73 साल के निर्देशक शकील नूरानी पर 40 साल छोटी एक्ट्रेस ने लगाया दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार

फिल्म इंडस्ट्री से एक शॉकिंग खबर सामने आई है। निर्देशक और निर्माता शकील नूरानी को पुलिस ने यौन उत्पीड़न, दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग जैसे संगीन आरोपों में गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई मुंबई की मालवणी पुलिस टीम ने महाराष्ट्र के सतारा जिले से अंजाम दी है।

73 साल के शकील नूरानी पर 33 वर्षीय एक अभिनेत्री ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद से ही मनोरंजन जगत में हड़कंप मच गया है। पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, पीड़ित अभिनेत्री ने बताया कि वह साल 2016 में पहली बार शकील नूरानी के संपर्क में आई थीं। अभिनेत्री का दावा है कि इसके बाद से ही निर्देशक ने उनके साथ कई वर्षों तक बार-बार यौन शोषण किया।

शिकायत में अभिनेत्री ने यह भी खुलासा किया है कि शकील नूरानी ने कथित तौर पर उन्हें कोई नशीला पदार्थ पिलाकर उनके आपत्तिजनक वीडियो और तस्वीरें रिकॉर्ड कर लीं। इन अश्लील वीडियो और तस्वीरों का इस्तेमाल करके निर्देशक पिछले लंबे समय से उन्हें सार्वजनिक करने की धमकी दे रहा था और लगातार ब्लैकमेल कर रहा था।

गर्भपात का भी लगा आरोप

एक्ट्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि इस निरंतर मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न की वजह से उन्हें गर्भपात जैसी गंभीर स्थिति से भी गुजरना पड़ा। पीड़ित महिला की शिकायत के आधार पर मुंबई की मालवणी पुलिस ने तत्काल प्रभाव से मामला दर्ज किया और जांच प्रक्रिया शुरू की।

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित गंभीर धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। मामला दर्ज होने के बाद से ही 73 वर्षीय शकील नूरानी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शकील लगभग पिछले 40 दिनों से अपनी गिरफ्तारी से लगातार बचने की कोशिश कर रहे थे और अपने ठिकाने बदल रहे थे।

दूसरी ओर, शकील नूरानी के कानूनी सलाहकार और वकील ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। बचाव पक्ष का कहना है कि अभिनेत्री द्वारा लगाए गए सभी दावे पूरी तरह से झूठे, गलत और मनगढ़ंत हैं। वकील का दावा है कि अदालत में सच्चाई जल्द ही सामने आ जाएगी।

कौन हैं शकील नूरानी?

73 वर्षीय शकील नूरानी हिंदी फिल्म उद्योग में एक जाना-पहचाना नाम रहे हैं। उन्होंने 90 के दशक और उसके बाद कई कमर्शियल फिल्मों का निर्माण व निर्देशन किया है। उनके करियर की प्रमुख फिल्मों में 1999 में आई 'बड़े दिलवाला' और 2000 में रिलीज़ हुई 'जोरू का गुलाम' जैसी फिल्में शामिल हैं।