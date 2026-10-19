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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Monday, 19 October 2026 (11:44 IST)

टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में पुलिस को बड़ी सफलता, राजस्थान के कोटा से पकड़े गए 3 संदिग्ध आरोपी

Tiger Shroff firing case
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Mon, 19 Oct 2026 (11:46 IST)
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बॉलीवुड के एक्शन स्टार टाइगर श्रॉफ पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता ‍मिली है। पुलिस ने 16 घंटे के भीतर राजस्थान के कोटा से 3 संदिग्ध आरोपियों को हिरासत में लिया है। इनमें से 2 हरियाणा के हैं, जबकि 1 महाराष्ट्र का है। 
 
मुंबई से भागे, कोटा के रेलवे कॉलोनी इलाके से पकड़े गए
वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी तुरंत मौके से फरार हो गए थे। सूचना मिलने पर मुंबई पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने तुरंत जांच तेज की। तकनीकी निगरानी और सूचना के आधार पर पता चला कि आरोपी मुंबई से पुणे-मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन पकड़कर भागे हैं।
 
इसके बाद राजस्थान की कोटा पुलिस को अलर्ट किया गया। कोटा के रेलवे कॉलोनी थाना क्षेत्र से पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन संदिग्ध आरोपियों को अपनी हिरासत में ले लिया। 
पुलिस जांच और आधिकारिक पुष्टि का इंतजार
हालांकि, कोटा शहर पुलिस की ओर से अभी आरोपियों की औपचारिक गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। फिलहाल हिरासत में लिए गए तीनों संदिग्धों से सघन पूछताछ की जा रही है। मुंबई पुलिस की एक विशेष टीम भी आरोपियों को रिमांड पर लेने और पूछताछ आगे बढ़ाने के लिए कोटा के लिए रवाना हो चुकी है।
 
पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि हमले के पीछे का मुख्य मकसद क्या था? क्या यह किसी गैंग का काम है या फिर निजी रंजिश का मामला? इस पूरी वारदात के बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है, वहीं टाइगर श्रॉफ के फैंस उनके सुरक्षित होने पर राहत की सांस ले रहे हैं।
 
फुटबॉल मैदान के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग 
यह पूरी घटना 18 अक्टूबर की शाम लगभग 7 बजे की है। बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ जुहू स्थित एक फुटबॉल मैदान से अपना मैच खत्म करके अपनी गाड़ी से वापस लौट रहे थे। मैदान के बाहर उनके फैंस और लोगों की काफी भीड़ जमा थी। इसी भीड़ का फायदा उठाकर कुछ अज्ञात हमलावरों ने अचानक टाइगर श्रॉफ की गाड़ी को निशाना बनाया और ताबड़तोड़ 7 गोलियां फायर कर दीं।
 
फायरिंग के वक्त गाड़ी में मौजूद टाइगर श्रॉफ बाल-बाल बच गए, लेकिन उनकी गाड़ी चला रहे ड्राइवर को गोलियां लगीं और वे गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं पास खड़े एक अन्य शख्स को भी गोली लगी। घायलों को तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। 
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