रविवार, 29 मार्च 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. kriti sanon boss lady look bold photos viral
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: रविवार, 29 मार्च 2026 (16:33 IST)

कृति सेनन का बॉस लेडी अवतार वायरल, ऑफिस लुक में लगाया बोल्डनेस का तड़का

Kriti Sanon Boss Lady Look
बॉलीवुड की स्टाइल आइकन कृति सेनन अपने अपने ग्लैमरस अंदाज़ से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। इस बार कृति ने अपना बॉस लेडी लुक फैंस संग शेयर किया है। 
 
तस्वीरों में कृति ने ब्राउन-ग्रे चेक्ड ओवरसाइज्ड ब्लेज़र के साथ व्हाइट शर्ट और ऑफ-व्हाइट ट्राउजर पहनी है। कृति का यह लुक बेहद क्लासी और पावरफुल है। 
 
कृति की आंखों में कॉन्फिडेंस और चेहरे पर हल्की सी स्माइल उन्हें और भी आकर्षक बना रही है। कैमरे के सामने उनका एटीट्यूड साफ दिखाता है कि वह सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, बल्कि बेहद स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी भी हैं।
 
इस लुक का मुख्य आकर्षण उनका मल्टी-लेयर्ड पर्ल नेकलेस है, जिसमें एक बड़ा सा पिंक स्टोन पेंडेंट लगा है। कानों में छोटे पर्ल स्टड्स उनके लुक को कंप्लीट कर रहे हैं।
 
कृति के एक्सप्रेशन इस शूट की जान हैं। कभी वह सीधा कैमरे में देखकर इंटेंस लुक दे रही हैं, तो कभी साइड प्रोफाइल में सॉफ्ट और सेक्सी वाइब्स देती नजर आ रही हैं। हेयर फ्लिप और कॉलर पकड़ने वाले पोज़ उनके लुक को और बोल्ड बना रहे हैं। 
 
कृति ने न्यूड टोन मेकअप, पिंकिश लिप्स के साथ अपना लुक कम्प्लीट किया है, साथ ही खुले, सॉफ्ट वेवी हेयर और मिड-पार्टिंग स्टाइल लुक को नेचुरल ग्लैम दे रहा है।
 
कृति सेनन जल्द ही शाहिद कपूर और रश्मिका मंदाना के साथ फिल्म 'कॉकटेल 2' में नजर आने वाली हैं। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

रजत दलाल ने रचाई शादी, मिस्ट्री गर्ल संग गंगा किनारे लिए सात फेरे, वेडिंग तस्वीरें वायरल

रजत दलाल ने रचाई शादी, मिस्ट्री गर्ल संग गंगा किनारे लिए सात फेरे, वेडिंग तस्वीरें वायरलअक्सर विवादों में रहने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और पावरलिफ्टर रजत दलाल एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार किसी विवाद की वजह से नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी की नई शुरुआत को लेकर। 'बिग बॉस 18' और रियलिटी शो 'द 50' में अपने बेबाक अंदाज से पहचान बनाने वाले रजत दलाल शादी के बंधन में बंध गए हैं।

विजय वर्मा के जन्मदिन पर प्राइम वीडियो का बड़ा सरप्राइज, 'मटका किंग' की रिलीज डेट की अनाउंस

विजय वर्मा के जन्मदिन पर प्राइम वीडियो का बड़ा सरप्राइज, 'मटका किंग' की रिलीज डेट की अनाउंसप्राइम वीडियो ने विजय वर्मा के बर्थडे पर उनकी आने वाली ओरिजिनल ड्रामा सीरीज 'मटका किंग' की वर्ल्डवाइड प्रीमियर डेट का ऐलान कर दिया है। अभय कोरन्ने की लिखी और नागराज पोपटराव मंजुले की बनाई और डायरेक्ट की गई ये सीरीज 1960 के दशक के बदलते बॉम्बे पर बेस्ड है।

जब पहली फिल्म फ्लॉप होने पर दीया मिर्जा को मिला 'पनौती' का टैग, एक्ट्रेस का छलका दर्द

जब पहली फिल्म फ्लॉप होने पर दीया मिर्जा को मिला 'पनौती' का टैग, एक्ट्रेस का छलका दर्दबॉलीवुड की 'ईटरनल ब्यूटी' दीया मिर्जा ने हाल ही में अपने करियर के शुरुआती संघर्षों और फिल्म इंडस्ट्री के दोहरे व्यवहार पर खुलकर बात की है। अभिनेत्री ने खुलासा किया कि उनकी पहली और अब की कल्ट क्लासिक फिल्म 'रहना है तेरे दिल में' के बॉक्स ऑफिस पर असफल होने के बाद उन्हें इंडस्ट्री में 'पनौती' और 'बदकिस्मत' जैसे कड़वे टैग दिए गए थे।

जैस्मिन सैंडलस ने खोला 'जाइए सजना' गाने का राज, रिलीज से चंद घंटे पहले हुआ था तैयार

जैस्मिन सैंडलस ने खोला 'जाइए सजना' गाने का राज, रिलीज से चंद घंटे पहले हुआ था तैयारआदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म 'धुरंधर 2: द रिवेंज' इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर सुनामी लेकर आई है। फिल्म की इंटेंस कहानी और कलाकारों की दमदार एक्टिंग के साथ-साथ, इसका म्यूजिक एल्बम लोगों की पहली पसंद बन चुका है। म्यूजिक कंपोजर शाश्वत सचदेवा ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह 'साउंड' के जादूगर हैं।

जब कैटरीना कैफ ने ठुकराई 'न्यूयॉर्क', सलमान खान की एक बात ने बदल दिया फैसला

जब कैटरीना कैफ ने ठुकराई 'न्यूयॉर्क', सलमान खान की एक बात ने बदल दिया फैसलाबॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान और कैटरीना कैफ एक समय इंडस्ट्री के सबसे चर्चित कपल्स में शुमार रहे हैं। भले ही दोनों ने कभी अपने रिश्ते को सार्वजनिक तौर पर स्वीकार नहीं किया, लेकिन ब्रेकअप के बाद भी उनकी दोस्ती कायम रही। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया और एक-दूसरे को करियर से जुड़ी सलाह भी देते रहे।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?‘धुरंधर’ का पहला भाग हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल रहा। रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल के दमदार किरदारों ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। अब ‘धुरंधर: द रिवेंज’ से बॉक्स ऑफिस पर और बड़े धमाके की उम्मीद है। जानिए पूरी कहानी, कास्ट, रिलीज डेट और संभावित कमाई का अनुमान।

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीज

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीजयश की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘टॉक्सिक’ 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी यह पीरियड गैंगस्टर ड्रामा गोवा के ड्रग कार्टेल की अंधेरी दुनिया को दिखाती है। फिल्म में यश डबल रोल में हैं। कियारा आडवाणी, नयनतारा और हुमा कुरैशी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी। टीजर रिलीज के बाद फिल्म विवादों में भी रही है।

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलर

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलरअनुराग कश्यप निर्देशित फिल्म ‘बंदर: मंकी इन अ केज’ एक सच्ची घटना से प्रेरित क्राइम-थ्रिलर है। बॉबी देओल मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म का प्रीमियर 2025 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ और यह 22 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राज

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राजनो क्रैश डाइट, नो शॉर्टकट! तमन्ना भाटिया ऐसे रखती हैं खुद को सुपर फिट और एनर्जेटिक

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज2026 में सनी देओल का साल पूरी तरह एक्शन, देशभक्ति और मेगा प्रोजेक्ट्स से भरा रहने वाला है। बॉर्डर 2 रिलीज हो चुकी है, गबरू जल्द आ रही है जिसमें सलमान खान का कैमियो है। 1947 लाहौर आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं, दिवाली पर रामायण और साथ में इक्का भी लाइनअप में है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com