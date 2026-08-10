मां के निधन के बाद टूट गए थे गोविंदा, नर्मदा नदी में उठाया था खौफनाक कदम

बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा अपनी बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग और डांस मूव्स से दर्शकों को हंसाने और उनका दिल जीतने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन पर्दे पर हमेशा मुस्कुराते दिखने वाले इस अभिनेता की ज़िंदगी में एक समय ऐसा भी आया था जब वे गहरे मानसिक और भावनात्मक आघात से गुज़र रहे थे।

हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान गोविंदा ने अपनी मां और जानी-मानी शास्त्रीय गायिका निर्मला देवी के निधन के बाद के उस दौर को याद किया, जब वे इतने आहत थे कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी खत्म करने तक का ख्याल बना लिया था। इस दौरान गोविंदा वो इतना सदमे में थे कि वो नर्मदा नदी में अपनी जान देने चले गए थे।

मां के जाने से टूट गया था दिल

गोविंदा अपनी मां निर्मला देवी से बेहद करीब से जुड़े हुए थे। वे हर बड़े फैसले से पहले अपनी मां का आशीर्वाद लेना कभी नहीं भूलते थे। 15 जून 1996 को जब 69 वर्ष की आयु में उनकी मां का निधन हुआ, तो गोविंदा के लिए यह एक ऐसा खालीपन था जिसे भर पाना उनके लिए नामुमकिन लग रहा था।

एक इंटरव्यू में इस दुखद समय को याद करते हुए अभिनेता ने बताया कि उस समय वे इतने गहरे मानसिक तनाव और दर्द में थे कि उन्हें लगा कि उनकी दुनिया का अंत हो गया है। उन्होंने कहा, "मैं बहुत दर्द में था। उस समय मुझे लगा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, बस सब खत्म।"

अपनी मां के प्रति गहरे लगाव और अत्यधिक भावुकता के कारण गोविंदा के मन में विचार आने लगे थे कि किसी तरह वे अपनी मां के पास वापस पहुंच जाएं। इसी सोच के तहत वे नर्मदा नदी के तट पर चले गए थे।

उस पल को याद करते हुए गोविंदा ने साझा किया, मैं उस वक्त नर्मदा नदी पर था। मेरे दिमाग में आया कि अगर मैं नदी के पानी में थोड़ा और आगे जाऊंगा, तो शायद अपनी मां से दोबारा मिल पाऊंगा। इसी सोच में मैं पानी के अंदर आगे बढ़ने लगा।

जब उनसे पूछा गया कि क्या उस वक्त उनके मन में खुद को नुकसान पहुंचाने या आत्महत्या का ख्याल आ रहा था, तो उन्होंने बेहद साफगोई से स्वीकार किया, "हाँ, कुछ हद तक ऐसा ही था। मैं अपनी मां से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ था और उनसे बेहद प्यार करता था।"

जब गोविंदा नर्मदा नदी के गहरे पानी की ओर बढ़ रहे थे, तब वहां मौजूद एक पुजारी की नज़र उन पर पड़ी। अभिनेता ने बताया कि उन पुजारी को वे 'राम कुंडल' के नाम से याद करते हैं। राम कुंडल ने गोविंदा को पानी में आगे बढ़ते देखा और तुरंत उन्हें आवाज़ दी। पुजारी दौड़कर उनके पास आए और उन्हें सुरक्षित पानी से बाहर निकाला। उस क्षण ने गोविंदा को एक बड़ा झटका दिया और उन्हें अपनी गलती का अहसास कराया।

पानी से बाहर आने के बाद गोविंदा को समझ आया कि भावनाओं के अतिरेक में वे कितना गलत कदम उठाने जा रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि ज़िंदगी में आगे बढ़ना ही नियति है और उनकी जिम्मेदारी सिर्फ अपने अतीत तक सीमित नहीं है।

गोविंदा ने बताया, उस दिन मुझे अहसास हुआ कि कोई मुझे सही रास्ता दिखा रहा है और मैंने उस घटना से एक बड़ा सबक सीखा। मुझे समझ आया कि मुझे अपने परिवार और अपने बच्चों के लिए जीना है। इस घटना के बाद गोविंदा ने अपने काम और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बनाना शुरू किया और खुद को धीरे-धीरे संभाला।

बता दें कि गोविंदा की मां निर्मला देवी 1940 और 1950 के दशक की एक प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका और अभिनेत्री थीं। उन्होंने 'सवेरा', 'शारदा' और 'कानून' जैसी कई फिल्मों में अभिनय के साथ-साथ अपनी गायकी का जादू भी बिखेरा था।