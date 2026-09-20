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Written By रुना आशीष भूतड़ा रुना आशीष भूतड़ा
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Sunday, 20 September 2026 (14:31 IST)

प्रीति जिंटा ने 'वाइब' में पहली बार किया एक्शन, बोलीं- कंधे में लगी चोट, रोज करनी पड़ती थी डेढ़ घंटे की रिहैब

Preity Zinta interview
Written By: रुना आशीष भूतड़ा
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Sun, 20 Sep 2026 (14:34 IST)
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जब मैंने अपना करियर शुरू किया, तो इंडस्ट्री वास्तव में एक नए ज़ोन में प्रवेश कर रही थी। क्योंकि अगर आप मुझसे पूछें, तो वो पूरी तरह 90 का दशक नहीं था, बल्कि 90 के दशक का अंत और 2000 की शुरुआत थी। तो फिल्में पहले ही बदलना शुरू हो गई थीं और मेरी बहुत-सी फ़िल्में उस बदलाव का हिस्सा थीं, जहां लाइफ़स्टाइल और फ़िल्मों को शूट करने का तरीका बदल रहा था। 
 
मुझे हमेशा पहले दिन से स्क्रिप्ट दी जाती थी। ऐसी फ़िल्में भी थीं जहाँ पाँच टाइमिंग में दो हेयरस्टाइल होते थे, ऐसी भी फ़िल्में थीं, लेकिन फिर भी जो बदलाव था, वो निश्चित रूप से शुरू हो चुका था। अब ये है कि फ़िल्में बनाना ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि फ़िल्मों के सामने बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। ओटीटी का कॉम्पिटिशन है, स्पोर्ट्स सामने आ गए हैं, इंटरनेशनल सिनेमा है। 
 
तभी एक अवेयरनेस भी होती थी कि बाहर का सिनेमा क्या है। ये सब निश्चित रूप से बदला है, लेकिन मेहनत, फ़ोकस और सबसे ज़्यादा स्क्रिप्ट पर ध्यान देना—सॉरी, स्क्रिप्ट पर फ़ोकस करना—आज भी उतना ही ज़रूरी है। अगर आपके पास एक बेहतरीन स्क्रिप्ट और बेहतरीन कंटेंट है, तो आप कर सकते हैं।

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लेकिन अब ऑडियंस बहुत बड़ी और बहुत अलग हो गई है। ऑडियंस बदल गई है। तो उस तरह से बहुत बदलाव आया है। मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर मुझे ऐसा नहीं लगा कि कुछ बहुत ड्रास्टिकली बदल गया है। हाँ, अब एआई आ रहा है, टेक्नोलॉजी बदल गई है, इसलिए उस लिहाज़ से बदलाव ज़रूर आया है। लेकिन आप किसी फ़िल्म को किस तरह अप्रोच करते हैं, फ़िल्म किस तरह शूट की जाती है—ये सब अभी तक काफ़ी हद तक वैसा ही है।
 
ये कहना है प्रीति जिंटा का। नब्बे के दशक में एक चुलबुली और खूबसूरत अभिनेत्री के रूप में उन्होंने लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई और खूब वाहवाही बटोरी। अब फिल्म वाइब के साथ वह एक बार फिर लोगों के सामने आ रही हैं। उनकी हालिया फिल्म बंटवारा में भी लोगों ने उन्हें देखा और अब फिल्म 'वाइब' में वह मैडम एच बनकर अपना एक नया रूप दिखा रही हैं। प्रीति ने वाइब के प्रमोशनल इंटरव्यूज़ के दौरान बातचीत करते हुए पत्रकारों से बातचीत की।
 
शादी और परिवार के बाद एक कामकाजी महिला के तौर पर जब आप कोई रोल चुनती हैं, तो आपकी प्राथमिकताएँ क्या रही हैं?
मेरी प्राथमिकता वही है। स्वाभाविक रूप से कड़ी मेहनत करना ज़रूरी है। मैंने अभी एक बहुत ही इंटेंस फिल्म की थी, इसलिए मैं कुछ मज़ेदार करना चाहती थी। और मैं हमेशा से एक्शन करना चाहती थी। मुझे हमेशा से कॉमेडी करना भी बहुत पसंद रहा है, लेकिन किसी तरह हमेशा गंभीर किरदार ही करती रही हूँ। इसलिए एक्शन वाले हिस्से को लेकर मैं बहुत उत्साहित थी और मुझे स्क्रिप्ट भी बहुत पसंद आई। वह बहुत मज़ेदार थी।
 
जिस सीन में आप एक्शन सीक्वेंस कर रही थीं, वो कितना मुश्किल था? आपके लिए क्या चुनौतियाँ थीं?
बहुत मुश्किल था, मुझे कहना पड़ेगा। लेकिन हमने शुरुआत ही एक्शन से की थी और क्योंकि मैं पहली बार एक्शन कर रही थी, इसलिए सीखने के लिए बहुत कुछ था। हर शॉट के बाद वॉर्म-अप करते रहना ज़रूरी था। एक बार मैंने लंच ब्रेक लिया और वापस आकर सीधे शॉट देने चली गई। उसी दौरान मेरे कंधे में चोट लग गई। उसके बाद हर सुबह मुझे करीब एक से डेढ़ घंटे तक रिहैब करना पड़ता था, ताकि मैं अपने कंधे को ठीक से हिला सकूँ। 
 
मैंने इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि मैं हमेशा से काफी फिट रही हूँ। मैं बहुत जिम जाती हूँ और काफी ट्रेनिंग करती हूँ। इसलिए अपने शरीर के साथ इस तरह से पेश आना मेरे लिए बिल्कुल अलग अनुभव था।और परवेज़ भाई, जो एक्शन संभाल रहे थे, और बाकी टीम ने भी मेरी बहुत मदद की। उन्होंने पूरे एक्शन सीक्वेंस के दौरान मेरा बहुत साथ दिया और मुझे उस पूरे दौर से निकालकर आगे लेकर गए। मैं उन सभी की बहुत आभारी हूँ। और सेट पर मेहनत करने वाले सभी लोगों—कैमरा टीम और बाकी सभी लोगों—को भी एक बड़ा शाउट-आउट। साथ ही सेट पर मौजूद मेडिकल टीम का भी बहुत शुक्रिया।
 
जब कुणाल आपके पास स्टोरी नैरेट करने आए थे, उस पूरे वक्त स्टोरी को लेकर किस तरह की वाइब आई थी? और अब फ़िल्म की रिलीज़ के बाद बॉक्स ऑफिस को लेकर कैसी वाइब आ रही है?
मुझे पता था कि ये एक इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट होने वाली है, क्योंकि फरहान ने वास्तव में मुझे कॉल किया था। मुझे लगता है कि उन्हें स्क्रिप्ट के बारे में पता था। उन्होंने मुझे कॉल करके कहा था कि ये बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है। उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें सुन नहीं रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि ये एक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है। तो मैंने सोचा, ठीक है, चलिए सुनते हैं।
 
और उस समय मुझे नहीं पता था कि कुणाल ने मडगांव एक्सप्रेस डायरेक्ट की है। मैंने उस फ़िल्म के बारे में सुना था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसे कुणाल ने डायरेक्ट किया है। फिर वो बाद में आए। वो चिराग के साथ आए थे और मैं चिराग को पहले से जानती थी। 
 
जब मैंने पहली बार ऑडिशन दिया था, तब चिराग के भाई विक्की और मैं दोस्त थे। इसलिए चिराग को कुणाल के साथ आते हुए देखना थोड़ा स्वीट लगा। और बेशक, मैं जानती थी कि कुणाल खुद एक अच्छे एक्टर हैं, लेकिन मुझे ये देखकर काफी सरप्राइज़ हुआ कि उनके पास एक स्क्रिप्ट थी। मैंने स्क्रिप्ट सुनी, मुझे बहुत मज़ेदार लगी और मैं एक्साइटेड हो गई। उसमें एक्शन भी था। तो मैंने कहा, ठीक है, मैं ये करना चाहती हूँ। 
 
फिर मैं वास्तव में ये देखना चाहती थी कि वो फ़िल्में किस तरह बनाते हैं। इसलिए मैंने मुंबई एक्सप्रेस देखी। क्योंकि मेरे करियर में भी मैंने सबसे ज़्यादा नए डायरेक्टर्स के साथ काम किया है। अपने पूरे करियर में मैंने नए डायरेक्टर्स के साथ काम किया है। मेरा हमेशा से यही रहा है कि अगर मुझे कहानी और उसकी वाइब पसंद आ गई, तो मैं सोचती हूँ—ठीक है, ये मज़ेदार लगता है, इसे करते हैं।
 
आप जिस परिवार से आती हैं, जहाँ निश्चित तौर पर आपने देशभक्ति को बहुत करीब से महसूस किया है—आपके पिता हैं, भाई डिफेंस ऑफिसर हैं। तो उस माहौल में जहाँ पर आप देशभक्ति दिखा रही हैं, आपने अपने लिए ऐसी कौन-सी भूमिका या कोई ऐसी लिमिट तय की कि वो फनी भी लगे, दमदार भी लगे, लेकिन देशभक्ति जैसे बहुत जुनूनी इमोशन को  गलती से भी छू न ले?
देखिए, क्योंकि इस फ़िल्म का टोन फनी है और एक फन टोन है, मेरे लिए एक कन्विक्शन ये था कि जब भी मुझे मैडम एच का किरदार निभाने को लेकर कोई कन्फ्यूज़न होता था, तो मैं वापस कुणाल के पास जाती थी और उनसे पूछती थी। लेकिन उसके अलावा मैं इस बात पर वापस ती थी कि वो जो भी करती है—अच्छा, बुरा या बदसूरत—वो देश की बेहतरी के लिए करती है और अपने देश के प्रति उसके प्यार की वजह से करती है।
 
वो कुछ भी कर सकती है, क्योंकि उसका एंड गोल सही है और उसका दिल सही जगह पर है। और क्योंकि इसका अप्रोच बहुत फन है और पूरी फ़िल्म ही फन है, तो ये एक बिल्कुल अलग ज़ोन है। आप ये नहीं कह सकते कि ये इसके जैसी है या उसके जैसी। ये एक अलग ही वाइब है।
 
तो उसमें बस आप उस वेटेज के साथ आगे बढ़ते हैं और इसकी एक बहुत स्पेसिफिक रिदम है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये किरदार. ये वाला जो किरदार है, इसमें हर तरह के इमोशंस हैं। आमतौर पर एक किरदार में लेयरिंग्स होती हैं, बेशक, लेकिन आम तौर पर एक इंसान के सोचने और मूव करने का एक निश्चित तरीका होता है। लेकिन मैडम एच के पास पूरे कलर पैलेट का हर रंग है। जब आप फ़िल्म देखेंगे, तब आपको समझ आएगा।
 
अगर आपसे पूछा जाए कि आपका कौन-सा टाइम पीरियड गोल्डन रहा है?
देखिए, मेरे लिए मेरा गोल्डन ईयर अभी है। मैं वर्तमान में जीती हूँ। मेरे लिए ज़िंदगी का मतलब है वर्तमान में रहना। अगर आप समय को अनुभव कर सकें, क्योंकि एक सेकंड पहले जो था, वो बीता हुआ सेकंड है। तो अगर आप इस पल में मौजूद रहकर उसे एंजॉय कर सकते हैं, तो बस वही है। वरना आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। आप सिर्फ़ दीवार पर बैठी मक्खी की तरह सब कुछ देख रहे हैं, अपनी ही ज़िंदगी के अनुभव को अनुभव नहीं कर रहे। और ये मेरे हिसाब से काफ़ी ट्रैजिक है। इसलिए मेरे लिए सब कुछ अभी है, इसी वक्त है।
लेखक के बारे में
रुना आशीष भूतड़ा
रुना आशीष भूतड़ा को बतौर पत्रकार मीडिया इंडस्ट्री में 20 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह आज तक, जी न्यूज, न्यूज नेशन, टीवी9, फर्स्ट पोस्ट और बीबीसी जैसे मीडिया संस्थानों के लिए काम कर चुकी है। वर्तमान में रुना वेबदुनिया के लिए फिल्म इंडस्ट्री के कार्यक्रमों की वीडियो रिपोर्ट और.... और पढ़ें
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