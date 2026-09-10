'हनुमान अंश 2' में दिखेंगे विराट-अनुष्का? नीम करोली बाबा पर बनी फिल्म के सीक्वल को लेकर प्रोड्यूसर का बड़ा हिंट

'हनुमान अंश 2' में दिखेंगे विराट-अनुष्का? नीम करोली बाबा पर बनी फिल्म के सीक्वल को लेकर प्रोड्यूसर का बड़ा हिंट

बॉक्स ऑफिस पर कभी-कभी ऐसी फिल्में दस्तक देती हैं जो बिना किसी भारी-भरकम प्रमोशन के, सिर्फ दर्शकों के प्यार और 'माउथ पब्लिसिटी' के दम पर इतिहास रच देती हैं। 'हनुमान अंश' बिल्कुल ऐसी ही एक फिल्म साबित हुई है। महज 2 करोड़ रुपये के सीमित बजट में बनी यह फिल्म आज 150 करोड़ रुपये के जादुई आंकड़े को छूने के करीब है। फिल्ममेकर मधुर भंडारकर ने तो इसे फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक 'केस स्टडी' तक बता दिया है। लेकिन अब इस फिल्म से जुड़ी जो नई खबर सामने आ रही है, उसने फैंस का उत्साह कई गुना बढ़ा दिया है। चर्चा है कि 'हनुमान अंश' के सीक्वल में स्टार कपल विराट कोहली और अनुष्का शर्मा नजर आ सकते हैं।

क्या 'हनुमान अंश 2' में दिखेंगे विरुष्का?

नीम करोली बाबा के जीवन और उनके चमत्कारों पर आधारित इस फिल्म के डायरेक्टर डॉ. विशाल चतुर्वेदी ने कुछ समय पहले विराट और अनुष्का से खास अपील की थी कि वे समय निकालकर यह फिल्म जरूर देखें। यह जगजाहिर है कि यह पावर कपल नीम करोली बाबा का परम भक्त है और अक्सर उत्तराखंड के कैंची धाम में दर्शन के लिए पहुंचता है।

अब फिल्म की प्रोड्यूसर नम्रता सिंह के एक हालिया बयान ने इन कयासों को और हवा दे दी है। एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान जब नम्रता से पूछा गया कि क्या सीक्वल में विराट-अनुष्का या अन्य बड़े सितारे कैमियो कर सकते हैं? इस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मेकर्स ने कई बड़े सितारों से संपर्क किया है और वे लोग पहले से ही इस प्रोजेक्ट के बारे में अच्छी तरह वाकिफ हैं। इस बड़े हिंट के बाद से ही सोशल मीडिया पर फैंस यह मानकर चल रहे हैं कि 'हनुमान अंश 2' में विराट और अनुष्का एक खास भूमिका में नजर आ सकते हैं।

तीन भागों में आएगी कैंची धाम की कहानी

नम्रता सिंह ने यह भी स्पष्ट किया है कि 'हनुमान अंश' कोई इकलौती फिल्म नहीं, बल्कि एक पूरी ट्रिलॉजी (तीन भागों की सीरीज) है। यह रूपरेखा पहले से ही तय थी। मेकर्स का मुख्य विजन नीम करोली बाबा की आध्यात्मिक ऊर्जा और उनके संदेश को वैश्विक स्तर पर ले जाना है। कैंची धाम और बाबा का प्रभाव सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा है; बल्कि दुनिया के कई बड़े दिग्गज उनके मुरीद रहे हैं। एप्पल के को-फाउंडर स्टीव जॉब्स, मेटा के मार्क जकरबर्ग, हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स और ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी जैसी ग्लोबल हस्तियां भी बाबा के दर्शन से गहराई से प्रभावित रही हैं।

फ्लॉप माने जाने से लेकर ब्लॉकबस्टर तक का सफर

7 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई 'हनुमान अंश' का सफर इतना आसान नहीं था। शुरुआती दो हफ्तों में इसे धीमी शुरुआत मिली थी और बॉक्स ऑफिस पंडितों ने इसे फ्लॉप मान लिया था। लेकिन 'वर्ड-ऑफ-माउथ' ने वो काम किया जो करोड़ों की मार्केटिंग नहीं कर पाती। दर्शकों ने इसे हाथों-हाथ लिया और फिल्म ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि आज यह एक ब्लॉकबस्टर बन चुकी है। फिल्म की गूंज राजनीतिक गलियारों तक भी पहुंची और हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिल्म की टीम से खास मुलाकात कर उन्हें बधाई दी। इसके अलावा कंगना रनौत, प्रीति जिंटा और पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग जैसी तमाम हस्तियां इस फिल्म की जमकर सराहना कर चुकी हैं।