दर्द में भी नहीं रुका सोनू निगम का सुर, सर्जरी के दौरान गाया मोहम्मद रफी का क्लासिक गाना

भारतीय संगीत जगत के मशहूर और वर्सटाइल प्लेबैक सिंगर सोनू निगम ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि संगीत उनके लिए सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि उनकी सांसों में बसा जुनून है। हाल ही में एक सर्जरी के दौरान सोनू निगम ने जो किया, उसने न सिर्फ डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ को हैरान कर दिया, बल्कि उनके लाखों चाहने वालों का दिल भी जीत लिया।

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें सोनू निगम अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी के दौरान मोहम्मद रफी का कालजयी गाना 'सुहानी रात ढल चुकी' गाते हुए नजर आ रहे हैं। सिंगर ने खुद अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर इस अनूठे पल का वीडियो फैंस के साथ साझा किया।

वीडियो में सोनू निगम सर्जरी टेबल पर लेटे हुए बेहद सादगी और सुरीले अंदाज में वर्ष 1949 की फिल्म 'दुलारी' का आइकॉनिक गीत गाते दिख रहे हैं। वह अस्पताल के बेड पर लेटे हुए दिख रहे हैं। डॉक्टर्स उनके हाथ की सर्जरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान सोनू निगम गाना गा रहे हैं।

इस वीडियो को पोस्ट करते हुए सोनू निगम ने एक बेहद खूबसूरत कैप्शन लिखा, 'प्रिय डॉ. नीलेश सतभाई और उनकी प्यारी टीम के लिए मेरी सर्जरी के दौरान एक अचानक परफॉर्मेंस। दर्द में भी गाना... यही संगीत का असली आनंद है!'

किस बीमारी से जूझ रहे हैं सोनू निगम?

हालांकि सोनू निगम ने हालिया सर्जरी की सटीक वजह का खुलासा नहीं किया है, लेकिन कुछ समय पहले ही उन्होंने अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर फैंस को अपडेट दिया था। उन्होंने बताया था कि वे 'पिंच्ड नर्व' की दर्दनाक समस्या का सामना कर रहे हैं।

इसके लिए उन्हें कई तरह के MRI, CT स्कैन और फिजियोथेरेपी की कठोर प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा था। अत्यधिक दर्द और दवाओं के असर के बावजूद, सोनू निगम ने अपने इस जज्बे से दिखाया कि संगीत ही उनके लिए सबसे बड़ी थेरेपी और दर्द निवारक दवा है।

सोशल मीडिया पर दुआओं का सैलाब

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उनके फैंस और बॉलीवुड हस्तियों ने कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रियाओं की झड़ी लगा दी। जहां कई लोग उनके इस सकारात्मक रवैये और निडरता से प्रेरित दिखे, वहीं ढेरों फैंस ने उनके जल्द से जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की। एक यूजर ने लिखा, "सोनू सर, आप सचमुच एक मिसाल हैं। भगवान आपको जल्द स्वस्थ करे।"

मोहम्मद रफी के प्रति अटूट प्रेम और एक समृद्ध करियर

सोनू निगम अपने करियर के शुरुआती दिनों से ही महान गायक मोहम्मद रफी को अपना गुरु और प्रेरणा स्रोत मानते आए हैं। वे अक्सर अपने कॉन्सर्ट और एलबम्स में रफी साहब के गानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते रहे हैं। कई दशकों से भारतीय संगीत उद्योग पर राज कर रहे सोनू निगम ने 'कल हो ना हो', 'अभी मुझ में कहीं', 'सूरज हुआ मद्धम', 'साथिया' और 'मैं अगर कहूं' जैसे दर्जनों सुपरहिट गाने दिए हैं।