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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Friday, 11 September 2026 (12:55 IST)

35वें दिन भी जारी 'हनुमान अंश' का जलवा, 2 करोड़ में बनी फिल्म ने कमाए 192 करोड़

Hanuman Ansh Box Office Collection
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Fri, 11 Sep 2026 (12:59 IST)
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महान संत नीम करोली बाबा के जीवन और शिक्षाओं से प्रेरित भक्ति-ड्रामा फिल्म 'हनुमान अंश' बॉक्स ऑफिस पर सफलता के नए कीर्तिमान रच रही है। विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन और शोभिनव सत्या के अभिनय से सजी इस फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 5 हफ्ते यानि 35 दिन हो चुके हैं, लेकिन दर्शकों के बीच इसका खुमार कम होने का नाम नहीं ले रहा है।  
 
महज 2 करोड़ रुपये के सीमित बजट में बनी यह फिल्म अब तक भारत में 192.75 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर चुकी है। इसका मतलब है कि फिल्म ने अपनी लागत से लगभग 96 गुना अधिक का बिजनेस कर लिया है, जो भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक दुर्लभ चमत्कार माना जा रहा है।  
10 लाख की ओपनिंग से 192 करोड़ तक का जादुई सफर  
'हनुमान अंश' की बॉक्स ऑफिस यात्रा किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। फिल्म ने अपने पहले दिन (7 अगस्त 2026) केवल 10 लाख रुपये का मामूली बिजनेस किया था। शुरुआती दो हफ्तों तक फिल्म का दैनिक कलेक्शन लाखों में ही सिमटा रहा।  
 
लेकिन इसके बाद दर्शकों के शानदार 'वर्ड ऑफ माउथ' ने कमाल दिखाया। 17वें दिन का टर्निंग पॉइंट आया और इसने पहली बार 2 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करते हुए एक ही दिन में 2.2 करोड़ रुपये कमाए। 24वें दिन लंबी छलांग लगाते हुए फिल्म का कलेक्शन 2.1 करोड़ से बढ़कर सीधे 12.75 करोड़ रुपये प्रतिदिन तक पहुंच गया।  
 
फिल्म ने अपने 32वें दिन ऐतिहासिक 22.75 करोड़ रुपये का सिंगल-डे कलेक्शन दर्ज किया। 35वें दिन फिल्म ने 7,664 शो में 10 करोड़ रुपये की कमाई की, जिससे इसका नेट कलेक्शन 163.13 करोड़ रुपये और कुल ग्रॉस कलेक्शन 192.75 करोड़ रुपये पहुंच गया है।  
 
क्या होगी सीक्वल की कहानी? अब बनेगी 'हनुमान अंश' ट्रिलॉजी  
फिल्म की ऐतिहासिक सफलता को देखते हुए मेकर्स ने इसे एक ट्रिलॉजी के रूप में आगे बढ़ाने का ऐलान किया है। सह-निर्माता नम्रता सिंह के अनुसार, टीम ने हमेशा से 'हनुमान अंश' को तीन भागों में बनाने की योजना बनाई थी। पहला भाग उत्तराखंड स्थित कैंची धाम में नीम करोली बाबा के शुरुआती वर्षों और उनकी आध्यात्मिक यात्रा पर केंद्रित है।  
 
दूसरा भाग उनके जीवन के इस चरण को और अधिक गहराई व विस्तार से पर्दे पर उतारेगा। वहीं तीसरे भाग को बड़े अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जाएगा। इसमें दिखाया जाएगा कि कैसे नीम करोली बाबा की आध्यात्मिक ऊर्जा ने वैश्विक पटल पर भारत का नाम रोशन किया।  
 
स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग से कनेक्शन
फिल्म का तीसरा भाग विशेष रूप से इस बात पर आधारित होगा कि कैसे नीम करोली बाबा ने पश्चिमी देशों के दिग्गजों को प्रभावित किया। एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स, मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग, ट्विटर के पूर्व संस्थापक जैक डोर्सी और हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स जैसी हस्तियों ने अपनी जिंदगी के कठिन दौर में नीम करोली बाबा के विचारों और उनके कैंची धाम आश्रम से मार्गदर्शन प्राप्त किया था। फिल्म में इस ग्लोबल कनेक्शन को बड़े पैमाने पर दिखाया जाएगा।  
 
मेकर्स लेंगे 90 दिनों का ब्रेक  
अभूतपूर्व सफलता के बाद मेकर्स ने दूसरे पार्ट पर काम शुरू करने से पहले थोड़ा विराम लेने का फैसला किया है। सह-निर्माता नम्रता सिंह ने बताया कि पिछले डेढ़ साल से पूरी टीम बिना रुके काम कर रही थी। इसलिए, अगले पार्ट की पटकथा और प्री-प्रोडक्शन का काम शुरू करने से पहले मेकर्स कम से कम 90 दिनों का ब्रेक लेंगे।  
 
ओवरसीज मार्केट में भी इस फिल्म की मांग को देखते हुए होम्बले फिल्म्स ने 11 सितंबर को इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रिलीज कर दिया है। श्रद्धालुओं और सिनेमाप्रेमियों के बीच फिल्म को लेकर जो उत्साह देखा जा रहा है, उससे साफ है कि 'हनुमान अंश' जल्द ही 200 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर एक नया इतिहास रच देगी।
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