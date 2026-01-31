शनिवार, 31 जनवरी 2026
Last Modified: शनिवार, 31 जनवरी 2026 (13:09 IST)

बिकिनी लुक हो या रेड कार्पेट, हर तस्वीर में कहर ढाती हैं ब्रिटिश ब्यूटी एमी जैक्सन

Amy Jackson Hot Photos
ब्रिटिश-भारतीय अभिनेत्री और मॉडल एमी जैक्सन 31 जनवरी को अपना जन्मदिन मना रही हैं। लिवरपूल की गलियों से निकलकर भारतीय सिनेमा के बड़े पर्दे तक का उनका सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है।
 
एमी जैक्सन ने महज 16 साल की उम्र में मॉडलिंग शुरू कर दी थी और 'मिस टीन वर्ल्ड' का खिताब जीतकर दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा।
 
एमी की किस्मत तब चमकी जब तमिल निर्देशक ए.एल. विजय ने उन्हें एक मॉडलिंग प्रतियोगिता की फोटो में देखा। बिना किसी अभिनय अनुभव के, उन्हें 2010 की सफल फिल्म 'मद्रासपट्टनम' में मुख्य भूमिका मिली। 
 
एमी जैक्सन न केवल अपनी अदाकारी के लिए, बल्कि अपनी बेमिसाल खूबसूरती और ग्लैमरस स्टाइल के लिए भी जानी जाती हैं। वह अक्सर अपने बोल्ड और एलिगेंट लुक्स से सोशल मीडिया और रेड कार्पेट पर छाई रहती हैं।
 
एमी जैक्सन का फैशन सेंस हमेशा से ही चर्चा का विषय रहा है। वह अपनी तस्वीरों में क्लासिक ब्रिटिश ग्रेस और बोल्डनेस का एक अनूठा संतुलन पेश करती हैं।
 
एमी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अक्सर अपने वर्कआउट, वेकेशन और ग्लैमरस फोटोशूट की तस्वीरें साझा करती हैं।
 
एमी जैक्सन की बिकिनी और बीचवियर तस्वीरें उनकी फिटनेस और कॉन्फिडेंस को बखूबी दर्शाती हैं।
 
एमी ने साल 2024 में ब्रिटिश अभिनेता एड वेस्टविक के साथ इटली में शादी रचाई थी। कपल का एक बेटा है, जिसका नाम एंड्रियास है। वह सोशल मीडिया पर अक्सर अपने परिवार के साथ दिल छू लेने वाली तस्वीरें भी साझा करती रहती हैं।
 
