प्रत्युषा बनर्जी को 'बालिका वधू' की आनंदी से मिली शोहरत, दर्दनाक अंत ने सबको झकझोर दिया

छोटे पर्दे पर अपनी मासूम मुस्कान, कजरारी आंखों और संजीदा अभिनय से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली 'आनंदी' यानी प्रत्युषा बनर्जी अगर आज हमारे बीच होतीं, तो 10 अगस्त को अपना 35वां जन्मदिन मना रही होतीं। महज 25 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह जाने वाली प्रत्युषा की ज़िंदगी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं थी—उड़ान, शोहरत, बेपनाह मोहब्बत और फिर एक दर्दनाक अंत।

10 अगस्त 1991 को झारखंड के जमशेदपुर में जन्मी प्रत्युषा बनर्जी का बचपन से ही कला और अभिनय की तरफ गहरा झुकाव था। स्कूल के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अपनी अदाकारी का जलवा बिखेरने वाली प्रत्युषा की आंखों में हमेशा बड़े पर्दे और टीवी इंडस्ट्री पर छा जाने के सपने सजते थे। अपने इन्हीं सपनों को हकीकत में बदलने के लिए उन्होंने बेहद कम उम्र में मायानगरी मुंबई का रुख किया।

साल 2010 में उन्होंने टीवी सीरियल 'रक्त संबंध' से छोटे पर्दे पर अपना कदम रखा। इसके बाद वह 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में भी एक संक्षिप्त भूमिका में नज़र आईं। हालांकि, किस्मत को तो उनके लिए कुछ बेहद खास और बड़ा तय करना बाकी था।

'बालिका वधू' की आनंदी और रातों-रात स्टारडम

साल 2010 में ही जब कलर्स टीवी के मशहूर धारावाहिक 'बालिका वधू' में अविका गौर के बाद बड़ी 'आनंदी' के रूप में प्रत्युषा बनर्जी की एंट्री हुई, तो उन्होंने इतिहास रच दिया। उनकी सादगी, दमदार डायलॉग डिलीवरी और मासूमियत ने दर्शकों को इस कदर बांधा कि वह हर घर की बेटी और चहेती बहू बन गईं।

आनंदी के किरदार ने प्रत्युषा को रातों-रात भारतीय टेलीविजन का सबसे बड़ा चेहरा बना दिया। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और कई लोकप्रिय शोज़ का हिस्सा रहीं। वह रियलिटी शो 'झलक दिखला जा 5' और 'बिग बॉस 7' में भी नजर आईं।

ग्लैमर और शोहरत के पीछे प्रत्युषा की निजी ज़िंदगी हमेशा उथल-पुथल से भरी रही। अपने करियर के ढलान और निजी रिश्तों को लेकर वह लगातार मीडिया की सुर्खियों में बनी रहीं। उनके नाम के साथ टीवी प्रोड्यूसर विकास गुप्ता, बिजनेसमैन मकरंद मल्होत्रा और आखिरकार अभिनेता व निर्माता राहुल राज सिंह का नाम जुड़ा।

राहुल राज सिंह के साथ उनका रिश्ता बेहद चर्चा में रहा। दोनों के बीच प्यार, तकरार और विवादों की खबरें अक्सर मीडिया गलियारों में तैरती रहती थीं। 1 अप्रैल 2016 का दिन टेलीविजन इंडस्ट्री और प्रत्युषा के फैंस के लिए एक कभी न भूलने वाले सदमे की तरह आया। महज 25 साल की उम्र में प्रत्युषा बनर्जी ने मुंबई स्थित अपने फ्लैट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

आज भी याद आती है वो मासूम मुस्कान

प्रत्युषा बनर्जी का इस तरह से अचानक चले जाना ग्लैमर वर्ल्ड के उस कड़वे सच को उजागर करता है, जहां चमक-धमक के पीछे अक्सर गहरा अंधेरा छिपा होता है। आज भले ही प्रत्युषा हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन 'बालिका वधू' की 'आनंदी' बनकर उन्होंने जो प्यार कमाया था, वह आज भी दर्शकों के दिलों में ज़िंदा है।