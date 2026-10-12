क्या रजनीकांत की 'जेलर 2' हिंदी में नहीं होगी रिलीज? पीआर टीम ने तोड़ी चुप्पी, सामने आई सच्चाई

साउथ सुपरस्टार रजनीकांत के फैंस के लिए एक राहत भरी और बड़ी खबर सामने आई है। पिछले कुछ दिनों से अफवाह तेजी से फैल रही थी कि रजनीकांत की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'जेलर 2' का हिंदी वर्जन सिनेमाघरों में रिलीज नहीं होगा। इन खबरों ने उत्तर भारत में रजनीकांत के फैंस और सिनेमाप्रेमियों को काफी निराश कर दिया था।

हालांकि, अब फिल्म की पीआर टीम ने आधिकारिक बयान जारी कर इन सभी दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है और स्थिति साफ कर दी है। उत्तर भारत के लिए फिल्म के आधिकारिक पीआर प्रतिनिधियों 'टीम आध्या' ने एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए इस विवाद पर पूर्णविराम लगा दिया है।

आधिकारिक बयान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि फिल्म के हिंदी थियेट्रिकल रिलीज को रद्द करने की खबरें पूरी तरह से बेबुनियाद और अनवेरिफाइड हैं।

बयान के अनुसार, 'जेलर 2' का हिंदी वर्जन अपनी मूल भाषाओं (तमिल और तेलुगु) के साथ ही गुरुवार, 15 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में एक साथ रिलीज होगा। मेकर्स ने यह भी अपील की है कि सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स और न्यूज पोर्टल्स बिना पुष्टि किए इस तरह की खबरें फैलाने से बचें।

पेन मरुधर के पास हैं नॉर्थ इंडिया के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स

फिल्म के हिंदी डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर भी स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट कर दी गई है। नॉर्थ इंडिया (उत्तर भारत) के बाजारों में फिल्म को बड़े पैमाने पर रिलीज करने की जिम्मेदारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी पेन मरुधर एंटरटेनमेंट को सौंपी गई है। पेन मरुधर इससे पहले भी कई बड़ी साउथ और बॉलीवुड फिल्मों को उत्तर भारत के बाजारों में सफलतापूर्वक डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी है।

'जेलर 1' की ऐतिहासिक सफलता के बाद बढ़ा क्रेज

साल 2023 में रिलीज हुई 'जेलर' ने बॉक्स ऑफिस पर कई बड़े रिकॉर्ड ध्वस्त किए थे। नेल्सन दिलीपकुमार के निर्देशन में बनी इस एक्शन-ड्रामा फिल्म में रजनीकांत के 'टाइगर मुथुवेल पांडियन' के किरदार को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। फिल्म ने दुनिया भर में 600 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की थी, जिसके बाद से ही इसके सीक्वल यानी 'जेलर 2' का इंतजार किया जा रहा है।