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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Friday, 11 September 2026 (11:06 IST)

बिपाशा बसु के प्रोटीन पाउडर में मिले कीड़े! एक्ट्रेस ने वीडियो शेयर कर FDA कमिश्नर तुकाराम मुंढे से लगाई मदद की गुहार

Bipasha Basu
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Fri, 11 Sep 2026 (11:07 IST)
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बॉलीवुड अभिनेत्री बिपाशा बसु ने प्रसिद्ध हेल्थ सप्लीमेंट ब्रांड 'आइसोप्योर' के प्रोटीन पाउडर की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अभिनेत्री का दावा है कि उनके द्वारा हाल ही में खरीदे गए एक सीलबंद प्रोटीन पाउडर के नए जार में छोटे-छोटे कीड़े मिले हैं। 
 
इस पूरी घटना का वीडियो इंस्टाग्राम पर साझा करते हुए बिपाशा ने महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) के कमिश्नर और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे से मामले में तत्काल हस्तक्षेप की अपील की है। वीडियो में बिपासा अपनी उंगली पर एक छोटा सा कीड़ा दिखाती नजर आ रही हैं। उन्होंने वीडियो में कहा, इस आइसोप्योर प्रोटीन पाउडर में छोटे-छोटे कीड़े भरे पड़े हैं। ये बहुत ही बारीक कीड़े हैं और यह कोई पुराना नहीं, बल्कि बिल्कुल नया डिब्बा है जिसे हमने अभी-अभी खोला है।
 
वीडियो के साथ उन्होंने आईएएस तुकाराम मुंढे को टैग करते हुए लिखा, तुकाराम मुंढे आप ही हमारी एकमात्र उम्मीद हैं, ताकि हम आम लोग जो भी सामान खरीदें, उसमें हमें खराब, सड़ा हुआ या मिलावटी सामान न मिले। बिपाशा के इस पोस्ट के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर न्यूट्रिशन और सप्लीमेंट्स की पैकेजिंग व क्वालिटी कंट्रोल को लेकर तीखी बहस छिड़ गई है।  
 
महाराष्ट्र में फूड सेफ्टी पर आईएस तुकाराम मुंढे का कड़ा रुख  
गौरतलब है कि महाराष्ट्र में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर पिछले कुछ समय से प्रशासन बेहद सख्त रुख अपना रहा है। एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंढे के नेतृत्व में पूरे राज्य, विशेष रूप से मुंबई और आसपास के इलाकों में, होटलों, रेस्तरां, डेयरी प्लांट्स और पैकेज्ड फूड सप्लायर्स पर ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। दूध, पनीर और अन्य खाद्य सामग्रियों में मिलावट पाए जाने पर कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लाइसेंस तुरंत निलंबित किए गए हैं।  
 
बिपाशा बसु के इस हालिया खुलासे ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि महंगे और नामी अंतरराष्ट्रीय ब्रांड्स भी हमेशा शत-प्रतिशत सुरक्षित नहीं होते। आम उपभोक्ताओं के साथ-साथ जब मशहूर हस्तियों को भी इस तरह के असुरक्षित उत्पादों का सामना करना पड़ता है, तो यह पूरे सप्लाई चेन और फूड सेफ्टी मानकों पर बड़ा प्रश्नचिह्न लगाता है।
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