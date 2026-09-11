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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Friday, 11 September 2026 (11:40 IST)

'मिर्जापुर: द मूवी' का बॉक्स ऑफिस पर भौकाल, 7 दिन में 200 करोड़ पार, 'आवारापन 2' को पछाड़कर टॉप-5 में पहुंची फिल्म

Mirzapur The Movie Box Office Collection
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Fri, 11 Sep 2026 (11:42 IST)
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'मिर्जापुर: द मूवी' ने बॉक्स ऑफिस पर भौकाल मचा दिया है। अपने क्राइम और एक्शन के दम पर दर्शकों के दिलों पर राज करने वाली इस फ्रैंचाइजी की फीचर फिल्म ने महज 7 दिनों के भीतर दुनिया भर में 200 करोड़ रुपए का जादुई आंकड़ा पार कर लिया है। 
 
उत्तर भारत के मास सेंटर्स से मिले जबरदस्त प्यार की बदौलत यह फिल्म 2026 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में 5वें पायदान पर पहुंच चुकी है। फिल्म ने अपने ओपनिंग वीकेंड पर ही 100 करोड़ का ग्लोबल कलेक्शन कर अपने धमाकेदार इरादे साफ कर दिए थे। 
अक्सर देखा जाता है कि सोमवार से फिल्मों की कमाई में भारी गिरावट आती है, लेकिन 'मिर्जापुर: द मूवी' ने वर्किंग डेज (सोमवार से गुरुवार) में भी अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी। यूपी और बिहार के सिंगल स्क्रीन्स पर मिले अभूतपूर्व रिस्पॉन्स के कारण फिल्म ने पहले ही दिन 25 करोड़ रुपए की ओपनिंग ली।
 
शुरुआती उत्साह के बाद भी फिल्म का जलवा कायम रहा और गुरुवार यानी सातवें दिन तक फिल्म रोजाना 10 करोड़ रुपए से अधिक का नेट कलेक्शन करती रही। भारत में फिल्म का कुल नेट कलेक्शन 148 करोड़ रुपए और ग्रॉस कलेक्शन 177 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। फिल्म का असली दम उत्तर भारत के टियर-2 और टियर-3 शहरों में देखने को मिल रहा है। 
 
लखनऊ, जयपुर और भोपाल जैसे शहरों में नाइट शो में दर्शकों की उपस्थिति 60% से अधिक दर्ज की गई, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर गुरुवार को भी रात के शो की ऑक्यूपेंसी 43% के आसपास रही। छोटे शहरों के सिंगल स्क्रीन सिनेमाघरों में दोपहर के शो भी पूरी तरह से पैक चल रहे हैं।
 
ओवरसीज में भी बढ़ा मिर्जापुर का जलवा
घरेलू बाजार के अलावा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी फिल्म ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। हालांकि ओवरसीज में फिल्म की शुरुआत थोड़ी धीमी रही थी, लेकिन वीकेंड आते-आते नॉर्थ अमेरिका और मिडिल ईस्ट में दर्शकों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ। गुरुवार तक ओवरसीज कलेक्शन 3.7 मिलियन डॉलर (लगभग 36 करोड़) तक पहुंच गया, जिससे इसका 7 दिनों का वर्ल्डवाइड ग्रॉस 213 करोड़ हो गया।
 
2026 की टॉप फिल्मों में बनाई जगह
213 करोड़ रुपए के कुल वर्ल्डवाइड कलेक्शन के साथ 'मिर्जापुर: द मूवी' ने इमरान हाशमी की हालिया रिलीज आवारापन 2 (212 करोड़) को पीछे छोड़ते हुए टॉप-5 फिल्मों में अपनी जगह पक्की कर ली है। इस साल 7 दिनों में 200 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करने वाली यह महज तीसरी हिंदी फिल्म बनी है।
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