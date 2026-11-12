  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. मुलाकात
  4. shilpa-shirodkar-plays-arambha-in-bk-modi-web-series-adi-shankaracharya
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: Thursday, 12 November 2026 (18:54 IST)

30 साल बाद भी सीखने का जुनून! वेब सीरीज 'आदि शंकराचार्य' में 'आरम्भा' का किरदार निभाकर भावुक हुईं शिल्पा शिरोडकर, जानें क्या कहा?

30 साल बाद भी सीखने का जुनून! वेब सीरीज 'आदि शंकराचार्य' में 'आरम्भा' का किरदार निभाकर भावुक हुईं शिल्पा शिरोडकर, जानें क्या कहा?
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Updated: Thu, 12 Nov 2026 (18:56 IST)
google-news
30 साल बाद भी सीखने का जुनून! वेब सीरीज 'आदि शंकराचार्य' में 'आरम्भा' का किरदार निभाकर भावुक हुईं शिल्पा शिरोडकर, जानें क्या कहा?
90 के दशक में अपनी अदाकारी से दर्शकों के दिलों पर राज करने वाली अभिनेत्री शिल्पा शिरोडकर एक बार फिर चर्चा में हैं। शिल्पा जल्द ही जाने-माने निर्माता डॉ. बी.के. मोदी की बहुप्रतीक्षित वेब सीरीज 'आदि शंकराचार्य' में एक बेहद खास और आध्यात्मिक किरदार निभाती नजर आएंगी। इस सीरीज में वे आदि शंकराचार्य की माता 'आरम्भा' की भूमिका में दिखाई देंगी। अपने इस नए प्रोजेक्ट को लेकर शिल्पा बेहद उत्साहित और भावुक हैं।
 

'भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली'

जब शिल्पा को इस वेब सीरीज का ऑफर मिला, तो उनका पहला रिएक्शन क्या था? इस सवाल का जवाब देते हुए शिल्पा ने कहा, "मेरा पहला रिएक्शन यही था कि मुझे यह शो हर हाल में करना है। खुशकिस्मती से भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। मैं 'आदि शंकराचार्य' में उनकी मां 'आरम्भा' का किरदार निभा रही हूं। इतने खूबसूरत प्रोजेक्ट का हिस्सा बनकर मैं खुद को बेहद सम्मानित और धन्य महसूस कर रही हूं।"
 

निर्माता डॉ. बी.के. मोदी और टीम की तारीफ

सीरीज के निर्माता डॉ. बी.के. मोदी के साथ काम करने के अनुभव को साझा करते हुए शिल्पा ने उनकी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, "डॉ. मोदी बेहद प्यारे इंसान हैं। जब वे बोलते हैं, तो आप उनकी बातों की गहराई को समझ पाते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग पर उनकी जीवन यात्रा और ज्ञान अद्भुत है। उनके प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करना मेरे लिए शानदार अनुभव है और मैं इसके लिए बहुत आभारी हूं।"
 
इसके साथ ही शिल्पा ने एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर चित्रा वकील शर्मा और अपनी करीबी दोस्त शीतल सिंह का भी शुक्रिया अदा किया। शिल्पा ने कहा कि चित्रा ने उनके इस सफर को बेहद खूबसूरत बना दिया है और वे भविष्य में चित्रा के नए प्रोडक्शन हाउस के साथ और भी काम करना चाहती हैं। वहीं शीतल के बारे में उन्होंने कहा, "शीतल पिछले जन्म से मेरी दोस्त हैं। मैं यह प्रोजेक्ट सिर्फ उन्हीं की वजह से कर रही हूं। उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया। लोग उनके बारे में सही कहते हैं कि मैम अपने किसी भी वादे से कभी पीछे नहीं हटतीं।"
 

आध्यात्मिक गुरु की बात हुई सच, जिंदगी में आया बड़ा बदलाव

शिल्पा का मानना है कि इस किरदार ने उनके निजी जीवन और सोचने के नजरिए को पूरी तरह बदल दिया है। उन्होंने बताया, "व्यक्तिगत तौर पर मैं एक इंसान के रूप में अब बहुत शांत हो गई हूं। जब मैंने यह शो साइन किया था, तभी मेरी आध्यात्मिक गुरु 'सिंदम्मा' ने मुझसे कहा था कि यह प्रोजेक्ट मेरी जिंदगी बदल देगा। आज मैं अपने जीवन की हर परिस्थिति को एक बिल्कुल अलग और सकारात्मक नजरिए से देखती हूं।"
 

बदलाव के साथ चलना जरूरी वरना घर बैठना पड़ेगा

अपने तीन दशक लंबे फिल्मी करियर को याद करते हुए शिल्पा ने कहा कि उनकी सबसे बड़ी सीख यही है कि वे हर दिन कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहती हैं। शिल्पा के मुताबिक, "30 साल पहले जब मैं काम कर रही थी, तब भी सीखने के लिए तैयार थी और आज भी हूं। आज समय बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है और सिनेमा बनाने का तरीका बदल रहा है। अगर आप इस बदलाव का हिस्सा नहीं बनते हैं, तो आपको घर पर ही बैठना पड़ेगा।"
 
अंत में, अपने भविष्य के प्रोजेक्ट्स पर बात करते हुए शिल्पा ने कहा कि वे अब अच्छे और दमदार किरदारों की तलाश में हैं और उन्हें यकीन है कि आज के दौर में हर कलाकार के लिए काम की भरपूर गुंजाइश है। जाते-जाते उन्होंने अपने फैंस को संदेश देते हुए कहा कि वे हमेशा खुश रहें और अपने आसपास प्यार व रोशनी फैलाते रहें।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
सलमान खान की 'मातृभूमि' के ट्रेलर ने मचाया तहलका, एक दिन से भी कम समय में पार हुए 50 मिलियन व्यूज

रामायण हिट है या फ्लॉप: यह बताने की इतनी जल्दी क्यों? 2000 से 4000 करोड़ के बजट की चर्चाओं में कितना सच!

रामायण हिट है या फ्लॉप: यह बताने की इतनी जल्दी क्यों? 2000 से 4000 करोड़ के बजट की चर्चाओं में कितना सच!रणबीर कपूर की 'रामायण' ने सात दिनों में दुनियाभर में 934.55 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया है। इसके बावजूद सोशल मीडिया पर फिल्म के हिट और फ्लॉप होने को लेकर बहस जारी है। कोई इसका बजट 2,000 करोड़ तो कोई 4,000 करोड़ रुपये बता रहा है, जबकि पहले पार्ट का बजट प्रचार सहित 1,500 करोड़ रुपये है। आखिर अभी फिल्म की सफलता पर फैसला सुनाना कितना सही है? जानिए बॉक्स ऑफिस आंकड़ों के पीछे की पूरी कहानी।

30 साल बाद भी सीखने का जुनून! वेब सीरीज 'आदि शंकराचार्य' में 'आरम्भा' का किरदार निभाकर भावुक हुईं शिल्पा शिरोडकर, जानें क्या कहा?

30 साल बाद भी सीखने का जुनून! वेब सीरीज 'आदि शंकराचार्य' में 'आरम्भा' का किरदार निभाकर भावुक हुईं शिल्पा शिरोडकर, जानें क्या कहा?बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री शिल्पा शिरोडकर जल्द ही डॉ. बी.के. मोदी की आगामी वेब सीरीज 'आदि शंकराचार्य' में आदि शंकराचार्य की माता 'आरम्भा' की दमदार भूमिका में नजर आएंगी। शिल्पा ने इस प्रोजेक्ट को अपने जीवन का सबसे बड़ा बदलाव बताते हुए कहा कि भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली। उन्होंने निर्माता डॉ. मोदी, चित्रा वकील शर्मा और शीतल सिंह के प्रति आभार जताया और सिनेमा में आ रहे बदलावों के साथ खुद को ढालने की बात कही।

सलमान खान की 'मातृभूमि' के ट्रेलर ने मचाया तहलका, एक दिन से भी कम समय में पार हुए 50 मिलियन व्यूज

सलमान खान की 'मातृभूमि' के ट्रेलर ने मचाया तहलका, एक दिन से भी कम समय में पार हुए 50 मिलियन व्यूजसुपरस्टार सलमान खान स्टारर फिल्म 'मातृभूमि मे वॉर रेस्ट इन पीस' ने डिजिटल वर्ल्ड में तूफान ला दिया है। दरअसल, फिल्म के ट्रेलर ने अपने रिलीज होने के 24 घंटे से भी कम समय में 50 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज अपने नाम किया है। फिल्म के ट्रेलर को हर तरफ से खूब सराहना मिल रही है।

रणबीर कपूर की 'रामायण' का बॉक्स ऑफिस पर महा-तूफान, 8 दिन में दुनियाभर से कमाए 1000 करोड़ रुपये, तोड़े कई रिकॉर्ड

रणबीर कपूर की 'रामायण' का बॉक्स ऑफिस पर महा-तूफान, 8 दिन में दुनियाभर से कमाए 1000 करोड़ रुपये, तोड़े कई रिकॉर्डभारतीय सिनेमा के इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है। निर्देशक नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' ने बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए रिलीज के महज आठवें दिन दुनियाभर में 1000 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई कर ली है। रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी जैसे सितारों से सजी यह महागाथा 1000 करोड़ के प्रतिष्ठित क्लब में शामिल होने वाली 11वीं भारतीय फिल्म बन गई है।

53 की उम्र में मलाइका अरोड़ा का सिजलिंग अवतार, ग्रे जंपसूट में ढाया कहर

53 की उम्र में मलाइका अरोड़ा का सिजलिंग अवतार, ग्रे जंपसूट में ढाया कहरबॉलीवुड की फिटनेस आइकन और फैशन दिवा मलाइका अरोड़ा अपने स्टाइल स्टेटमेंट और ग्लैमरस अंदाज से हर बार सुर्खियां बटोर लेती हैं। हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लेटेस्ट फोटोशूट की कुछ बेहद आकर्षक तस्वीरें शेयर की हैं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं।

उड़ता तीर मूवी रिव्यू: आयुष्मान खुराना की फिल्म में दिलचस्प आइडिया, लेकिन कॉमेडी के नाम पर निराशा

उड़ता तीर मूवी रिव्यू: आयुष्मान खुराना की फिल्म में दिलचस्प आइडिया, लेकिन कॉमेडी के नाम पर निराशाआयुष्मान खुराना की ‘उड़ता तीर’ एक पाकिस्तानी जासूस की कहानी है, जिसकी याददाश्त जाने के बाद वह भारत के लिए काम करने लगता है। दिलचस्प विचार के बावजूद फिल्म कमजोर पटकथा, अविश्वसनीय घटनाक्रम और फीकी कॉमेडी के कारण असर नहीं छोड़ पाती। सारा अली खान समेत कलाकारों को भी पर्याप्त मौके नहीं मिलते। जल्दबाजी भरा निर्देशन, कमजोर सहायक ट्रैक और औसत संगीत फिल्म की कमियों को बढ़ाते हैं। पढ़ें पूरा रिव्यू और जानें कैसी है फिल्म।

न बंदूक चली, न पड़ा थप्पड़: फिर भी सिनेमाघरों में क्यों चला 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' का जादू?

न बंदूक चली, न पड़ा थप्पड़: फिर भी सिनेमाघरों में क्यों चला 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' का जादू?अजय देवगन स्टारर 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। बिना हिंसा और खून-खराबे के यह क्राइम थ्रिलर फैमिली ड्रामा के दम पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। फ्रेंचाइज की लोकप्रियता, पुराने किरदारों से जुड़ाव, जयदीप अहलावत और प्रकाश राज की जोरदार एंट्री और अभिषेक पाठक के सधे हुए निर्देशन ने फिल्म को मास्टरपीस बना दिया। जानिए आखिर किन 5 मजबूत कारणों ने फिल्म को दर्शकों की पहली पसंद बना दिया है।

नाना पाटेकर की पत्नी कौन थीं? 1978 में हुई थी शादी, फिर क्यों अलग रहने लगे दोनों, जानिए अनकही कहानी

नाना पाटेकर की पत्नी कौन थीं? 1978 में हुई थी शादी, फिर क्यों अलग रहने लगे दोनों, जानिए अनकही कहानीनाना पाटेकर और नीलकांति पाटेकर की शादी 1978 में हुई थी। नीलकांति मराठी थिएटर से जुड़ी अभिनेत्री थीं और शुरुआती दौर में बैंक अधिकारी के तौर पर काम करती थीं। नाना ने माना था कि उनके संघर्ष के दिनों में पत्नी की आर्थिक मदद और भरोसे ने उन्हें अभिनय में करियर बनाने का मौका दिया। बाद में दोनों अलग रहने लगे, लेकिन तलाक नहीं लिया। नाना ने इसकी वजह समय के साथ पैदा हुए मतभेदों को बताया था।

रेखा की जिंदगी में अमिताभ सहित आए ये 6 पुरुष, पर क्यों नहीं मिला सच्चा प्यार?

रेखा की जिंदगी में अमिताभ सहित आए ये 6 पुरुष, पर क्यों नहीं मिला सच्चा प्यार?रेखा की जिंदगी जितनी ग्लैमरस दिखी, उतनी ही दर्द भरी रही। कभी नवीन निश्चल से लेकर अमिताभ बच्चन तक, हर रिश्ता उन्हें कुछ सिखा गया। रेखा को चाहने वाले कई थे, पर समझने वाला कोई नहीं। उनके जीवन के ये रिश्ते बतौर इंसान रेखा के दिल के दर्द और मजबूती की कहानी बयां करते हैं।

रेखा की जिंदगी के 25 अनसुने किस्से: जब 'अग्ली डकलिंग' कहकर उड़ाया गया मजाक, मजबूरी में बनीं बॉलीवुड की 'एवरग्रीन दीवा'

रेखा की जिंदगी के 25 अनसुने किस्से: जब 'अग्ली डकलिंग' कहकर उड़ाया गया मजाक, मजबूरी में बनीं बॉलीवुड की 'एवरग्रीन दीवा'बॉलीवुड की रहस्यमयी और दिलकश अदाकारा रेखा की जिंदगी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। आर्थिक तंगी के चलते बचपन में स्कूल छूटने से लेकर इंडस्ट्री में 'अग्ली डकलिंग' का ताना झेलने तक, उन्होंने हर संघर्ष को मात दी। अफेयर्स के किस्से, टूटी शादियां, अनूठे शौक और अपनी शर्तों पर खुद को एक स्टाइल आइकन के रूप में गढ़ने की दास्तान रेखा को सिनेमा की सबसे दिलचस्प पहेली बनाती है। जानिए उनकी जिंदगी के 25 अनसुने पहलू।