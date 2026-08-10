ए.आर. रहमान के बेटे ए.आर. अमीन सड़क हादसे का शिकार, कार की कैब से हुई जोरदार टक्कर

ऑस्कर विजेता मशहूर म्यूजिक कंपोजर ए.आर. रहमान के परिवार से जुड़ी एक चिंताजनक खबर सामने आई है। ए.आर. रहमान के बेटे और मशहूर प्लेबैक सिंगर ए.आर. अमीन चेन्नई के गिंडी इलाके में एक सड़क हादसे का शिकार हो गए। गनीमत यह रही कि इस दुर्घटना में अमीन और उनके दोस्त को कोई गंभीर चोट नहीं आई है।

प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने एआर अमीन को अस्पताल से छुट्टी दे दी है, जिससे उनके फैंस और शुभचिंतकों ने राहत की सांस ली है। यह घटना सोमवार सुबह करीब 3:30 बजे की है। ए.आर. अमीन अपने एक दोस्त के साथ कार में सवार होकर गिंडी की ओर जा रहे थे।

जब उनकी कार जवाहरलाल नेहरू रोड पर स्थित मशहूर ओलंपिया टेक पार्क सिग्नल के पास पहुंची, तभी एक साइड रोड से आ रही कैब से उनकी गाड़ी की जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों वाहनों को काफी नुकसान पहुंचा है। देर रात हुए इस हादसे की सूचना तुरंत स्थानीय लोगों और गश्ती पुलिस को दी गई। हादसे के बाद तुरंत राहत-बचाव कार्य शुरू किया गया।

दुर्घटना के तुरंत बाद ए.आर. अमीन और उनके दोस्त को चेन्नई के कावेरी अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों की टीम ने उनकी जांच की और मामूली चोटों का प्राथमिक उपचार किया। डॉक्टरों द्वारा स्थिति पूरी तरह सामान्य और खतरे से बाहर बताए जाने के बाद, दोनों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया।

पुलिस ने शुरू की जांच, दोनों गाड़ियां जब्त

घटना की जानकारी मिलते ही अद्यार ट्रैफिक इन्वेस्टिगेशन विंग ने मामले को अपने हाथ में ले लिया है। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना करने के बाद दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को जब्त कर लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वे हादसे के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं। इसके साथ ही दोनों गाड़ियों के ड्राइवरों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं ताकि यह स्पष्ट हो सके कि सिग्नल जंपिंग या तेज रफ्तार की वजह से यह टक्कर हुई थी।

संगीत की दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं अमीन

गौरतलब है कि ए.आर. अमीन अपने पिता ए.आर. रहमान के पदचिन्हों पर चलते हुए भारतीय संगीत उद्योग में एक प्लेबैक सिंगर के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं। हाल ही में उन्होंने राम चरण की फिल्म के तमिल ट्रैक "चिकिरी चिकिरी" में अपनी आवाज दी है। इसके अलावा, उन्होंने जसलीन रॉयल, दुलकर सलमान और मरुणाल ठाकुर के साथ स्वतंत्र ट्रैक "भीगी भीगी" में भी काम किया है।