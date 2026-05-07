गुरुवार, 7 मई 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. palash muchhal khatu shyam temple visit amid legal controversy and fir
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: गुरुवार, 7 मई 2026 (11:42 IST)

जहां सिर झुका, वहां सुकून मिला, कानुनी विवाद के बीच खाटू श्याम मंदिर पहुंचे पलाश मुच्छल

Palash Muchhal controversy
बॉलीवुड के मशहूर संगीतकार और सिंगर पलाश मुच्छल इन दिनों कानूनी पचड़ें में फंसे हुए हैं। हाल ही में उन पर उनकी पूर्व मंगेतर स्मृति मंधाना के बचपन के दोस्त ने धोखाधड़ी और जातिसूचक शब्दों के इस्तेमाल जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। इन आरोपों के बीच पलाश राजस्थान के खाटू श्याम जी और सालासर बालाजी मंदिर दर्शन करने पहुंचे। 
 
पलाश मुच्छल ने सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें भी शेयर की है। इसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'जहां सिर झुका, वहां सुकून मिला।'
 
हालांकि, इस पोस्ट में खास बात यह रही कि पलाश ने कमेंट्स सेक्शन को बंद कर दिया था। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर जारी ट्रोलिंग और आरोपों के कारण उन्होंने यह कदम उठाया ताकि विवादों से दूर शांति के कुछ पल बिता सकें।
क्या है पूरा विवाद? 
यह पूरा मामला तब गरमाया जब क्रिकेटर स्मृति मंधाना के बचपन के दोस्त विद्यान माने ने पलाश मुच्छल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। माने ने सांगली (महाराष्ट्र) में पलाश के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि पलाश ने फिल्म 'नजरिया' में निवेश के नाम पर उनसे करीब 25 लाख रुपये लिए थे। आरोप है कि न तो फिल्म पूरी हुई और न ही पैसे वापस किए गए।
 
इसके अलावा विद्यान माने ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने अपने पैसे वापस मांगे, तो नवंबर 2025 में एक मुलाकात के दौरान पलाश ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और विशेष समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक व जातिसूचक टिप्पणी की। इन आरोपों के आधार पर पुलिस ने पलाश मुच्छल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं के साथ-साथ SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
'द केरला स्टोरी 2' ने रचा इतिहास, Zee5 पर सबसे बड़ी ओपनिंग के साथ बनी दुनिया भर में नंबर 1

मनोज बाजपेयी बने देश के रक्षक, 'द साइलेंट सेवियर गवर्नर' का दमदार टीजर रिलीज

मनोज बाजपेयी बने देश के रक्षक, 'द साइलेंट सेवियर गवर्नर' का दमदार टीजर रिलीजविपुल अमृतलाल शाह के सनशाइन पिक्चर्स द्वारा प्रस्तुत, 'गवर्नर' अनकही ऐतिहासिक घटनाओं से प्रेरित है। मनोज बाजपेयी स्टारर इस फिल्म का निर्देशन मराठी सिनेमा के पावर-परफॉर्मर चिन्मय मांडलेकर ने किया है। यह 'द केरला स्टोरी' और 'द केरला स्टोरी 2 गोज़ बियॉन्ड' के निर्माताओं की एक और दमदार फिल्म है।

'द केरला स्टोरी 2' ने रचा इतिहास, Zee5 पर सबसे बड़ी ओपनिंग के साथ बनी दुनिया भर में नंबर 1

'द केरला स्टोरी 2' ने रचा इतिहास, Zee5 पर सबसे बड़ी ओपनिंग के साथ बनी दुनिया भर में नंबर 1'द केरला स्टोरी' की रिकॉर्ड-तोड़ सफलता के बाद, विपुल अमृतलाल शाह ने एक बार फिर 'द केरला स्टोरी 2: गोज़ बियॉन्ड' के साथ दर्शकों को चौंका दिया है। कामाख्या नारायण सिंह द्वारा निर्देशित और विपुल अमृतलाल शाह के बैनर सनशाइन पिक्चर्स के तहत निर्मित, इस फिल्म में उल्का गुप्ता, अदिति भाटिया और ऐश्वर्या ओझा मुख्य भूमिका में हैं।

जहां सिर झुका, वहां सुकून मिला, कानुनी विवाद के बीच खाटू श्याम मंदिर पहुंचे पलाश मुच्छल

जहां सिर झुका, वहां सुकून मिला, कानुनी विवाद के बीच खाटू श्याम मंदिर पहुंचे पलाश मुच्छलबॉलीवुड के मशहूर संगीतकार और सिंगर पलाश मुच्छल इन दिनों कानूनी पचड़ें में फंसे हुए हैं। हाल ही में उन पर उनकी पूर्व मंगेतर स्मृति मंधाना के बचपन के दोस्त ने धोखाधड़ी और जातिसूचक शब्दों के इस्तेमाल जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। इन आरोपों के बीच पलाश राजस्थान के खाटू श्याम जी और सालासर बालाजी मंदिर दर्शन करने पहुंचे।

सरके चुनर सॉन्ग विवाद: संजय दत्त के बाद अब नोरा फतेही होंगी NCW के सामने पेश

सरके चुनर सॉन्ग विवाद: संजय दत्त के बाद अब नोरा फतेही होंगी NCW के सामने पेशकन्नड़ फिल्म 'केडी द डेविल' के एक गाने 'सरके चुनर' को लेकर जबरदस्त विवाद हुआ था। इस गाने को लेकर चल रहे कानूनी और सामाजिक विवाद में एक बड़ा मोड़ आने वाला है। गाने में अपने सिजलिंग डांस मूव्स दिखाते नजर आई नोरा फतेही 7 मई को राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) के समक्ष पेश होने जा रही हैं।

अक्षय कुमार ने कराई आंखों की सर्जरी, काम से ब्रेक लेकर अब करेंगे कुछ दिन आराम

अक्षय कुमार ने कराई आंखों की सर्जरी, काम से ब्रेक लेकर अब करेंगे कुछ दिन आरामबॉलीवुड के सबसे बिजी एक्टर्स में शुमार अक्षय कुमार अक्सर अपनी बैक-टू-बैक फिल्मों और बिजली जैसी फुर्ती के लिए जाने जाते हैं। लेकिन अब अक्षय थोड़े दिन के लिए काम से ब्रेक लेने जा रहे हैं। दरअसल, अक्षय कुमार ने 6 मई की सुबह मुंबई के एक अस्पताल में अपनी आंखों की एक माइनर सर्जरी कराई है।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?‘धुरंधर’ का पहला भाग हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल रहा। रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल के दमदार किरदारों ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। अब ‘धुरंधर: द रिवेंज’ से बॉक्स ऑफिस पर और बड़े धमाके की उम्मीद है। जानिए पूरी कहानी, कास्ट, रिलीज डेट और संभावित कमाई का अनुमान।

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीज

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीजयश की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘टॉक्सिक’ 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी यह पीरियड गैंगस्टर ड्रामा गोवा के ड्रग कार्टेल की अंधेरी दुनिया को दिखाती है। फिल्म में यश डबल रोल में हैं। कियारा आडवाणी, नयनतारा और हुमा कुरैशी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी। टीजर रिलीज के बाद फिल्म विवादों में भी रही है।

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलर

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलरअनुराग कश्यप निर्देशित फिल्म ‘बंदर: मंकी इन अ केज’ एक सच्ची घटना से प्रेरित क्राइम-थ्रिलर है। बॉबी देओल मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म का प्रीमियर 2025 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ और यह 22 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राज

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राजनो क्रैश डाइट, नो शॉर्टकट! तमन्ना भाटिया ऐसे रखती हैं खुद को सुपर फिट और एनर्जेटिक

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज2026 में सनी देओल का साल पूरी तरह एक्शन, देशभक्ति और मेगा प्रोजेक्ट्स से भरा रहने वाला है। बॉर्डर 2 रिलीज हो चुकी है, गबरू जल्द आ रही है जिसमें सलमान खान का कैमियो है। 1947 लाहौर आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं, दिवाली पर रामायण और साथ में इक्का भी लाइनअप में है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

चुनाव 2026

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com