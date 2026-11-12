53 की उम्र में मलाइका अरोड़ा का सिजलिंग अवतार, ग्रे जंपसूट में ढाया कहर

बॉलीवुड की फिटनेस आइकन और फैशन दिवा मलाइका अरोड़ा अपने स्टाइल स्टेटमेंट और ग्लैमरस अंदाज से हर बार सुर्खियां बटोर लेती हैं। हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लेटेस्ट फोटोशूट की कुछ बेहद आकर्षक तस्वीरें शेयर की हैं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं।

तस्वीरों में मलाइका अरोड़ा ग्रे कलर का स्ट्रेच वेलवेट जंपसूट पहने नजर आ रही हैं। इस स्लीवलेस और डीप यू-नेकलाइन वाले बॉडी-हगिंग जंपसूट पर क्रिस्टल एम्ब्रॉयडरी की गई है, जो इसे बेहद रॉयल और पार्टी-परफेक्ट लुक दे रही है।





अपने आउटफिट को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए मलाइका ने कमर पर गुच्ची की आइकॉनिक गोल्डन हॉर्सबिट बकल वाली ब्लैक लेदर बेल्ट कैरी की है, जो उनके टोंड फिगर को खूबसूरती से हाइलाइट कर रही है।

मलाइका ने अपने इस हाई-फैशन लुक को बैलेंस करने के लिए बालों को स्लीक हाई पोनीटेल में बांधा है, जो उनके शार्प जॉलाइन और चेहरे के फीचर्स को उभार रहा है। उन्होंने ग्लोइंग बेस, विंग्ड आईलाइनर, शिमरी आईशैडो और न्यूड पिंक लिपस्टिक के साथ मिनिमल लेकिन बेहद क्लासी टच रखा है।

तस्वीरों में मलाइका के फेशियल एक्सप्रेशन और पोज बेहद आत्मविश्वास से भरे नजर आ रहे हैं। कभी कॉरिडोर में दीवार का सहारा लेकर नीचे देखते हुए तो कभी बालकनी की रेलिंग पर झुककर कैमरे की ओर तीव्र निगाहों से देखते हुए उन्होंने बेहद सिजलिंग पोज दिए हैं।

मलाइका की इन तस्वीरों पर फैंस और सेलेब्स जमकर प्यार लुटा रहे हैं। कमेंट सेक्शन में कोई उन्हें 'एजलेस ब्यूटी' बता रहा है तो कोई 'फैशन क्वीन' कहकर उनकी तारीफ कर रहा है।