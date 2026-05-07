गुरुवार, 7 मई 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. kangana ranaut bharat bhaagya viddhaata release date out
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Updated : गुरुवार, 7 मई 2026 (14:54 IST)

कंगना रनौट की 'भारत भाग्य विधाता' इस दिन हो रही रिलीज, अस्पताल के गुमनाम नायकों की दिखेगी कहानी

Kangana Ranaut new movie
बॉलीवुड की 'क्वीन' और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री कंगना रनौट एक बार फिर बड़े पर्दे पर एक बेहद संजीदा और शक्तिशाली कहानी के साथ वापसी करने के लिए तैयार हैं। उनकी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' की आधिकारिक रिलीज डेट की घोषणा कर दी गई है। 
 
'भारत भाग्य विधाता' 12 जून 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। फिल्म का पहला पोस्टर जारी होते ही सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि यह उन नायकों को समर्पित है जो अक्सर इतिहास की मुख्यधारा में पीछे छूट जाते हैं।
 
कंगना ने फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, आम लोगों की असाधारण कहानी! उस रात की कहानी, जब इंसानियत डर से कहीं ज़्यादा बड़ी साबित हुई। जब ज़िम्मेदारी ही बलिदान बन गई। जब एकता ही फ़र्ज़ बन गई। और हिम्मत ने जानें बचाईं। भारत के असली नायकों की अनकही कहानी भारत भाग्य विधाता 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज़ हो रही है।
 
'भारत भाग्य विधाता' केवल एक फिल्म नहीं है, बल्कि यह उन आम नागरिकों के प्रति एक भावुक श्रद्धांजलि है, जिन्होंने संकट की घड़ी में असाधारण साहस का परिचय दिया। फिल्म की कहानी एक शहर पर हुए आतंकी हमले की पृष्ठभूमि पर आधारित है। अक्सर ऐसी फिल्मों में केवल सुरक्षा बलों और हथियारों की लड़ाई को प्रमुखता दी जाती है, लेकिन यह फिल्म अपना रुख सरकारी अस्पतालों के उन गलियारों की ओर मोड़ती है, जहां असली जंग लड़ी जा रही थी।
यह फिल्म उन 'गुमनाम नायकों' की कहानी कहती है जो अस्पताल के भीतर दिन-रात काम करते हैं। इसमें न केवल डॉक्टर, बल्कि नर्स, वार्ड बॉय, सफाई कर्मचारी, लिफ्ट ऑपरेटर और सुरक्षा गार्ड भी शामिल हैं। जब पूरा शहर दहशत में था और हमलावर सक्रिय थे, तब इन लोगों ने डर के आगे घुटने टेकने के बजाय अपने कर्तव्य को चुना। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना यह सुनिश्चित किया कि मरीजों की जान बचे और मानवता की जीत हो।
 
फिल्म के बारे में बात करते हुए कंगना ने कहा, हम अक्सर दिखावटी वीरता का जश्न मनाते हैं, लेकिन असली साहस अक्सर शांत होता है। वह सामने आता है, ठहरता है और जिम्मेदारी निभाता है। 'भारत भाग्य विधाता' साहस, त्याग और एकता की एक ऐसी कहानी है जो अब तक अनकही रही है। यह देशभक्ति का सबसे शुद्ध रूप है।
 
फिल्म का लेखन और निर्देशन मनोज तापड़िया ने किया है। फिल्म में कंगना रनौट के साथ-साथ कई प्रतिभाशाली कलाकार नजर आएंगे, जिनमें गिरीजा ओक, स्मिता तांबे, अमृता नामदेव, ईशा डे, प्रिया बेर्डे, आशा शेलार, सुहिता ठट्टे, रसीका आगाशे, आदित्य मिश्रा और जाहिद खान शामिल हैं। फिल्म का निर्माण दिग्गज निर्माता डॉ. जयंतीलाल गडा की 'पेन स्टूडियोज' के साथ मणिकर्णिका फिल्म्स और परमांश क्रिएशंस ने किया है।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

बेटे की कब्र पर फूट-फूट कर रोईं सेलिना जेटली, पति पीटर हाग पर लगाए बच्चों को छीनने का आरोप

बेटे की कब्र पर फूट-फूट कर रोईं सेलिना जेटली, पति पीटर हाग पर लगाए बच्चों को छीनने का आरोपबॉलीवुड एक्ट्रेस सेलिना जेटली की शादीशुदा जिंदगी में आया तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। सेलिना और उनके पति पीटर हाग के बीच चल रही तलाक की लड़ाई अब एक बेहद दर्दनाक मोड़ पर पहुंच गई है। इसी बीच सेलिना जेटिली ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, ‍जिसे देखकर फैंस भावुक हो गए हैं।

जब 'चलते चलते' के लिए शेखर सुमन ने कर दिया चेक लेने से इंकार, शाहरुख खान ने भेज दिया कीमती तोहफा

जब 'चलते चलते' के लिए शेखर सुमन ने कर दिया चेक लेने से इंकार, शाहरुख खान ने भेज दिया कीमती तोहफाबॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को सिर्फ उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लिए ही नहीं, बल्कि उनके विनम्र स्वभाव और सह-कलाकारों के प्रति उनके प्रेम के लिए भी जाना जाता है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान अभिनेता शेखर सुमन ने एक पुरानी याद ताजा की, जिसने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि शाहरुख खान को क्यों 'यारों का यार' कहा जाता है।

कंगना रनौट की 'भारत भाग्य विधाता' इस दिन हो रही रिलीज, अस्पताल के गुमनाम नायकों की दिखेगी कहानी

कंगना रनौट की 'भारत भाग्य विधाता' इस दिन हो रही रिलीज, अस्पताल के गुमनाम नायकों की दिखेगी कहानीबॉलीवुड की 'क्वीन' और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री कंगना रनौट एक बार फिर बड़े पर्दे पर एक बेहद संजीदा और शक्तिशाली कहानी के साथ वापसी करने के लिए तैयार हैं। उनकी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' की आधिकारिक रिलीज डेट की घोषणा कर दी गई है। 'भारत भाग्य विधाता' 12 जून 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।

मनोज बाजपेयी बने देश के रक्षक, 'द साइलेंट सेवियर गवर्नर' का दमदार टीजर रिलीज

मनोज बाजपेयी बने देश के रक्षक, 'द साइलेंट सेवियर गवर्नर' का दमदार टीजर रिलीजविपुल अमृतलाल शाह के सनशाइन पिक्चर्स द्वारा प्रस्तुत, 'गवर्नर' अनकही ऐतिहासिक घटनाओं से प्रेरित है। मनोज बाजपेयी स्टारर इस फिल्म का निर्देशन मराठी सिनेमा के पावर-परफॉर्मर चिन्मय मांडलेकर ने किया है। यह 'द केरला स्टोरी' और 'द केरला स्टोरी 2 गोज़ बियॉन्ड' के निर्माताओं की एक और दमदार फिल्म है।

'द केरला स्टोरी 2' ने रचा इतिहास, Zee5 पर सबसे बड़ी ओपनिंग के साथ बनी दुनिया भर में नंबर 1

'द केरला स्टोरी 2' ने रचा इतिहास, Zee5 पर सबसे बड़ी ओपनिंग के साथ बनी दुनिया भर में नंबर 1'द केरला स्टोरी' की रिकॉर्ड-तोड़ सफलता के बाद, विपुल अमृतलाल शाह ने एक बार फिर 'द केरला स्टोरी 2: गोज़ बियॉन्ड' के साथ दर्शकों को चौंका दिया है। कामाख्या नारायण सिंह द्वारा निर्देशित और विपुल अमृतलाल शाह के बैनर सनशाइन पिक्चर्स के तहत निर्मित, इस फिल्म में उल्का गुप्ता, अदिति भाटिया और ऐश्वर्या ओझा मुख्य भूमिका में हैं।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?‘धुरंधर’ का पहला भाग हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल रहा। रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल के दमदार किरदारों ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। अब ‘धुरंधर: द रिवेंज’ से बॉक्स ऑफिस पर और बड़े धमाके की उम्मीद है। जानिए पूरी कहानी, कास्ट, रिलीज डेट और संभावित कमाई का अनुमान।

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीज

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीजयश की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘टॉक्सिक’ 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी यह पीरियड गैंगस्टर ड्रामा गोवा के ड्रग कार्टेल की अंधेरी दुनिया को दिखाती है। फिल्म में यश डबल रोल में हैं। कियारा आडवाणी, नयनतारा और हुमा कुरैशी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी। टीजर रिलीज के बाद फिल्म विवादों में भी रही है।

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलर

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलरअनुराग कश्यप निर्देशित फिल्म ‘बंदर: मंकी इन अ केज’ एक सच्ची घटना से प्रेरित क्राइम-थ्रिलर है। बॉबी देओल मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म का प्रीमियर 2025 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ और यह 22 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राज

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राजनो क्रैश डाइट, नो शॉर्टकट! तमन्ना भाटिया ऐसे रखती हैं खुद को सुपर फिट और एनर्जेटिक

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज2026 में सनी देओल का साल पूरी तरह एक्शन, देशभक्ति और मेगा प्रोजेक्ट्स से भरा रहने वाला है। बॉर्डर 2 रिलीज हो चुकी है, गबरू जल्द आ रही है जिसमें सलमान खान का कैमियो है। 1947 लाहौर आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं, दिवाली पर रामायण और साथ में इक्का भी लाइनअप में है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

चुनाव 2026

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com