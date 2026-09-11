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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Friday, 11 September 2026 (12:20 IST)

Bigg Boss 20: ईशा रिखी के ‘रेड फ्लैग’ और ‘प्लेबॉय’ वाले बयान से मचा बवाल, क्या बादशाह पर साधा निशाना?

Isha Rikhi Bigg Boss 20
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Fri, 11 Sep 2026 (12:22 IST)
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मशहूर पंजाबी एक्ट्रेस ईशा रिखी और उनके पूर्व पति, रैपर बादशाह (Badshah) का रिश्ता एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गया है। दोनों के अलग होने के कुछ ही समय बाद, ईशा रिखी सलमान खान के चर्चित रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' में बतौर कंटेस्टेंट शामिल हुई हैं। 
 
शो के हालिया एपिसोड्स में ईशा के कुछ बयानों ने इंटरनेट पर सनसनी फैला दी है, और फैंस का मानना है कि ईशा ने बिना नाम लिए अपने पूर्व पति बादशाह पर ही निशाना साधा है। 'बिग बॉस' के घर में जब कंटेस्टेंट 'गुल्लू' को घर की लड़कियों द्वारा 'रेड फ्लैग' कहा गया, तो उन्होंने मज़ाकिया अंदाज़ में पूछा, "क्या तुमने कभी इतना अच्छा रेड फ्लैग देखा है?" 
इस पर ईशा रिखी खुद को रोक नहीं सकीं और तुरंत जवाब दिया, "रेड फ्लैग बहुत अच्छा देखा है मैंने अपनी लाइफ में।" हालांकि, बात को संभालते हुए ईशा ने यह स्पष्ट करने की कोशिश की कि वह अपनी पर्सनल लाइफ की बात नहीं कर रही हैं, लेकिन घरवाले उन्हें चिढ़ाने से पीछे नहीं हटे। इस दौरान ईशा के चेहरे पर शर्मीली मुस्कान और झिझक साफ देखी जा सकती थी।  
 
'प्लेबॉय' और 'चीटिंग' पर पूछे तीखे सवाल
बात सिर्फ रेड फ्लैग तक ही सीमित नहीं रही। इसके बाद ईशा ने घर के बाकी मेल कंटेस्टेंट्स से एक गंभीर सवाल पूछ लिया। उन्होंने कहा, "जो लोग चीट (धोखा) करते हैं, उनके लिए तो मूव ऑन की कोई गेम ही नहीं होती ना? क्या तुम्हें लगता है कि जो लोग धोखा देते हैं, उन्हें कभी पछतावा या गिल्ट महसूस होता है? खासकर जो 'प्लेबॉय' टाइप के लोग होते हैं?"  
 
इस सवाल का जवाब देते हुए गुल्लू ने कहा, "यह इस बात पर निर्भर करता है कि उन्होंने किसे धोखा दिया है। अगर वह इंसान उनकी ज़िंदगी में मायने रखता था, तो चाहे वो आदमी बाहर से कितना भी दिखाए कि उसे फर्क नहीं पड़ता, रात को अकेले बैठकर वह यह ज़रूर सोचता है कि उसने गलत किया।"  
 
शो का यह क्लिप जैसे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हुआ, नेटिज़न्स ने तुरंत इसे रैपर बादशाह से जोड़ना शुरू कर दिया। एक यूज़र ने लिखा, "क्या ईशा ने सीधे तौर पर बादशाह को प्लेबॉय कह दिया?" दूसरे यूज़र ने कमेंट किया, "लगता है ईशा अभी भी किसी मोड़ पर उनके कॉल या अहसास का इंतज़ार कर रही हैं।"
 
बिग बॉस 20 के प्रीमियर स्टेज पर भी ईशा रिखी ने अपने और बादशाह के अलगाव पर दिल खोलकर बात की थी। उन्होंने कहा था, मुझे प्यार हुआ था और मुझे लगा था कि बस यही वो इंसान है जिसकी मुझे तलाश थी। वह सिर्फ एक ग्रीन फ्लैग ही नहीं, बल्कि पूरा ग्रीन फॉरेस्ट था। मैं शादी करके सेटल होना चाहती थी, इसलिए मैंने बहुत कोशिश की। लेकिन जब आपका भरोसा टूटता है, तो आप खुद से सवाल करने लगते हैं कि मुझसे कहां गलती हुई। जो कुछ भी हुआ, उसने मुझे अंदर से तोड़ दिया। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं अपनी ही कहानी में एक साइड कैरेक्टर बनकर रह गई।

 
मार्च 2026 में हुई थी सीक्रेट शादी, 5 महीने में ही खत्म हुआ रिश्ता  
बता दें कि रैपर बादशाह और पंजाबी एक्ट्रेस ईशा रिखी ने अपने रिश्ते को लंबे समय तक मीडिया की नजरों से छिपाकर रखा था। मार्च 2026 में ईशा की मां द्वारा शेयर की गई शादी की तस्वीरों से इस सीक्रेट वेडिंग का खुलासा हुआ था। बाद में ईशा ने सोशल मीडिया पर बादशाह को अपना 'पति देव' कहकर इस शादी पर मुहर भी लगाई थी।
 
हालांकि, यह रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चल सका और शादी के महज 5 महीने बाद ही दोनों ने एक-दूसरे से अलग होने का फैसला कर लिया। 31 अगस्त को दोनों ने सोशल मीडिया पर एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी कर फैंस से उनकी प्राइवेसी का सम्मान करने की अपील की थी।  
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