग्धों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस जानलेवा हमले में अभिनेता टाइगर श्रॉफ तो बाल-बाल बच गए, लेकिन उनके ड्राइवर समेत दो लोग घायल हो गए।

टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े लोगों ने ली है। इसके तुरंत बाद पुलिस हरकत में आई और अभिनेता सलमान खान के बांद्रा स्थित 'गैलेक्सी अपार्टमेंट' के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।

लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम आया सामने, सोशल मीडिया पर धमकी

हमले के कुछ ही घंटों बाद सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े अनिल पंडित और हरमन संधू नाम के अपराधियों के हवाले से एक पोस्ट वायरल हुई। इस पोस्ट में हमले की जिम्मेदारी लेते हुए दावा किया गया कि टाइगर श्रॉफ को अभिनेता सलमान खान के साथ काम न करने की चेतावनी दी गई थी।

पोस्ट में धमकी दी गई कि "जो भी सलमान खान के साथ काम करेगा या हमारी बात नहीं सुनेगा, उसका अंजाम यही होगा।" हालांकि, मुंबई पुलिस ने अभी इस सोशल मीडिया दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और तकनीकी जांच जारी रखी है।

घटना की गंभीरता को देखते हुए महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे रविवार देर रात टाइगर श्रॉफ के आवास पहुंचे और अभिनेता व उनकी मां आयशा श्रॉफ से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। शिंदे ने कहा, महाराष्ट्र में कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। सार्वजनिक हस्तियों को धमकी देना और हिंसा फैलाना कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

बिश्नोई गैंग से जुड़े संभावित पैटर्न और खतरों को देखते हुए बांद्रा स्थित सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर बुलेटप्रूफ जैकेट पहने पुलिसकर्मियों और पुलिस वाहनों की अतिरिक्त तैनाती कर दी गई है।

जुहू पुलिस ने इस मामले में तीन अज्ञात हमलावरों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109(1) और 3(5) तथा आर्म्स एक्ट की धारा 3 और 25 के तहत एफआईआर (FIR) दर्ज कर ली है। वहीं पुलिस ने राजस्थान के कोटा से तीन संदिग्धों को भी हिरासत में लिया है।

जुहू में फुटबॉल क्लब के बाहर हुआ हमला

घटना रविवार शाम लगभग 7:00 बजे की है। टाइगर श्रॉफ जुहू स्थित एक फुटबॉल ग्राउंड से अपना स्पोर्ट्स सेशन खत्म कर अपनी कार से निकल रहे थे। इसी दौरान भीड़ का फायदा उठाकर बाइक सवार हमलावरों ने उनकी गाड़ी पर ताबड़तोड़ 3 से 4 राउंड फायरिंग कर दी।

हमले के वक्त गाड़ी में मौजूद ड्राइवर फ़िरदौस के हाथ में गोली और कांच के टुकड़े लगे, जबकि पास से गुजर रहा एक ऑटो चालक भी छर्रों की चपेट में आकर घायल हो गया। दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।