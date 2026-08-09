  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. sonu nigam sings mohammed rafi song suhani raat dhal chuki during surgery viral video
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Sunday, 9 August 2026 (16:15 IST)

दर्द में भी नहीं रुका सोनू निगम का सुर, सर्जरी के दौरान गाया मोहम्मद रफी का क्लासिक गाना

Sonu Nigam Surgery
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Sun, 9 Aug 2026 (16:16 IST)
google-news
भारतीय संगीत जगत के मशहूर और वर्सटाइल प्लेबैक सिंगर सोनू निगम ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि संगीत उनके लिए सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि उनकी सांसों में बसा जुनून है। हाल ही में एक सर्जरी के दौरान सोनू निगम ने जो किया, उसने न सिर्फ डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ को हैरान कर दिया, बल्कि उनके लाखों चाहने वालों का दिल भी जीत लिया।
 
सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें सोनू निगम अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी के दौरान मोहम्मद रफी का कालजयी गाना 'सुहानी रात ढल चुकी' गाते हुए नजर आ रहे हैं। सिंगर ने खुद अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर इस अनूठे पल का वीडियो फैंस के साथ साझा किया। 
 
वीडियो में सोनू निगम सर्जरी टेबल पर लेटे हुए बेहद सादगी और सुरीले अंदाज में वर्ष 1949 की फिल्म 'दुलारी' का आइकॉनिक गीत गाते दिख रहे हैं। वह अस्पताल के बेड पर लेटे हुए दिख रहे हैं। डॉक्टर्स उनके हाथ की सर्जरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान सोनू निगम गाना गा रहे हैं। 
 
इस वीडियो को पोस्ट करते हुए सोनू निगम ने एक बेहद खूबसूरत कैप्शन लिखा, 'प्रिय डॉ. नीलेश सतभाई और उनकी प्यारी टीम के लिए मेरी सर्जरी के दौरान एक अचानक परफॉर्मेंस। दर्द में भी गाना... यही संगीत का असली आनंद है!' 
किस बीमारी से जूझ रहे हैं सोनू निगम?
हालांकि सोनू निगम ने हालिया सर्जरी की सटीक वजह का खुलासा नहीं किया है, लेकिन कुछ समय पहले ही उन्होंने अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर फैंस को अपडेट दिया था। उन्होंने बताया था कि वे 'पिंच्ड नर्व' की दर्दनाक समस्या का सामना कर रहे हैं।
 
इसके लिए उन्हें कई तरह के MRI, CT स्कैन और फिजियोथेरेपी की कठोर प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा था। अत्यधिक दर्द और दवाओं के असर के बावजूद, सोनू निगम ने अपने इस जज्बे से दिखाया कि संगीत ही उनके लिए सबसे बड़ी थेरेपी और दर्द निवारक दवा है।
 
सोशल मीडिया पर दुआओं का सैलाब
जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उनके फैंस और बॉलीवुड हस्तियों ने कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रियाओं की झड़ी लगा दी। जहां कई लोग उनके इस सकारात्मक रवैये और निडरता से प्रेरित दिखे, वहीं ढेरों फैंस ने उनके जल्द से जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की। एक यूजर ने लिखा, "सोनू सर, आप सचमुच एक मिसाल हैं। भगवान आपको जल्द स्वस्थ करे।"
 
मोहम्मद रफी के प्रति अटूट प्रेम और एक समृद्ध करियर
सोनू निगम अपने करियर के शुरुआती दिनों से ही महान गायक मोहम्मद रफी को अपना गुरु और प्रेरणा स्रोत मानते आए हैं। वे अक्सर अपने कॉन्सर्ट और एलबम्स में रफी साहब के गानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते रहे हैं। कई दशकों से भारतीय संगीत उद्योग पर राज कर रहे सोनू निगम ने 'कल हो ना हो', 'अभी मुझ में कहीं', 'सूरज हुआ मद्धम', 'साथिया' और 'मैं अगर कहूं' जैसे दर्जनों सुपरहिट गाने दिए हैं। 
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
कभी चॉल में रहने को मजबूर थीं महिमा मकवाना, आज मुंबई में हैं 2 आलीशान घर और करोड़ों की दौलत

दर्द में भी नहीं रुका सोनू निगम का सुर, सर्जरी के दौरान गाया मोहम्मद रफी का क्लासिक गाना

दर्द में भी नहीं रुका सोनू निगम का सुर, सर्जरी के दौरान गाया मोहम्मद रफी का क्लासिक गानाभारतीय संगीत जगत के मशहूर और वर्सटाइल प्लेबैक सिंगर सोनू निगम ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि संगीत उनके लिए सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि उनकी सांसों में बसा जुनून है। हाल ही में एक सर्जरी के दौरान सोनू निगम ने जो किया, उसने न सिर्फ डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ को हैरान कर दिया, बल्कि उनके लाखों चाहने वालों का दिल भी जीत लिया।

कभी चॉल में रहने को मजबूर थीं महिमा मकवाना, आज मुंबई में हैं 2 आलीशान घर और करोड़ों की दौलत

कभी चॉल में रहने को मजबूर थीं महिमा मकवाना, आज मुंबई में हैं 2 आलीशान घर और करोड़ों की दौलतनेटफ्लिक्स पर हाल ही में रिलीज़ हुई सीरीज 'मुसाफिर कैफे' इन दिनों दर्शकों के बीच जबरदस्त चर्चा में है। विक्रांत मैसी के साथ सीरीज में 'प्रीति' का किरदार निभाकर घर-घर में अपनी खास पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस महिमा मकवाना की हर तरफ तारीफ हो रही है। लेकिन पर्दे पर अपनी अदाकारी और खूबसूरती से सभी का दिल जीतने वाली महिमा का असल ज़िंदगी का सफर आसान नहीं रहा है।

'साजन' के सेट पर माधुरी दीक्षित के क्लोजअप देखते थे संजय दत्त, डायरेक्टर ने सुनाया किस्सा

'साजन' के सेट पर माधुरी दीक्षित के क्लोजअप देखते थे संजय दत्त, डायरेक्टर ने सुनाया किस्साबॉलीवुड के गलियारों में 90 के दशक के अफ़ेयर और गॉसिप्स आज भी फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। साल 1991 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म 'साजन' ने सिर्फ़ बॉक्स ऑफ़िस के रिकॉर्ड ही नहीं तोड़े, बल्कि संजय दत्त और माधुरी दीक्षित की जोड़ी को रातों-रात इंडस्ट्री की सबसे हॉट और चर्चित जोड़ियों में शुमार कर दिया।

10 साल छोटे क्रिकेटर संग अफेयर की खबरों पर भड़कीं मृणाल ठाकुर, बोलीं- भाई थोड़ा रिलैक्स करो...

10 साल छोटे क्रिकेटर संग अफेयर की खबरों पर भड़कीं मृणाल ठाकुर, बोलीं- भाई थोड़ा रिलैक्स करो...इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में सेलिब्रिटीज की निजी जिंदगी को लेकर अफवाहें फैलना अब एक आम बात हो गई है। लेकिन बॉलीवुड और साउथ सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री मृणाल ठाकुर इन झूठी खबरों को चुपचाप सहने के मूड में बिल्कुल नहीं हैं। हाल ही में भारतीय युवा क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल के साथ अपना नाम जोड़े जाने पर मृणाल ठाकुर का गुस्सा फूट पड़ा है।

'खामोशी: द म्यूजिकल' से शुरू हुआ था सफर, 30 साल बाद भी कायम है संजय लीला भंसाली का जादू

'खामोशी: द म्यूजिकल' से शुरू हुआ था सफर, 30 साल बाद भी कायम है संजय लीला भंसाली का जादूसंजय लीला भंसाली के निर्देशन में बनी पहली फिल्म 'खामोशी: द म्यूजिकल' के प्रदर्शन को करीब तीन दशक पूरे हो चुके हैं। वर्ष 1996 में रिलीज इस फिल्म ने हिंदी सिनेमा को एक ऐसे फिल्मकार से परिचित कराया, जिसने आगे चलकर भारतीय सिनेमा की दृश्यात्मक और भावनात्मक भाषा को अपनी विशिष्ट शैली से नई पहचान दी।

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरल

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरलबॉलीवुड की 'बेबी डॉल' सनी लियोनी अपनी बोल्डनेस के लिए जानी जाती हैं। सनी अपनी हॉट एंड सिजलिंग तस्वीरों से इंरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। फैंस सनी लियोनी की तस्वीरों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस बार सनी लियोनी ने मालदीव वेकेशन से अपनी कुछ बोल्ड तस्वीरें शेयर की है।

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाज

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाजपलक तिवारी हमेशा से ही अपने बेहतरीन फैशन सेंस और गॉर्जियस स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने अपनी दिलकश अदाओं से एक बार फिर फैंस का दिल जीत लिया है। पलक ने एक बेहद यूनीक और स्टाइलिश गोल्डन कॉर्सेट टॉप में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़का

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़काटीवी और सोशल मीडिया सेंसेशन निक्की तंबोली अपने अपने बोल्ड और दिलकश अंदाज के लिए मशहूर हैं। वह अपनी सिजलिंग अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। इस बार निक्की ने मरून कलर की साड़ी में अपनी कुछ सुपर सिजलिंग तस्वीरें शेयर की है। खूबसूरत शिमरी साड़ी में निक्की की अदाएं देखने लायक है।

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिल

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिलश्वेता तिवारी अपने ग्लैमरस लुक्स की वजह से सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। श्वेता का बोल्ड अंदाज देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वह दो बच्चों की मां हैं। 45 साल की श्वेता तिवारी की तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटाते हैं। इस बार श्वेता तिवारी ने वेकेशन से अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलका

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलकाअपनी नीली आंखों और कातिलाना अदाओं से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली सेलिना जेटली पिछले 14 साल से अभिनय की दुनिया से दूर हैं। उन्हें आखिरी बार साल 2011 में आई फिल्म 'थैंक यू' में देखा गया था। इसके बाद वह 2012 में 'विल यू मैरी' में कैमियो रोल में नजर आई थीं।