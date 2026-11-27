दीया मिर्जा और नवाजुद्दीन की जोड़ी मचाएगी धमाल, रिलीज हुआ मेडिकल थ्रिलर सीरीज 'डॉ. हसन' का ट्रेलर

ओटीटी की दुनिया में मेडिकल ड्रामा और इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर का क्रेज लगातार बढ़ रहा है। इसी कड़ी में बहुप्रतीक्षित वेब सीरीज 'डॉ. हसन' का ट्रेलर सामने आ चुका है, जिसने दर्शकों के बीच उत्सुकता बढ़ा दी है। जियोहॉटस्टार पर आने वाली यह सीरीज लोकप्रिय अमेरिकी मेडिकल शो 'हाउस' का आधिकारिक भारतीय रूपांतरण है, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी और दीया मिर्जा अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे।

ट्रेलर से साफ झलकता है कि यह कहानी केवल अस्पतालों और मरीजों के इलाज तक सीमित नहीं है, बल्कि एक प्रतिभाशाली लेकिन बेहद मुश्किल स्वभाव वाले डॉक्टर की मानसिकता और उसके आसपास के रिश्तों की जटिलताओं को भी गहराई से टटोलती है।

प्रतिभा और जिद का संगम

सीरीज की कहानी एक अस्पताल के इर्द-गिर्द बुनी गई है, जहां डॉ. हसन का किरदार नवाजुद्दीन सिद्दीकी निभा रहे हैं। ट्रेलर के मुताबिक, डॉ. हसन के पास ऐसी पैनी नजर और असाधारण सूझबूझ है कि वे उन जटिल मेडिकल केस को भी सुलझा लेते हैं, जिनके आगे दूसरे डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं। हालांकि, उनकी कार्यशैली बेहद अलग और गैर-पारंपरिक है।

नियमों और शिष्टाचार की परवाह किए बिना सच की तह तक जाने की उनकी आदत अक्सर सहकर्मियों के लिए चुनौती बन जाती है। अस्पताल की टीम को एक तरफ रहस्यमयी बीमारियों से जूझना पड़ता है, तो दूसरी तरफ हसन के तीखे और अप्रत्याशित व्यवहार का सामना भी करना होता है।

दीया मिर्जा का किरदार और रिश्तों की परतें

इस कहानी में दीया मिर्जा डॉ. पलक जैन की भूमिका में दिखाई देंगी, जो जानकी दास रुइया अस्पताल की चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं। खास बात यह है कि पलक और हसन पुराने कॉलेज सहपाठी भी रह चुके हैं। इस साझा अतीत की वजह से दोनों के बीच का समीकरण बेहद दिलचस्प और तनावपूर्ण नजर आता है।

पलक एक ओर हसन की असाधारण काबिलियत को भली-भांति समझती हैं, तो दूसरी ओर यह भी जानती हैं कि उनके साथ काम करना कितना कठिन हो सकता है। ट्रेलर संकेत देता है कि हर नए केस के साथ इन किरदारों के बीच छिपी भावनाएं और पुराने टकराव भी सामने आएंगे।

कलाकारों का नजरिया और निर्देशकीय विजन

अपने किरदार को लेकर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बताया कि डॉ. हसन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वे खुद को पसंद किए जाने की कोशिश नहीं करते। उनके लिए मेडिकल केस ही सब कुछ हैं और बाकी चीजें उनके सामने गौण हो जाती हैं। नवाजुद्दीन के अनुसार, एक अभिनेता के तौर पर किसी किरदार की विलक्षणताओं को सतही तौर पर दिखाने के बजाय उसके सोचने और व्यवहार करने के पीछे के विरोधाभासों को समझना अधिक रोचक होता है।

वहीं दीया मिर्जा ने कहा कि शो में मेडिकल पहेलियों के साथ-साथ उन इंसानी रिश्तों पर भी ध्यान दिया गया है जो इन मामलों के पीछे खड़े हैं। उन्होंने माना कि डॉ. पलक के जरिए हसन की प्रतिभा और उनकी चुनौतियों के बीच का संतुलन देखना दर्शकों को बांधे रखेगा। निर्देशक रोहन सिप्पी के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मशहूर शो को भारतीय संवेदनाओं और माहौल के अनुरूप ढालना एक रोमांचक जिम्मेदारी रही है, जिसमें उन्होंने मूल कहानी के रहस्य और किरदारों की धार को बरकरार रखने की कोशिश की है।

'डॉ. हसन' का निर्देशन रोहन सिप्पी ने किया है। इसका रूपांतरण और पटकथा विनय छावल व केतन पेडगांवकर ने लिखी है, जबकि संवाद विराट बसोया के हैं। बनिजय एशिया के बैनर तले बनी इस सीरीज के निर्माताओं में दीपक धर, ऋषि नेगी, राजेश चड्ढा, मृणालिनी जैन और श्याम राठी शामिल हैं। मुख्य कलाकारों में नवाजुद्दीन और दीया के अलावा स्मरण साहू, रहमत रतन और जेसन थाम भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में दिखेंगे। सीरीज 11 दिसंबर से जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीम होने जा रहा है।