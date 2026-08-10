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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Monday, 10 August 2026 (14:37 IST)

'दिल चाहता है' के 25 साल पूरे, एक्सेल एंटरटेनमेंट ने याद किया अपना शानदार सफर

Dil Chahta Hai 25th anniversary
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Mon, 10 Aug 2026 (14:38 IST)
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साल 2001 में रिलीज हुई 'दिल चाहता है' ने मॉडर्न हिंदी सिनेमा की तस्वीर बदल दी थी। शहरी दोस्ती, प्यार और बड़े होने के दौर को फिल्म ने जिस नए और रियलिस्टिक अंदाज में दिखाया, उसने दर्शकों का दिल जीत लिया। फरहान अख्तर के निर्देशन में बनी इस फिल्म में तीन बेस्ट फ्रेंड्स आकाश, समीर और सिद्धार्थ की दोस्ती को खूबसूरती से दिखाया गया था। इन किरदारों को आमिर खान, सैफ अली खान और अक्षय खन्ना ने निभाया था।
 
आज भले ही दिल चाहता है एक आइकॉनिक फिल्म बन चुकी है, लेकिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में इसकी एक और खास अहमियत है। यह एक्सेल एंटरटेनमेंट की पहली फिल्म थी और इसी के साथ प्रोडक्शन हाउस ने फिल्मों की दुनिया में कदम रखा था। पिछले ढाई दशकों में एक्सेल एंटरटेनमेंट ने दर्शकों के दिलों के करीब रहने वाली कई कहानियां दी हैं, लेकिन इस सफर की शुरुआत इसी यादगार फिल्म से हुई थी।
 
इस खास 25 साल के मौके को सेलिब्रेट करते हुए मेकर्स ने अपने फैंस के लिए एक दिल छू लेने वाला नोट भी शेयर किया और उस सफर को याद किया, जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। उन्होंने लिखा, “25 साल पहले हमने #दिलचाहताहै के साथ अपना सफर शुरू किया था। इस सफर का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।”
 
यह एक खूबसूरत याद है कि कैसे दोस्ती पर बनी एक फिल्म ने कहानी कहने की ऐसी विरासत की शुरुआत की, जो आज भी लगातार आगे बढ़ रही है।
 
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