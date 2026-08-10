गोविंदा ने पत्नी सुनीता के 'अफेयर्स' वाले आरोपों पर तोड़ी चुप्पी, बोले- अपनों की बुराई करना आसान रास्ता है

बॉलीवुड के 'हीरो नंबर 1' यानी गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा अक्सर अपने बेबाक बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। पिछले कुछ समय से सुनीता आहूजा कई मंचों पर गोविंदा के कथित एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और अभिनेत्रियों के साथ नजदीकियों पर खुलकर बोलती आई हैं।

अब हाल ही में अभिनेता गोविंदा ने इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है। गोविंदा ने न केवल इन दावों को गलत बताया, बल्कि यह सवाल भी उठाया कि क्या पब्लिसिटी या सफलता पाने के लिए अपनों की ही बुराई करना सही है?

प्यार से गाली देती हैं, मैं सह लेता हूं

न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत के दौरान गोविंदा ने बेहद शांत और अलग अंदाज़ में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि भले ही सुनीता ने सार्वजनिक रूप से उन पर आरोप लगाए हों, लेकिन उन्होंने पूरे परिवार और बच्चों को बहुत अच्छे से संभाला है।

गोविंदा ने मजाकिया लहजे में कहा, वह इतने प्यार से मुझे गाली देती हैं कि मैं उनके हाथ से उसे भी सह लेता हूं। मुझे लगता है कि ईश्वर ने हर व्यक्ति को जो जिम्मेदारी और जगह दी है, उस पर वे न होते तो हम आज इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाते। हमारे परिवार के बच्चे आज बड़े हो गए हैं, और उनका पालन-पोषण करने में सुनीता का बहुत बड़ा योगदान रहा है।

गोविंदा ने बातचीत में इस बात की ओर भी इशारा किया कि जब से सुनीता ने उनके बारे में खुलकर बोलना शुरू किया है, उन्हें मीडिया और पब्लिक में काफी ध्यान मिलने लगा है।

गोविंदा ने सवाल उठाते हुए कहा, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो अनकही रह जाती हैं। क्या सुर्खियां बटोरने और दूरी बनाने के लिए आक्षेप लगाना जरूरी है? लोग अक्सर इसे एक आसान रास्ता मानते हैं। क्या सफलता पाने के लिए अपने ही लोगों की बुराई करना जरूरी है? सुनीता इसे बहुत चालाकी से करती हैं—वे पहले चार शब्द तारीफ के कहती हैं और फिर आलोचना कर देती हैं। लेकिन मैं इसमें भी प्यार ही देखता हूं।

सुनीता आहूजा हाल ही में रियलिटी शो 'लॉक अप 2' में नज़र आई थीं। शो के दौरान उन्होंने गोविंदा के अफेयर्स को लेकर काफी बेबाक बयान दिए थे। सुनीता ने कहा था, प्यार में इंसान को सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। ची-ची (गोविंदा) के जिंदगी में कई अफेयर्स रहे हैं; अब हीरो-हीरोइन हैं तो ऐसा होना आम बात है। मुझे लगता है कि इतने सालों तक ची-ची के साथ खड़े रहने के बाद, मैं उनके जैसे ही एक बेटे का हक रखती हूं।

बता दें कि गोविंदा और सुनीता की शादी साल 1987 में एक निजी समारोह में हुई थी। उस वक्त गोविंदा बॉलीवुड के उभरते हुए बड़े स्टार बन चुके थे। उनके करियर पर कोई असर न पड़े, इसलिए दोनों ने लगभग दो साल तक अपनी शादी की खबर को दुनिया से छिपाकर रखा था। अपनी पहली बेटी टीना आहूजा के जन्म के बाद उन्होंने इस शादी का खुलासा सार्वजनिक रूप से किया था। बाद में उनका एक बेटा यशवर्धन आहूजा हुआ।