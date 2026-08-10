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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Monday, 10 August 2026 (13:49 IST)

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में रोल पाने घर से भाग 900 KM दूर मुंबई पहुंचा नाबालिग, असित मोदी ने युवाओं को दी बड़ी सीख

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Mon, 10 Aug 2026 (13:51 IST)
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भारतीय टेलीविजन का सबसे लोकप्रिय और लंबे समय से दर्शकों का मनोरंजन कर रहा सिटकॉम 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' केवल एक धारावाहिक नहीं, बल्कि करोड़ों दिलों की धड़कन बन चुका है। साल 2008 से लगातार टीआरपी की दौड़ में आगे रहने वाले इस शो का प्रभाव बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक पर साफ दिखाई देता है। 
 
हालांकि, हाल ही में इस शो की दीवानगी से जुड़ी एक ऐसी घटना सामने आई, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया और निर्माता असित कुमार मोदी को युवाओं के नाम एक बेहद महत्वपूर्ण संदेश जारी करना पड़ा। यह पूरा मामला मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले का है। यहां का रहने वाला एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़का टीवी शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में काम करने और एक्टिंग में अपना करियर बनाने का सपना देख रहा था।
 
6 अगस्त की दोपहर वह अपने घर से स्कूल जाने की बात कहकर निकला, लेकिन वापस नहीं लौटा। वह चुपके से रेलवे स्टेशन पहुंचा, वहां से नागपुर की ट्रेन पकड़ी और फिर मुंबई पहुंच गया। अगले ही दिन सुबह वह गोरेगांव स्टेशन पर उतरा और सीधे 'फिल्म सिटी' की ओर पैदल ही निकल पड़ा।
 
गोरेगांव स्थित फिल्म सिटी के पास अकेले घूम रहे इस नाबालिग लड़के पर जब पुलिस की मोबाइल पेट्रोलिंग यूनिट की नजर पड़ी, तो उसकी हरकतों से संदेह हुआ। आरे पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए लड़के को सुरक्षित थाने पहुंचाया। पूछताछ के दौरान किशोर ने खुलासा किया कि वह 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में काम करने के जुनून में बिना बताए मुंबई चला आया था।
पुलिस ने तुरंत छिंदवाड़ा स्थित उसके परिजनों से संपर्क किया, जहां पता चला कि गुरुवार से ही उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए परिवार वाले परेशान थे। अधिकारियों ने उसके पिता को सूचित किया, जो उसे वापस ले जाने के लिए मुंबई रवाना हो चुके हैं।
 
असित कुमार मोदी का भावुक और जरूरी संदेश 
इस घटना की जानकारी सामने आने के बाद 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के निर्माता और क्रिएटर असित कुमार मोदी ने युवा प्रशंसकों और नवोदित कलाकारों के लिए एक बेहद विचारणीय और जिम्मेदारी भरा संदेश साझा किया है।
 
असित मोदी ने कहा, बड़े सपने देखें, अपने जुनून का पीछा करें और उसके लिए जी तोड़ मेहनत करें। लेकिन हमेशा याद रखें कि सपने तक पहुंचने का सफर भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि खुद वह सपना। आपकी शिक्षा, आपकी सुरक्षा और आपके माता-पिता का भरोसा हमेशा सबसे पहले आना चाहिए। कभी भी ऐसा कदम न उठाएं जिससे आप खतरे में पड़ें या आपका परिवार चिंतित हो। अपने माता-पिता से बात करें, उन्हें अपने सपनों में शामिल करें और हर अवसर की ओर सही और जिम्मेदार माध्यमों से आगे बढ़ें।
 
TMKOC में कास्टिंग और एंट्री का सही तरीका क्या है?
असित मोदी ने यह भी स्पष्ट किया कि शो ने बीते कई सालों में कई नए और युवा कलाकारों को मंच दिया है। लेकिन इसके  लिए एक तय और कानूनी प्रक्रिया होती है। उन्होंने युवाओं को सही मार्गदर्शन देते हुए बताया कि यदि कोई भी युवा 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' का हिस्सा बनना चाहता है, तो उसे अपनी पढ़ाई और तैयारी जारी रखनी चाहिए। शो में ऑडिशन या काम पाने के लिए हमेशा माता-पिता या अभिभावकों की जानकारी में ही आधिकारिक कास्टिंग टीम और सही चैनलों से संपर्क करना चाहिए।
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