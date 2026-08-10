संजय लीला भंसाली के 30 साल: कहानियां जो महसूस हुईं, दुनिया जो यादगार बन गई

तीस साल पहले, भारतीय सिनेमा ने एक जीनियस को जन्म लेते देखा। 'खामोशी: द म्यूजिकल' के साथ, संजय लीला भंसाली ने एक ऐसे डायरेक्शन के सफ़र की शुरुआत की जिसने भारतीय सिनेमा की भाषा को फिर से परिभाषित किया। जो एक डेब्यू के तौर पर शुरू हुआ, वह जल्द ही एक ऐसी विरासत बन गया जो असाधारण कहानी कहने, यादगार संगीत, शानदार विज़ुअल्स और दिल को छू लेने वाले इंसानी इमोशंस पर बनी है।

भंसाली प्रोडक्शंस द्वारा शेयर की गई एक हालिया पोस्ट भंसाली की सिनेमाई विरासत और पिछले तीन दशकों में उनके शानदार सफ़र को खूबसूरती से बताती है। कैप्शन में लिखा है, "30 साल की कहानियाँ जिन्होंने हमें महसूस कराया, ऐसी दुनियाएँ जिन्होंने हमें हैरान किया, म्यूज़िक जो हमारे साथ रहा, और ऐसे पल जो हमारी अपनी यादों का हिस्सा बन गए। दिल से सिनेमा बनाने के तीन दशकों के लिए शुभकामनाएँ।"

यह एक ऐसी भावना है जो उनके काम का सार पकड़ती है। हम दिल दे चुके सनम और देवदास से लेकर ब्लैक, गुज़ारिश, गोलियों की रासलीला राम-लीला, बाजीराव मस्तानी, पद्मावत और गंगूबाई काठियावाड़ी तक, हर फ़िल्म ने उनके काम में एक और चैप्टर जोड़ा है जो जितना खास है उतना ही प्रभावशाली भी है।

30 सालों में, भंसाली ने सिनेमा को एक इमर्सिव एक्सपीरियंस में बदल दिया है, जहां हर फ्रेम एक कहानी कहता है और हर इमोशन फ़िल्म खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक बना रहता है। डिटेल पर उनका ध्यान, म्यूज़िक के लिए जुनून, विज़ुअल भव्यता और इंसानी रिश्तों की जटिलताओं को एक्सप्लोर करने की क्षमता ने उनके सिनेमा को टाइमलेस बना दिया है। सिर्फ़ फ़िल्मों से कहीं ज़्यादा, उन्होंने ऐसी दुनियाएँ बनाई हैं जिन्हें दर्शक बार-बार देखते हैं, सेलिब्रेट करते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं।

तीन शानदार दशक पूरे होने पर, यह सफ़र एक ऐसे कलाकार का सबूत है जो अपने विज़न से कभी समझौता नहीं करता। एक जीनियस का जन्म एक ऐसी विरासत की कहानी बन गया है जो फ़िल्ममेकर्स और दर्शकों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। और अब, उनके अगले बड़े सिनेमाई चैप्टर, लव एंड वॉर का बेसब्री से इंतज़ार है। रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल के साथ, यह फ़िल्म इस दूरदर्शी फ़िल्ममेकर की सबसे ज़्यादा इंतज़ार की जाने वाली रिलीज़ में से एक है।