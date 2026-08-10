'बिग बॉस' फेम लोपामुद्रा राउत के घर 1 करोड़ से अधिक की चोरी, बिहार से पकड़ा गया शातिर आरोपी

मायानगरी मुंबई के पॉश इलाके सांताक्रूज (वेस्ट) से एक हैरान कर देने वाली आपराधिक वारदात सामने आई है। 'बिग बॉस 2016' की सेकंड रनर-अप और अभिनेत्री लोपामुद्रा राउत के किराए के फ्लैट में चोरों ने सेंध लगाकर 1 करोड़ रुपये से अधिक के कैश और सोने के गहनों पर हाथ साफ कर दिया।

इस हाई-प्रोफाइल मामले में मुंबई की सांताक्रूज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने तकनीकी सर्विलांस की मदद से आरोपी को बिहार के दरभंगा जिले से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए 26 वर्षीय आरोपी चंदन मुखिया ने इस चोरी को अंजाम देने के लिए बेहद खतरनाक रास्ता चुना।

14 जुलाई की रात आरोपी ने इमारत की 5वीं मंजिल पर स्थित लोपामुद्रा के फ्लैट की बालकनी तक पहुंचने के लिए एक लंबे बांस का सहारा लिया। बालकनी का दरवाजा तोड़कर वह सीधा अभिनेत्री के बेडरूम में दाखिल हुआ। पकड़े जाने से बचने के लिए उसने घर का मुख्य दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। इसके बाद तिजोरी और अलमारी तोड़कर मात्र एक घंटे के भीतर 1 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति समेटकर उसी रास्ते से फरार हो गया।

ऐसे हुआ चोरी का खुलासा

घटना के समय लोपामुद्रा राउत मुंबई में मौजूद नहीं थीं। वह 20 जुलाई को अपने गृहनगर नागपुर गई हुई थीं। 27 जुलाई की दोपहर जब वह जुहू तारा रोड स्थित अपने अपार्टमेंट में लौटीं, तो मुख्य दरवाजा अंदर से लॉक था। चाबी से भी दरवाजा न खुलने पर उन्होंने फ्लैट मालिक को सूचित किया।

इसके बाद सांताक्रूज पुलिस स्टेशन से कॉन्स्टेबल पाटिल को मौके पर बुलाया गया। जब दरवाजा नहीं खुला, तो बिल्डिंग के एक स्टाफ सदस्य को बालकनी के रास्ते अंदर भेजा गया, जहां बालकनी का टूटा दरवाजा देखकर चोरी का पता चला। घर के अंदर बेडरूम का सामान बिखरा पड़ा था और अलमारी में रखी नकदी व सोने के आभूषण गायब थे।

मोबाइल टावर लोकेशन से खुला राज

लोपामुद्रा की शिकायत के बाद डीसीपी (वेस्ट ज़ोन-2) मोहित गर्ग के मार्गदर्शन में पुलिस की कई विशेष टीमों का गठन किया गया। जांच टीम ने घटना की रात का मोबाइल नेटवर्क डेटा स्कैन किया। तकनीकी विश्लेषण के दौरान चंदन मुखिया का मोबाइल नंबर 14 जुलाई की रात घटनास्थल के आसपास एक्टिव पाया गया।

इसके बाद मुंबई पुलिस की टीम तुरंत बिहार के दरभंगा के लिए रवाना हुई। स्थानीय पुलिस स्टेशन के सहयोग से पुलिस ने छापेमारी कर आरोपी चंदन मुखिया को धर दबोचा। आरोपी को 2 अगस्त को ट्रांजिट रिमांड पर मुंबई लाया गया। पुलिस के अनुसार, इस पूरी साजिश में चंदन का 45 वर्षीय चाचा 'लालू' भी शामिल था। लालू ने चोरी की गई संपत्ति को ठिकाने लगाने और उस पैसे से जमीन खरीदने में चंदन की मदद की थी। फिलहाल पुलिस लालू की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है।